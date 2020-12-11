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https://ria.ru/20201211/psaki-1588826184.html
Захарова рассказала о подаренной Джен Псаки розовой шапке-ушанке
Захарова рассказала о подаренной Джен Псаки розовой шапке-ушанке
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что врученная в 2014 году официальному представителю Госдепартамента США Джен Псаки розовая ушанка... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T17:58
2020-12-11T18:17
дженнифер псаки
сергей лавров
лига арабских государств
лахдар брахими
джон керри
сирия
оон
сша
париж
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что врученная в 2014 году официальному представителю Госдепартамента США Джен Псаки розовая ушанка подарила много приятных эмоций и шуток."О да, и забавных, и смешных случаев у нас немало... вот, до сих пор всех веселит розовая шапка, которую мы подарили нашим американским партнерам-коллегам из Госдепа", - сказала она в ходе онлайн-встречи с участниками сообщества "ВКонтакте" "Большая перемена".Захарова отметила, что "вроде бы такой традиционный русский сувенир, зимняя шапка-ушанка, просто необычного, оригинального розового цвета, а столько подарила приятных эмоций, шуток и просто, мне кажется, развеселила очень многих и веселит до сих пор".В январе 2014 года в Париже проходили переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова, тогдашнего госсекретаря США Джона Керри и экс-спецпредставителя ООН и ЛАГ по Сирии Лахдара Брахими, касавшиеся подготовки к международной конференции по Сирии "Женева-2". Перед началом переговоров Керри из большой картонной коробки достал две картофелины и преподнес их в подарок российскому министру, чем вызвал смех у обеих делегаций. По словам экс-госсекретаря, ранее министры в одном из телефонных разговоров в шутку обсуждали картофелину из американского штата Айдахо.Однако российская сторона, как оказалось, подготовила "симметричный ответ", вручив официальному представителю Госдепа Джен Псаки розовую шапку-ушанку. Позже Псаки сказала, что розовая ушанка, своеобразный "симметричный ответ" российской стороны на подарок Керри, хранится у нее дома.
https://ria.ru/20201130/psaki-1586984988.html
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дженнифер псаки, сергей лавров, лига арабских государств, лахдар брахими, джон керри, сирия, оон, сша, париж, в мире

Захарова рассказала о подаренной Джен Псаки розовой шапке-ушанке

17:58 11.12.2020 (обновлено: 18:17 11.12.2020)
 
© Фото : State Department photo/ Public DomainСергей Лавров, Дженнифер Псаки, Мария Захарова и Джон Керри после переговоров в Париже
Сергей Лавров, Дженнифер Псаки, Мария Захарова и Джон Керри после переговоров в Париже - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Фото : State Department photo/ Public Domain
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что врученная в 2014 году официальному представителю Госдепартамента США Джен Псаки розовая ушанка подарила много приятных эмоций и шуток.
"О да, и забавных, и смешных случаев у нас немало... вот, до сих пор всех веселит розовая шапка, которую мы подарили нашим американским партнерам-коллегам из Госдепа", - сказала она в ходе онлайн-встречи с участниками сообщества "ВКонтакте" "Большая перемена".
Официальный представитель госдепартамента США Дженнифер Псаки - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 15:44
В Госдуме заявили, что возвращение Псаки в Белый дом вызывает тревогу
Захарова отметила, что "вроде бы такой традиционный русский сувенир, зимняя шапка-ушанка, просто необычного, оригинального розового цвета, а столько подарила приятных эмоций, шуток и просто, мне кажется, развеселила очень многих и веселит до сих пор".
В январе 2014 года в Париже проходили переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова, тогдашнего госсекретаря США Джона Керри и экс-спецпредставителя ООН и ЛАГ по Сирии Лахдара Брахими, касавшиеся подготовки к международной конференции по Сирии "Женева-2". Перед началом переговоров Керри из большой картонной коробки достал две картофелины и преподнес их в подарок российскому министру, чем вызвал смех у обеих делегаций. По словам экс-госсекретаря, ранее министры в одном из телефонных разговоров в шутку обсуждали картофелину из американского штата Айдахо.
Однако российская сторона, как оказалось, подготовила "симметричный ответ", вручив официальному представителю Госдепа Джен Псаки розовую шапку-ушанку. Позже Псаки сказала, что розовая ушанка, своеобразный "симметричный ответ" российской стороны на подарок Керри, хранится у нее дома.
Официальный представитель Государственного департамента США Дженнифер Псаки - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября, 13:46Сказано в эфире
О чем говорит идея Байдена назначить Псаки пресс-секретарем Белого дома?
 
Дженнифер ПсакиСергей ЛавровЛига арабских государствЛахдар БрахимиДжон КерриСирияООНСШАПарижВ мире
 
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