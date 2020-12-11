https://ria.ru/20201211/putin-1588827358.html

Путин обсудил с Совбезом социально-экономическую ситуацию в стране

Путин обсудил с Совбезом социально-экономическую ситуацию в стране

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России состоявшийся в пятницу саммит ЕАЭС, а также ряд внутрироссийских вопросов,... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T18:06

2020-12-11T18:06

2020-12-11T18:06

евразийский экономический союз

совет безопасности рф

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России состоявшийся в пятницу саммит ЕАЭС, а также ряд внутрироссийских вопросов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Обсуждались текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня", - сказал он."Президент также проинформировал участников совещания о результатах состоявшегося сегодня саммита ЕАЭС", - добавил Песков.В совещании участвовали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, директора ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

https://ria.ru/20201211/integratsiya-1588753886.html

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евразийский экономический союз, совет безопасности рф, дмитрий песков, владимир путин, политика