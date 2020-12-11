Захарова рассказала о подаренной Джен Псаки розовой шапке-ушанке
17:58 11.12.2020 (обновлено: 18:17 11.12.2020)
© Фото : State Department photo/ Public DomainСергей Лавров, Дженнифер Псаки, Мария Захарова и Джон Керри после переговоров в Париже
© Фото : State Department photo/ Public Domain
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что врученная в 2014 году официальному представителю Госдепартамента США Джен Псаки розовая ушанка подарила много приятных эмоций и шуток.
"О да, и забавных, и смешных случаев у нас немало... вот, до сих пор всех веселит розовая шапка, которую мы подарили нашим американским партнерам-коллегам из Госдепа", - сказала она в ходе онлайн-встречи с участниками сообщества "ВКонтакте" "Большая перемена".
Захарова отметила, что "вроде бы такой традиционный русский сувенир, зимняя шапка-ушанка, просто необычного, оригинального розового цвета, а столько подарила приятных эмоций, шуток и просто, мне кажется, развеселила очень многих и веселит до сих пор".
В январе 2014 года в Париже проходили переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова, тогдашнего госсекретаря США Джона Керри и экс-спецпредставителя ООН и ЛАГ по Сирии Лахдара Брахими, касавшиеся подготовки к международной конференции по Сирии "Женева-2". Перед началом переговоров Керри из большой картонной коробки достал две картофелины и преподнес их в подарок российскому министру, чем вызвал смех у обеих делегаций. По словам экс-госсекретаря, ранее министры в одном из телефонных разговоров в шутку обсуждали картофелину из американского штата Айдахо.
Однако российская сторона, как оказалось, подготовила "симметричный ответ", вручив официальному представителю Госдепа Джен Псаки розовую шапку-ушанку. Позже Псаки сказала, что розовая ушанка, своеобразный "симметричный ответ" российской стороны на подарок Керри, хранится у нее дома.