https://ria.ru/20201211/putin-1588713368.html
Заседание Высшего Евразийского экономического совета. Прямая трансляция
Заседание Высшего Евразийского экономического совета. Прямая трансляция
Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T12:11
2020-12-11T12:11
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евразийский экономический союз
владимир путин
в мире
политика
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Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.Помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина ранее заявила, что в повестку вошли 28 тем.Изначально лидеры стран ЕАЭС планировали встретиться в Минске, однако из-за пандемии коронавируса заседание перенесли в онлайн-режим.Евразийский экономический союз (ЕАЭС) создали 1 января 2015 года. В него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В мае 2018-го статус наблюдателя получила Молдавия.Высшим органом объединения является Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС), в состав которого входят главы государств-членов или главы правительств стран-членов. В свою очередь, ЕЭК (Таможенный союз) — постоянно действующий наднациональный регулирующий орган ЕАЭС.
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LIVE: Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
LIVE: Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
2020-12-11T12:11
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евразийский экономический союз, владимир путин, в мире, политика
Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина ранее заявила, что в повестку вошли 28 тем.
Изначально лидеры стран ЕАЭС планировали встретиться в Минске, однако из-за пандемии коронавируса заседание перенесли в онлайн-режим.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) создали 1 января 2015 года. В него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В мае 2018-го статус наблюдателя получила Молдавия.
Высшим органом объединения является Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС), в состав которого входят главы государств-членов или главы правительств стран-членов. В свою очередь, ЕЭК (Таможенный союз) — постоянно действующий наднациональный регулирующий орган ЕАЭС.