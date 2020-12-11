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Путин обсудил с Совбезом социально-экономическую ситуацию в стране
Путин обсудил с Совбезом социально-экономическую ситуацию в стране
Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России состоявшийся в пятницу саммит ЕАЭС, а также ряд внутрироссийских вопросов,... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T18:06
2020-12-11T18:06
евразийский экономический союз
совет безопасности рф
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России состоявшийся в пятницу саммит ЕАЭС, а также ряд внутрироссийских вопросов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Обсуждались текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня", - сказал он."Президент также проинформировал участников совещания о результатах состоявшегося сегодня саммита ЕАЭС", - добавил Песков.В совещании участвовали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, директора ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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евразийский экономический союз, совет безопасности рф, дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин обсудил с Совбезом социально-экономическую ситуацию в стране

18:06 11.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России состоявшийся в пятницу саммит ЕАЭС, а также ряд внутрироссийских вопросов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Обсуждались текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня", - сказал он.
"Президент также проинформировал участников совещания о результатах состоявшегося сегодня саммита ЕАЭС", - добавил Песков.
В совещании участвовали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, директора ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Президент РФ Владимир Путин во время заседания ВЕЭС - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
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