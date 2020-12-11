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Путин оценил идею регистрации иностранных интернет-платформ в России
Путин оценил идею регистрации иностранных интернет-платформ в России
Цензуре, которой подвергают информацию из России некоторые зарубежных интернет-платформы, надо противодействовать, но не в ущерб своим интересам, нужно и можно... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T15:49
2020-12-11T16:29
кирилл вышинский
youtube
технологии
общество
владимир путин
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Цензуре, которой подвергают информацию из России некоторые зарубежных интернет-платформы, надо противодействовать, но не в ущерб своим интересам, нужно и можно совершенствовать работу этих структур в РФ, в том числе переводя в российское правовое поле, считает президент России Владимир Путин.Вопрос о правилах, по которым заставляют играть российский сегмент интернета, крупные интернет-платформы на встрече Путина с членами СПЧ поднял журналист Кирилл Вышинский. Он предложил обязать их регистрироваться в качестве субъектов в российском правовом поле. По мнению Вышинского, "тогда разговор с ними о цензуре шел бы в соответствии с нормами нашего законодательства, а не по правилам сообщества, которые YouTube сейчас применяет к нашим СМИ в достаточно произвольной форме и без каких-либо внятных пояснений"."Сервер-то за границей находится, и специальные службы тех стран, где эти серверы находятся, используют это все. Используют в конкурентной борьбе, используют это недобросовестным образом. Многие люди – сотни тысяч, а, может быть, даже миллионы людей во всем мире, в том числе и в нашей стране, даже не подозревают, что они являются объектом манипуляций", - заметил на это Путин."Разумеется, мы все ограничения в этом смысле, если они возможны, должны делать таким образом, чтобы не наносить ущерб самим себе. Конечно, нужно и можно совершенствовать правовую базу, работу этих структур на территории нашей страны. Над этим, безусловно, надо подумать, и я обязательно такое поручение своим коллегам в администрации и в правительстве дам. Да они, уверяю вас, и думают над этим. Но точно совершенно, что нужно делать - это трудно, это требует финансовых вложений, требует времени - нужно лишить наших конкурентов этого их технологического преимущества", - сказал президент.При этом он считает правильным уделить внимание правовым аспектам."Правовая база, конечно, должна совершенствоваться. Согласен. Повторяю еще раз, поработаем над этим. Спасибо за то, что обратили на это внимание", - добавил глава государства.Встреча Путина с членами СПЧ состоялась накануне, часть прошла в открытом для прессы режиме. Высказывания президента, сделанные во второй части заседания, опубликованы в пятницу на сайте Кремля.
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кирилл вышинский, youtube, технологии, общество, владимир путин

Путин оценил идею регистрации иностранных интернет-платформ в России

15:49 11.12.2020 (обновлено: 16:29 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Цензуре, которой подвергают информацию из России некоторые зарубежных интернет-платформы, надо противодействовать, но не в ущерб своим интересам, нужно и можно совершенствовать работу этих структур в РФ, в том числе переводя в российское правовое поле, считает президент России Владимир Путин.
Вопрос о правилах, по которым заставляют играть российский сегмент интернета, крупные интернет-платформы на встрече Путина с членами СПЧ поднял журналист Кирилл Вышинский. Он предложил обязать их регистрироваться в качестве субъектов в российском правовом поле. По мнению Вышинского, "тогда разговор с ними о цензуре шел бы в соответствии с нормами нашего законодательства, а не по правилам сообщества, которые YouTube сейчас применяет к нашим СМИ в достаточно произвольной форме и без каких-либо внятных пояснений".
Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия цеха ООО Братскхимсинтез - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 14:15
Путин назвал блокировку аккаунтов россиян иностранными сайтами цензурой
"Сервер-то за границей находится, и специальные службы тех стран, где эти серверы находятся, используют это все. Используют в конкурентной борьбе, используют это недобросовестным образом. Многие люди – сотни тысяч, а, может быть, даже миллионы людей во всем мире, в том числе и в нашей стране, даже не подозревают, что они являются объектом манипуляций", - заметил на это Путин.
"Разумеется, мы все ограничения в этом смысле, если они возможны, должны делать таким образом, чтобы не наносить ущерб самим себе. Конечно, нужно и можно совершенствовать правовую базу, работу этих структур на территории нашей страны. Над этим, безусловно, надо подумать, и я обязательно такое поручение своим коллегам в администрации и в правительстве дам. Да они, уверяю вас, и думают над этим. Но точно совершенно, что нужно делать - это трудно, это требует финансовых вложений, требует времени - нужно лишить наших конкурентов этого их технологического преимущества", - сказал президент.
При этом он считает правильным уделить внимание правовым аспектам.
"Правовая база, конечно, должна совершенствоваться. Согласен. Повторяю еще раз, поработаем над этим. Спасибо за то, что обратили на это внимание", - добавил глава государства.
Встреча Путина с членами СПЧ состоялась накануне, часть прошла в открытом для прессы режиме. Высказывания президента, сделанные во второй части заседания, опубликованы в пятницу на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
Вчера, 15:58
Путин прокомментировал ситуацию с зарубежными интернет-платформами
 
Кирилл ВышинскийYouTubeТехнологииОбществоВладимир Путин
 
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