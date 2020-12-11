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Воронежская область
Воронежская область
https://ria.ru/20201211/proekt-1588719883.html
Воронежская область выделит на нацпроекты 7,6 миллиарда рублей
Воронежская область выделит на нацпроекты 7,6 миллиарда рублей
Воронежская область направит в 2021 году на реализацию в регионе национальных проектов 7,6 миллиарда рублей собственных средств, что составит почти 35% от... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T10:15
2020-12-11T10:15
воронежская область
владимир нетесов
воронежская областная дума
воронежская область
экономика
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ВОРОНЕЖ, 11 дек - РИА Новости. Воронежская область направит в 2021 году на реализацию в регионе национальных проектов 7,6 миллиарда рублей собственных средств, что составит почти 35% от общего финансирования, говорится в сообщении заксобрания.В Воронежской областной думе проходит обсуждение законопроекта "Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов". Как отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, при формировании бюджета один из главных акцентов сделан на выделении в приоритетном порядке бюджетных ассигнований для реализации мероприятий в рамках нацпроектов."Общий объем средств на реализацию национальных проектов в Воронежской области в 2021 году составит 21,7 миллиарда рублей. Чуть более 14 миллиардов рублей (65%) – это средства федерального бюджета, 7,6 миллиарда для достижения запланированных целей софинансирует казна региона", – пояснил Владимир Нетёсов.Он отметил, что важен не только объем выделяемых средств, но и эффективное их расходование."Учитывая высокую социально-экономическую значимость национальных проектов для развития области, основное внимание в 2021-2023 годах будет сосредоточено на повышении качества управления региональными проектами, обеспечении надлежащего контроля над своевременностью и полнотой достижения заявленных результатов", - добавил Нетёсов.Больше всего средств в 2021 году в Воронежской области будет направлено на реализацию нацпроекта "Демография" (5,423 миллиарда рублей), "Жилье и городская среда" (4,568 миллиарда рублей), "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (4,269 миллиарда рублей) и "Здравоохранение" (3,809 миллиарда рублей). Почти 1,873 миллиарда рублей будет выделено на мероприятия нацпроекта "Образование", почти 600 миллионов рублей пойдет на реализацию программ в рамках нацпроекта "Экология" и более 318 миллионов рублей – на "Цифровую экономику".В проект бюджета региона на 2021 год также заложено 253,5 миллиона рублей на нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Почти в 2,5 раза вырастут расходы по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости" – с 45,5 миллиона рублей в 2020 году до 114 миллионов в 2021 году.
https://ria.ru/20201209/volontery-1588375110.html
https://ria.ru/20201126/svidetelstvo-1586475948.html
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владимир нетесов, воронежская областная дума, воронежская область, экономика

Воронежская область выделит на нацпроекты 7,6 миллиарда рублей

10:15 11.12.2020
 
© Фото : Пресс-служба Воронежской областной думыПредседатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов
Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Фото : Пресс-служба Воронежской областной думы
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ВОРОНЕЖ, 11 дек - РИА Новости. Воронежская область направит в 2021 году на реализацию в регионе национальных проектов 7,6 миллиарда рублей собственных средств, что составит почти 35% от общего финансирования, говорится в сообщении заксобрания.
В Воронежской областной думе проходит обсуждение законопроекта "Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов". Как отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, при формировании бюджета один из главных акцентов сделан на выделении в приоритетном порядке бюджетных ассигнований для реализации мероприятий в рамках нацпроектов.
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"Общий объем средств на реализацию национальных проектов в Воронежской области в 2021 году составит 21,7 миллиарда рублей. Чуть более 14 миллиардов рублей (65%) – это средства федерального бюджета, 7,6 миллиарда для достижения запланированных целей софинансирует казна региона", – пояснил Владимир Нетёсов.
Он отметил, что важен не только объем выделяемых средств, но и эффективное их расходование.
"Учитывая высокую социально-экономическую значимость национальных проектов для развития области, основное внимание в 2021-2023 годах будет сосредоточено на повышении качества управления региональными проектами, обеспечении надлежащего контроля над своевременностью и полнотой достижения заявленных результатов", - добавил Нетёсов.
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Больше всего средств в 2021 году в Воронежской области будет направлено на реализацию нацпроекта "Демография" (5,423 миллиарда рублей), "Жилье и городская среда" (4,568 миллиарда рублей), "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (4,269 миллиарда рублей) и "Здравоохранение" (3,809 миллиарда рублей). Почти 1,873 миллиарда рублей будет выделено на мероприятия нацпроекта "Образование", почти 600 миллионов рублей пойдет на реализацию программ в рамках нацпроекта "Экология" и более 318 миллионов рублей – на "Цифровую экономику".
В проект бюджета региона на 2021 год также заложено 253,5 миллиона рублей на нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Почти в 2,5 раза вырастут расходы по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости" – с 45,5 миллиона рублей в 2020 году до 114 миллионов в 2021 году.
 
Воронежская областьВладимир НетесовВоронежская областная ДумаВоронежская областьЭкономика
 
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