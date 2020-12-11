https://ria.ru/20201211/restorany-1588853523.html

В Нью-Йорке запретили посещение ресторанов

В Нью-Йорке запретили посещение ресторанов

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо запретил посещение ресторанов в столице штата в связи с ростом госпитализаций из-за коронавируса. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T20:43

2020-12-11T20:43

2020-12-11T20:43

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)

коронавирусы

здоровье - общество

нью-йорк (штат)

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо запретил посещение ресторанов в столице штата в связи с ростом госпитализаций из-за коронавируса."Принятие пищи в ресторанах запрещается в городе Нью-Йорк с понедельника. Уровень госпитализаций не стабилизировался, а учитывая рост уровня заражений и плотность населения в Нью-Йорке, посещение заведений общепита - слишком высокий риск", - написал Куомо в Twitter.Он подчеркнул, что продолжают функционировать самовывоз и доставка, а также сохраняется возможность принимать пищу на улице.Губернатор Нью-Йорка также затронул вопрос поставки вакцин. Он заявил, что около 170 тысяч доз вакцины от коронавируса компании Pfizer ожидаются в эти выходные, а также после 21 декабря штат должен получить 346 тысяч доз вакцины американской компании Moderna.За последние сутки в Нью-Йорке, как сообщил Куомо, выявили свыше 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, общее число заражений составляет около 750 тысяч.Нью-Йорк до недавнего времени был центром эпидемии коронавируса в США. В худшие дни в штате Нью-Йорк умирали более 700 человек в сутки, в больницы попадали более трех тысяч.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201211/spad-1588839080.html

нью-йорк (штат)

нью-йорк (город)

сша

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