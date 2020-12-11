https://ria.ru/20201211/programma-1588830964.html

В Пермском крае стартует программа развития народных промыслов

В Пермском крае стартует программа развития народных промыслов

Власти Пермского края разработали программу развития народных промыслов на 2021-2025 годы, направленную на комплексную поддержку мастеров ремесленников,... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T18:36

2020-12-11T18:36

2020-12-11T18:36

дмитрий махонин

пермский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588832977_0:90:1124:722_1920x0_80_0_0_6edd44f753cb6849ab2465a212bb26ca.jpg

ПЕРМЬ, 11 дек – РИА Новости. Власти Пермского края разработали программу развития народных промыслов на 2021-2025 годы, направленную на комплексную поддержку мастеров ремесленников, сообщается на сайте губернатора и правительства региона."По поручению губернатора Дмитрия Махонина, краевой Минкульт разработал пятилетнюю программу поддержки народных промыслов. Документ предполагает комплексную систему поддержки ремесленников с 2021 по 2025 годы включительно и содержит более 30 мероприятий", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы губернатора Пермского края, среди основных направлений программы значатся создание обучающих центров, маркетинговая поддержка отрасли и включение промыслов в туристическую инфраструктуру региона. "Сегодня в крае народными художественными промыслами занимаются более 1,5 тысяч мастеров, 12 предпринимателей и 2 организации. Наиболее популярными видами промыслов являются камнерезный и гончарный, обработка дерева, домовая роспись и роспись предметов и ткачество", - поясняют в ведомстве.В пресс-службе губернатора добавляют, что региональным методическим и выставочным центром ремесленного мастерства станет Пермский дом народного творчества. Он обеспечит функционирование семи методцентров на базе культурно-досуговых учреждений в пилотных территориях.Согласно планам региональных властей, на территории Пермского края будет создано семь познавательных маршрутов для семейного и детского посещения по местам традиционного бытования промыслов, в регионе начнут работать 15 шоу-румов по продаже изделий, сами изделия объединят под одним брендом.

https://ria.ru/20201211/msp-1588824028.html

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий махонин, пермский край