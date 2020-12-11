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Путину доверяют 58% россиян, показал опрос
Путину доверяют 58% россиян, показал опрос
Более половины россиян (58%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение". РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T10:53
2020-12-11T10:53
фонд "общественное мнение"
владимир путин
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Более половины россиян (58%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".Согласно данным исследования, скорее не доверяют ему - 31%, еще 11% затруднились ответить на вопрос.По мнению 61% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 25% россиян. Затруднились ответить на вопрос 14%.Всероссийский телефонный опрос проведен 4-6 декабря среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше методом случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.
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фонд "общественное мнение", владимир путин, общество

Путину доверяют 58% россиян, показал опрос

10:53 11.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Более половины россиян (58%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".
Согласно данным исследования, скорее не доверяют ему - 31%, еще 11% затруднились ответить на вопрос.
По мнению 61% опрошенных, Путин скорее хорошо работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 25% россиян. Затруднились ответить на вопрос 14%.
Всероссийский телефонный опрос проведен 4-6 декабря среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше методом случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 15:21
Путин пообещал делать все, чтобы защитить Россию от вмешательства
 
Фонд "Общественное мнение"Владимир ПутинОбщество
 
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