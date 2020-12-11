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Как работаем в последний день уходящего 2020 года
Как работаем в последний день уходящего 2020 года
В то время как для большинства россиян рабочий день 31 декабря будет сокращен, в некоторых регионах на эту дату объявлен выходной. Подробности — в материале РИА РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T20:57
2020-12-11T20:57
михаил мишустин
ульяновская область
костромская область
мурманская область
общество
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В то время как для большинства россиян рабочий день 31 декабря будет сокращен, в некоторых регионах на эту дату объявлен выходной. Подробности — в материале РИА Новости.Как работаем 31 декабря 2021Последний день 2020 года приходится на четверг. В соответствии с российским законодательством, в канун Нового года наемные сотрудники должны работать. При этом ст. 95 Трудового кодекса дает однозначный ответ на вопрос, 31 декабря сокращенный день или нет.Этот день предпраздничный, поскольку непосредственно предшествует 1 января. По закону 31 декабря - короткий день. При этом в непрерывно действующих организациях и в случаях, если невозможно уменьшить продолжительность смены, переработку должны компенсировать. В ТК сказано, на сколько сокращается рабочий день 31 декабря. В организациях и на предприятиях трудовое время должно быть укорочено на 1 час. Таким образом, в 2020 году производственный календарь с 1 по 31 декабря предполагает восемь выходных и один сокращенный рабочий день.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных в 2021 году. 2 и 3 января и так были бы нерабочими днями, поскольку выпадают на субботу и воскресенье. Поэтому выходные перенесли на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря. Соответственно, последний день 2021 года будет нерабочим.В каких регионах 31 декабря выходнойСултан Хамзаев, член Общественной палаты РФ, в начале декабря попросил губернаторов вместо сокращенного дня 31 декабря объявить на эту дату выходной. Однако на федеральном уровне уже было принято решение, что последний день уходящего года - рабочий. Известно, что власти некоторых российских регионов объявили 31 декабря 2020 года выходным днем. В большинстве случаев отработать его придется в субботу, 26 декабря. Однако распространяется это лишь на гос- и муниципальные структуры.Главы 18 регионов России уже приняли решение о том, что четверг 31 декабря станет выходным для гражданских и муниципальных служащих. В этот список входят Архангельская область, Белгородская область, Владимирская область, Вологодская область, Камчатский край, Костромская область, Крым, Курская область, Мурманская область, Орловская область, Рязанская область, Саратовская область, Ставропольский край, Татарстан, Томская область, Тува, Ульяновская область и Чувашия. В Волгоградской области 31 декабря объявлено выходным днем, но 26-го числа работать не придется. Власти семи субъектов России заявили, что в последний день уходящего году будет рабочим. Это касается Башкирии, Ленинградской, Калининградской, Омской и Псковской областей, Марий Эл, Красноярского края. Еще в нескольких регионах обсуждается возможность объявить выходным последний день этого году, но окончательного еще с этим не определились. Соответственно, в субъектах Федерации, где власти не примут решение о переносе, 31 декабря сокращенный рабочий день.Как отдыхаем дальше Россияне будут отдыхать во время новогодних праздников с 1 по 10 января (на два дня больше, чем в 2019-м). На работу нужно будет выйти 11-го. Ранее сенатор Андрей Кутепов предлагал сократить новогодние каникулы в 2021 году для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии COVID-19. Однако его обращение в Минтруд не получило поддержки.Как отдыхают при пятидневке Нерабочие праздничные дни едины для всех, независимо от количества трудовых дней в неделе. Согласно ТК, предпраздничный рабочий день сокращается на час. В четверг, 31 декабря, трудиться можно будет меньше обычного. Когда праздники закончатся, все работают в обычном режиме. При пятидневке предусмотрено два выходных в неделю. Как правило, это суббота и воскресенье. Как трудятся на шестидневке При шестидневной неделе один выходной — в воскресенье. Такой график устанавливается, как правило, в образовательных учреждениях, больницах, магазинах, точках общественного питания. Однако предпраздничный рабочий день в этом случае также сокращается на один час.
https://ria.ru/20201016/vykhodnye-1580058488.html
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михаил мишустин, ульяновская область, костромская область, мурманская область, общество

Как работаем в последний день уходящего 2020 года

20:57 11.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПраздничный световой тоннель на Тверском бульваре в Москве
Праздничный световой тоннель на Тверском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В то время как для большинства россиян рабочий день 31 декабря будет сокращен, в некоторых регионах на эту дату объявлен выходной. Подробности — в материале РИА Новости.

