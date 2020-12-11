https://ria.ru/20201211/putin-1588792158.html

Путин оценил идею регистрации иностранных интернет-платформ в России

Путин оценил идею регистрации иностранных интернет-платформ в России

Цензуре, которой подвергают информацию из России некоторые зарубежных интернет-платформы, надо противодействовать, но не в ущерб своим интересам, нужно и можно... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T15:49

2020-12-11T15:49

2020-12-11T16:29

кирилл вышинский

youtube

технологии

общество

владимир путин

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Цензуре, которой подвергают информацию из России некоторые зарубежных интернет-платформы, надо противодействовать, но не в ущерб своим интересам, нужно и можно совершенствовать работу этих структур в РФ, в том числе переводя в российское правовое поле, считает президент России Владимир Путин.Вопрос о правилах, по которым заставляют играть российский сегмент интернета, крупные интернет-платформы на встрече Путина с членами СПЧ поднял журналист Кирилл Вышинский. Он предложил обязать их регистрироваться в качестве субъектов в российском правовом поле. По мнению Вышинского, "тогда разговор с ними о цензуре шел бы в соответствии с нормами нашего законодательства, а не по правилам сообщества, которые YouTube сейчас применяет к нашим СМИ в достаточно произвольной форме и без каких-либо внятных пояснений"."Сервер-то за границей находится, и специальные службы тех стран, где эти серверы находятся, используют это все. Используют в конкурентной борьбе, используют это недобросовестным образом. Многие люди – сотни тысяч, а, может быть, даже миллионы людей во всем мире, в том числе и в нашей стране, даже не подозревают, что они являются объектом манипуляций", - заметил на это Путин."Разумеется, мы все ограничения в этом смысле, если они возможны, должны делать таким образом, чтобы не наносить ущерб самим себе. Конечно, нужно и можно совершенствовать правовую базу, работу этих структур на территории нашей страны. Над этим, безусловно, надо подумать, и я обязательно такое поручение своим коллегам в администрации и в правительстве дам. Да они, уверяю вас, и думают над этим. Но точно совершенно, что нужно делать - это трудно, это требует финансовых вложений, требует времени - нужно лишить наших конкурентов этого их технологического преимущества", - сказал президент.При этом он считает правильным уделить внимание правовым аспектам."Правовая база, конечно, должна совершенствоваться. Согласен. Повторяю еще раз, поработаем над этим. Спасибо за то, что обратили на это внимание", - добавил глава государства.Встреча Путина с членами СПЧ состоялась накануне, часть прошла в открытом для прессы режиме. Высказывания президента, сделанные во второй части заседания, опубликованы в пятницу на сайте Кремля.

https://ria.ru/20201210/tsenzura-1588596295.html

https://ria.ru/20201211/internet-1588794257.html

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кирилл вышинский, youtube, технологии, общество, владимир путин