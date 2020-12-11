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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201211/restorany-1588853523.html
В Нью-Йорке запретили посещение ресторанов
В Нью-Йорке запретили посещение ресторанов
Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо запретил посещение ресторанов в столице штата в связи с ростом госпитализаций из-за коронавируса. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T20:43
2020-12-11T20:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
коронавирусы
здоровье - общество
нью-йорк (штат)
нью-йорк (город)
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо запретил посещение ресторанов в столице штата в связи с ростом госпитализаций из-за коронавируса."Принятие пищи в ресторанах запрещается в городе Нью-Йорк с понедельника. Уровень госпитализаций не стабилизировался, а учитывая рост уровня заражений и плотность населения в Нью-Йорке, посещение заведений общепита - слишком высокий риск", - написал Куомо в Twitter.Он подчеркнул, что продолжают функционировать самовывоз и доставка, а также сохраняется возможность принимать пищу на улице.Губернатор Нью-Йорка также затронул вопрос поставки вакцин. Он заявил, что около 170 тысяч доз вакцины от коронавируса компании Pfizer ожидаются в эти выходные, а также после 21 декабря штат должен получить 346 тысяч доз вакцины американской компании Moderna.За последние сутки в Нью-Йорке, как сообщил Куомо, выявили свыше 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, общее число заражений составляет около 750 тысяч.Нью-Йорк до недавнего времени был центром эпидемии коронавируса в США. В худшие дни в штате Нью-Йорк умирали более 700 человек в сутки, в больницы попадали более трех тысяч.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), коронавирусы, здоровье - общество, нью-йорк (штат), нью-йорк (город), сша, в мире

В Нью-Йорке запретили посещение ресторанов

20:43 11.12.2020
 
© REUTERS / Andrew KellyМужчина с флагом США на Таймс-сквер в Нью-Йорке
Мужчина с флагом США на Таймс-сквер в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© REUTERS / Andrew Kelly
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо запретил посещение ресторанов в столице штата в связи с ростом госпитализаций из-за коронавируса.
"Принятие пищи в ресторанах запрещается в городе Нью-Йорк с понедельника. Уровень госпитализаций не стабилизировался, а учитывая рост уровня заражений и плотность населения в Нью-Йорке, посещение заведений общепита - слишком высокий риск", - написал Куомо в Twitter.
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Он подчеркнул, что продолжают функционировать самовывоз и доставка, а также сохраняется возможность принимать пищу на улице.
Губернатор Нью-Йорка также затронул вопрос поставки вакцин. Он заявил, что около 170 тысяч доз вакцины от коронавируса компании Pfizer ожидаются в эти выходные, а также после 21 декабря штат должен получить 346 тысяч доз вакцины американской компании Moderna.
За последние сутки в Нью-Йорке, как сообщил Куомо, выявили свыше 10 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, общее число заражений составляет около 750 тысяч.
Нью-Йорк до недавнего времени был центром эпидемии коронавируса в США. В худшие дни в штате Нью-Йорк умирали более 700 человек в сутки, в больницы попадали более трех тысяч.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)КоронавирусыЗдоровье - ОбществоНью-Йорк (штат)Нью-Йорк (город)СШАВ мире
 
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