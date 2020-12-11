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Освобожденные в Ливии россияне Шугалей и Суэйфан находятся в России
Освобожденные в Ливии россияне Шугалей и Суэйфан находятся в России
Освобожденные в Ливии россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан находятся на родине, сообщил член Общественной палаты, глава Фонда защиты национальных ценностей... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T06:26
2020-12-11T08:18
россия
ливия
в мире
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Освобожденные в Ливии россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан находятся на родине, сообщил член Общественной палаты, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич."Граждане России Максим Шугалей и Самер Суэйфан точно находятся в России. Всё закончилось. Спецоперация по их освобождению завершена", — написал Малькевич в своем Telegram-канале.Российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана задержали в Триполи в мае 2019 года и поместили в тюрьму. Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии утверждал, что россияне пытались повлиять на выборы. Их поместили в одну из тюрем.Российская сторона отрицала все обвинения. По словам Малькевича, сотрудники исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами.
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россия, ливия, в мире

Освобожденные в Ливии россияне Шугалей и Суэйфан находятся в России

06:26 11.12.2020 (обновлено: 08:18 11.12.2020)
 
Самер Суэйфан и Максим Шугалей
Самер Суэйфан и Максим Шугалей - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Освобожденные в Ливии россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан находятся на родине, сообщил член Общественной палаты, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.
"Граждане России Максим Шугалей и Самер Суэйфан точно находятся в России. Всё закончилось. Спецоперация по их освобождению завершена", — написал Малькевич в своем Telegram-канале.
Российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана задержали в Триполи в мае 2019 года и поместили в тюрьму. Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии утверждал, что россияне пытались повлиять на выборы. Их поместили в одну из тюрем.
Российская сторона отрицала все обвинения. По словам Малькевича, сотрудники исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами.
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