Как работаем 31 декабря 2021

Последний день 2020 года приходится на четверг. В соответствии с российским законодательством, в канун Нового года наемные сотрудники должны работать. При этом ст. 95 Трудового кодекса дает однозначный ответ на вопрос, 31 декабря сокращенный день или нет.
Этот день предпраздничный, поскольку непосредственно предшествует 1 января. По закону 31 декабря - короткий день. При этом в непрерывно действующих организациях и в случаях, если невозможно уменьшить продолжительность смены, переработку должны компенсировать.
Новогодняя ель на Красной площади - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 09:18
Правительство утвердило 31 декабря 2021 года нерабочим днем
В ТК сказано, на сколько сокращается рабочий день 31 декабря. В организациях и на предприятиях трудовое время должно быть укорочено на 1 час.
Таким образом, в 2020 году производственный календарь с 1 по 31 декабря предполагает восемь выходных и один сокращенный рабочий день.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных в 2021 году. 2 и 3 января и так были бы нерабочими днями, поскольку выпадают на субботу и воскресенье. Поэтому выходные перенесли на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря. Соответственно, последний день 2021 года будет нерабочим.

В каких регионах 31 декабря выходной

Султан Хамзаев, член Общественной палаты РФ, в начале декабря попросил губернаторов вместо сокращенного дня 31 декабря объявить на эту дату выходной. Однако на федеральном уровне уже было принято решение, что последний день уходящего года - рабочий.
Известно, что власти некоторых российских регионов объявили 31 декабря 2020 года выходным днем. В большинстве случаев отработать его придется в субботу, 26 декабря. Однако распространяется это лишь на гос- и муниципальные структуры.
Главы 18 регионов России уже приняли решение о том, что четверг 31 декабря станет выходным для гражданских и муниципальных служащих. В этот список входят Архангельская область, Белгородская область, Владимирская область, Вологодская область, Камчатский край, Костромская область, Крым, Курская область, Мурманская область, Орловская область, Рязанская область, Саратовская область, Ставропольский край, Татарстан, Томская область, Тува, Ульяновская область и Чувашия. В Волгоградской области 31 декабря объявлено выходным днем, но 26-го числа работать не придется.
Власти семи субъектов России заявили, что в последний день уходящего году будет рабочим. Это касается Башкирии, Ленинградской, Калининградской, Омской и Псковской областей, Марий Эл, Красноярского края.
Еще в нескольких регионах обсуждается возможность объявить выходным последний день этого году, но окончательного еще с этим не определились. Соответственно, в субъектах Федерации, где власти не примут решение о переносе, 31 декабря сокращенный рабочий день.

Как отдыхаем дальше

Россияне будут отдыхать во время новогодних праздников с 1 по 10 января (на два дня больше, чем в 2019-м). На работу нужно будет выйти 11-го. Ранее сенатор Андрей Кутепов предлагал сократить новогодние каникулы в 2021 году для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии COVID-19. Однако его обращение в Минтруд не получило поддержки.
Новогодние украшения на Тверском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 12:34Новый год—2021
Около 20 регионов объявили 31 декабря выходным днем

Как отдыхают при пятидневке

Нерабочие праздничные дни едины для всех, независимо от количества трудовых дней в неделе. Согласно ТК, предпраздничный рабочий день сокращается на час. В четверг, 31 декабря, трудиться можно будет меньше обычного. Когда праздники закончатся, все работают в обычном режиме. При пятидневке предусмотрено два выходных в неделю. Как правило, это суббота и воскресенье.

Как трудятся на шестидневке

При шестидневной неделе один выходной — в воскресенье. Такой график устанавливается, как правило, в образовательных учреждениях, больницах, магазинах, точках общественного питания. Однако предпраздничный рабочий день в этом случае также сокращается на один час.
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