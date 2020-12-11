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Путин прокомментировал ситуацию со статьей о призывах к экстремизму
Путин прокомментировал ситуацию со статьей о призывах к экстремизму
Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть тему о возможности частично декриминализировать статью о призывах к экстремистской деятельности,... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T15:59
2020-12-11T16:19
вячеслав лебедев
общество
владимир путин
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть тему о возможности частично декриминализировать статью о призывах к экстремистской деятельности, предусматривающую административную ответственность за первое такое нарушение, как это делается в случае призывов к сепаратизму.В четверг Путин по видеосвязи провел встречу с членами президентского совета по правам человека. Стенограмма закрытой части беседы опубликована в пятницу на сайте Кремля. Как следует из текста, член СПЧ Александр Верховский предложил обсудить возможность декриминализации статьи о призывах к экстремистской деятельности."Вы предлагаете декриминализировать вообще статью, убрать статью о призывах к экстремистской деятельности?", - уточнил Путин у правозащитника.Верховский возразил, что об этом речи не идет. "Нет, конечно, нет. Как же ее можно убрать. Я за то, чтобы проделать с ней ту же процедуру, которую проделали только что с призывами к сепаратизму, чтобы в первый раз это было административное правонарушение, и только во второй было уголовное. Частично, с административной преюдицией", - пояснил он.Президент отметил, что сепаратизм является очень тяжелым правонарушением, которое подрывает основы существования государства. Но и призывы к экстремистской деятельности, по его словам, не менее опасная вещь, исходя из того, что происходит на практике, в жизни."Призывы к экстремистской деятельности в многонациональном государстве, это очень вещь серьезная и очень опасная, я уже не говорю что все, что касается экстремизма, напрямую связанного с терроризмом. Вот это просто внимательно надо посмотреть. Я обещаю вам, что мы это сделаем. Во что это выльется, пока не знаю", - заявил Путин.Правозащитник уточнил, что здесь возможно разделение на разные составы. "Может быть. Я не исключаю этого. Просто сейчас не могу вам сказать окончательно свое мнение по этому вопросу", - ответил президент.По словам Верховского, также не хватает разъяснений Верховного суда по уголовным составам, которые относятся к продолжению деятельности запрещенных организаций, и рекомендаций суда по правоприменению в сфере свободы совести."По поводу разъяснений со стороны Верховного суда тех положений, о которых вы упомянули, да, наверное, это целесообразно сделать. Я (председателя Верховного суда - ред.) Вячеслава Михайловича Лебедева попрошу об этом, попрошу поработать над этим", - пообещал Путин.
https://ria.ru/20201210/putin-1588615780.html
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вячеслав лебедев, общество, владимир путин

Путин прокомментировал ситуацию со статьей о призывах к экстремизму

15:59 11.12.2020 (обновлено: 16:19 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть тему о возможности частично декриминализировать статью о призывах к экстремистской деятельности, предусматривающую административную ответственность за первое такое нарушение, как это делается в случае призывов к сепаратизму.
В четверг Путин по видеосвязи провел встречу с членами президентского совета по правам человека. Стенограмма закрытой части беседы опубликована в пятницу на сайте Кремля. Как следует из текста, член СПЧ Александр Верховский предложил обсудить возможность декриминализации статьи о призывах к экстремистской деятельности.
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"Вы предлагаете декриминализировать вообще статью, убрать статью о призывах к экстремистской деятельности?", - уточнил Путин у правозащитника.
Верховский возразил, что об этом речи не идет. "Нет, конечно, нет. Как же ее можно убрать. Я за то, чтобы проделать с ней ту же процедуру, которую проделали только что с призывами к сепаратизму, чтобы в первый раз это было административное правонарушение, и только во второй было уголовное. Частично, с административной преюдицией", - пояснил он.
Президент отметил, что сепаратизм является очень тяжелым правонарушением, которое подрывает основы существования государства. Но и призывы к экстремистской деятельности, по его словам, не менее опасная вещь, исходя из того, что происходит на практике, в жизни.
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"Призывы к экстремистской деятельности в многонациональном государстве, это очень вещь серьезная и очень опасная, я уже не говорю что все, что касается экстремизма, напрямую связанного с терроризмом. Вот это просто внимательно надо посмотреть. Я обещаю вам, что мы это сделаем. Во что это выльется, пока не знаю", - заявил Путин.
Правозащитник уточнил, что здесь возможно разделение на разные составы. "Может быть. Я не исключаю этого. Просто сейчас не могу вам сказать окончательно свое мнение по этому вопросу", - ответил президент.
По словам Верховского, также не хватает разъяснений Верховного суда по уголовным составам, которые относятся к продолжению деятельности запрещенных организаций, и рекомендаций суда по правоприменению в сфере свободы совести.
"По поводу разъяснений со стороны Верховного суда тех положений, о которых вы упомянули, да, наверное, это целесообразно сделать. Я (председателя Верховного суда - ред.) Вячеслава Михайловича Лебедева попрошу об этом, попрошу поработать над этим", - пообещал Путин.
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