Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201211/programma-1588830964.html
В Пермском крае стартует программа развития народных промыслов
В Пермском крае стартует программа развития народных промыслов
Власти Пермского края разработали программу развития народных промыслов на 2021-2025 годы, направленную на комплексную поддержку мастеров ремесленников,... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T18:36
2020-12-11T18:36
дмитрий махонин
пермский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588832977_0:90:1124:722_1920x0_80_0_0_6edd44f753cb6849ab2465a212bb26ca.jpg
ПЕРМЬ, 11 дек – РИА Новости. Власти Пермского края разработали программу развития народных промыслов на 2021-2025 годы, направленную на комплексную поддержку мастеров ремесленников, сообщается на сайте губернатора и правительства региона."По поручению губернатора Дмитрия Махонина, краевой Минкульт разработал пятилетнюю программу поддержки народных промыслов. Документ предполагает комплексную систему поддержки ремесленников с 2021 по 2025 годы включительно и содержит более 30 мероприятий", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы губернатора Пермского края, среди основных направлений программы значатся создание обучающих центров, маркетинговая поддержка отрасли и включение промыслов в туристическую инфраструктуру региона. "Сегодня в крае народными художественными промыслами занимаются более 1,5 тысяч мастеров, 12 предпринимателей и 2 организации. Наиболее популярными видами промыслов являются камнерезный и гончарный, обработка дерева, домовая роспись и роспись предметов и ткачество", - поясняют в ведомстве.В пресс-службе губернатора добавляют, что региональным методическим и выставочным центром ремесленного мастерства станет Пермский дом народного творчества. Он обеспечит функционирование семи методцентров на базе культурно-досуговых учреждений в пилотных территориях.Согласно планам региональных властей, на территории Пермского края будет создано семь познавательных маршрутов для семейного и детского посещения по местам традиционного бытования промыслов, в регионе начнут работать 15 шоу-румов по продаже изделий, сами изделия объединят под одним брендом.
https://ria.ru/20201211/msp-1588824028.html
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588832977_0:0:996:747_1920x0_80_0_0_bdd0443c3fcbf381440e2031724d1644.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий махонин, пермский край

В Пермском крае стартует программа развития народных промыслов

18:36 11.12.2020
 
© Фото : Правительства Пермского краяПрограмма развития народных промыслов в Пермском крае
Программа развития народных промыслов в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Фото : Правительства Пермского края
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 11 дек – РИА Новости. Власти Пермского края разработали программу развития народных промыслов на 2021-2025 годы, направленную на комплексную поддержку мастеров ремесленников, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
"По поручению губернатора Дмитрия Махонина, краевой Минкульт разработал пятилетнюю программу поддержки народных промыслов. Документ предполагает комплексную систему поддержки ремесленников с 2021 по 2025 годы включительно и содержит более 30 мероприятий", - говорится в сообщении.
Молодые люди во время диалога - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
Вчера, 18:08
Пермский край первым в стране разработал стратегию развития МСП на 10 лет
По данным пресс-службы губернатора Пермского края, среди основных направлений программы значатся создание обучающих центров, маркетинговая поддержка отрасли и включение промыслов в туристическую инфраструктуру региона.
"Сегодня в крае народными художественными промыслами занимаются более 1,5 тысяч мастеров, 12 предпринимателей и 2 организации. Наиболее популярными видами промыслов являются камнерезный и гончарный, обработка дерева, домовая роспись и роспись предметов и ткачество", - поясняют в ведомстве.
В пресс-службе губернатора добавляют, что региональным методическим и выставочным центром ремесленного мастерства станет Пермский дом народного творчества. Он обеспечит функционирование семи методцентров на базе культурно-досуговых учреждений в пилотных территориях.
"Программа развития народных промыслов – стратегический документ по развитию ремесел, она поможет совершить прорыв в развитии туризма в регионе. В Пермском крае работают мастера уникальных техник, например, камнерезы, керамисты. Программа позволит системно оказывать необходимую поддержку ремеслам и повысить занятость в территориях, которые являются потенциальными точками привлечения туристов", - цитирует пресс-служба губернатора Махонина.
Согласно планам региональных властей, на территории Пермского края будет создано семь познавательных маршрутов для семейного и детского посещения по местам традиционного бытования промыслов, в регионе начнут работать 15 шоу-румов по продаже изделий, сами изделия объединят под одним брендом.
 
Дмитрий МахонинПермский край
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51Трамп прокомментировал отказ Верховного суда пересмотреть итоги выборов
08:41На северо-востоке Москвы нашли тело мужчины и пятилетнего ребенка
08:36Адвокат Трампа прокомментировал решение Верховного суда по итогам выборов
08:22Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт
08:10Россияне назвали любимые новогодние фильмы
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
07:44В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что взрослые просят на Новый год
07:33National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО
07:11Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд
07:07Дед Мороз не планирует делать прививку от коронавируса
07:04Эксперты назвали доходные альтернативы банковским вкладам в декабре
06:43Команда дешифраторов смогла разгадать один из текстов киллера Зодиака
06:10Трамп заявил о начале вакцинации в США "менее чем через 24 часа"
06:10Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитными средствами
06:07В Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19
06:06Спикер украинской делегации по Донбассу оскорбил избирателей Зеленского
06:02В штабе Байдена оценили отказ ВС рассмотреть иск Техаса по выборам
06:01Трамп прокомментировал выдачу лицензии вакцине компании Pfizer
05:34NYT: вакцине Pfizer выдали лицензию на использование в экстренных случаях
04:46Археологи обнаружили языческий алтарь возрастом 1800 лет
Лента новостейМолния