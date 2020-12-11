https://ria.ru/20201211/putin-1588791779.html
Путин пообещал обсудить с ГД проект о создании единого госзаказчика
Путин пообещал обсудить с ГД проект о создании единого госзаказчика
Президент РФ Владимир Путин пообещал правозащитникам обсудить с Госдумой и вице-премьером Маратом Хуснуллиным проект закона о создании единого госзаказчика,... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T15:48
2020-12-11T15:48
2020-12-11T17:01
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владимир путин
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал правозащитникам обсудить с Госдумой и вице-премьером Маратом Хуснуллиным проект закона о создании единого госзаказчика, таким образом он отреагировал на просьбу вывести из сферы этого госзаказчика вопросы организации реставрации объектов культурного наследия.С соответствующей просьбой в ходе встречи Путина с членами СПЧ к президенту обратился член координационного совета общественного движения "Архнадзор" Константин Михайлов. По его словам, за исполнение этих работ должны отвечать специалисты по реставрации и культурному наследию."Обязательно переговорю и с депутатами, с председателем Госдумы и с Хуснуллиным Маратом Шакирзяновичем, который, по сути дела, является инициатором этого законопроекта", - сказал Путин. Стенограмма его выступления приводится на сайте Кремля.
https://ria.ru/20201211/putin-1588792158.html
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