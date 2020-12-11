https://ria.ru/20201211/rossiyane-1588704280.html

Освобожденные в Ливии россияне Шугалей и Суэйфан находятся в России

Освобожденные в Ливии россияне Шугалей и Суэйфан находятся в России

Освобожденные в Ливии россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан находятся на родине, сообщил член Общественной палаты, глава Фонда защиты национальных ценностей... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T06:26

2020-12-11T06:26

2020-12-11T08:18

россия

ливия

в мире

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Освобожденные в Ливии россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан находятся на родине, сообщил член Общественной палаты, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич."Граждане России Максим Шугалей и Самер Суэйфан точно находятся в России. Всё закончилось. Спецоперация по их освобождению завершена", — написал Малькевич в своем Telegram-канале.Российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана задержали в Триполи в мае 2019 года и поместили в тюрьму. Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии утверждал, что россияне пытались повлиять на выборы. Их поместили в одну из тюрем.Российская сторона отрицала все обвинения. По словам Малькевича, сотрудники исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами.

https://ria.ru/20201210/osvobozhdenie-1588621966.html

россия

ливия

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россия, ливия, в мире