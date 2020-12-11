https://ria.ru/20201211/putin-1588831796.html
Путин высказался о многообразии полов у людей в некоторых странах
Путин высказался о многообразии полов у людей в некоторых странах
Происходящее в некоторых странах, в частности, с числом полов людей, для России совершенно неприемлемо, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T18:26
2020-12-11T18:26
2020-12-11T18:29
совет по правам человека при президенте рф (спч)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Происходящее в некоторых странах, в частности, с числом полов людей, для России совершенно неприемлемо, считает президент РФ Владимир Путин."Существует очень тонкая грань между свободой слова, свободой распространения информации и ответственностью за то, как и что распространяется, с защитой наших фундаментальных ценностей, на которых основано наше общество. И то, что происходит в некоторых странах, для нас неприемлемо совершенно, на мой взгляд. Там даже трудно перечислить количество полов. Я даже названия некоторых не могу сформулировать, но это имеет место быть, это их дело. У нас своя история, своя культура", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.Встреча Путина с членами СПЧ состоялась накануне, часть прошла в открытом для прессы режиме. Высказывания президента, сделанные во второй части заседания, опубликованы на сайте Кремля в пятницу.
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совет по правам человека при президенте рф (спч), владимир путин, общество
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости.
Происходящее в некоторых странах, в частности, с числом полов людей, для России совершенно неприемлемо, считает президент РФ Владимир Путин
.
"Существует очень тонкая грань между свободой слова, свободой распространения информации и ответственностью за то, как и что распространяется, с защитой наших фундаментальных ценностей, на которых основано наше общество. И то, что происходит в некоторых странах, для нас неприемлемо совершенно, на мой взгляд. Там даже трудно перечислить количество полов. Я даже названия некоторых не могу сформулировать, но это имеет место быть, это их дело. У нас своя история, своя культура", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.
Встреча Путина с членами СПЧ состоялась накануне, часть прошла в открытом для прессы режиме. Высказывания президента, сделанные во второй части заседания, опубликованы на сайте Кремля в пятницу.