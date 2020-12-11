https://ria.ru/20201211/proekt-1588719883.html

Воронежская область выделит на нацпроекты 7,6 миллиарда рублей

Воронежская область выделит на нацпроекты 7,6 миллиарда рублей

Воронежская область направит в 2021 году на реализацию в регионе национальных проектов 7,6 миллиарда рублей собственных средств, что составит почти 35% от... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T10:15

2020-12-11T10:15

2020-12-11T10:15

воронежская область

владимир нетесов

воронежская областная дума

воронежская область

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587757851_0:30:2649:1520_1920x0_80_0_0_f21e56a3dde08b489b2ff53e22618b7f.jpg

ВОРОНЕЖ, 11 дек - РИА Новости. Воронежская область направит в 2021 году на реализацию в регионе национальных проектов 7,6 миллиарда рублей собственных средств, что составит почти 35% от общего финансирования, говорится в сообщении заксобрания.В Воронежской областной думе проходит обсуждение законопроекта "Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов". Как отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, при формировании бюджета один из главных акцентов сделан на выделении в приоритетном порядке бюджетных ассигнований для реализации мероприятий в рамках нацпроектов."Общий объем средств на реализацию национальных проектов в Воронежской области в 2021 году составит 21,7 миллиарда рублей. Чуть более 14 миллиардов рублей (65%) – это средства федерального бюджета, 7,6 миллиарда для достижения запланированных целей софинансирует казна региона", – пояснил Владимир Нетёсов.Он отметил, что важен не только объем выделяемых средств, но и эффективное их расходование."Учитывая высокую социально-экономическую значимость национальных проектов для развития области, основное внимание в 2021-2023 годах будет сосредоточено на повышении качества управления региональными проектами, обеспечении надлежащего контроля над своевременностью и полнотой достижения заявленных результатов", - добавил Нетёсов.Больше всего средств в 2021 году в Воронежской области будет направлено на реализацию нацпроекта "Демография" (5,423 миллиарда рублей), "Жилье и городская среда" (4,568 миллиарда рублей), "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (4,269 миллиарда рублей) и "Здравоохранение" (3,809 миллиарда рублей). Почти 1,873 миллиарда рублей будет выделено на мероприятия нацпроекта "Образование", почти 600 миллионов рублей пойдет на реализацию программ в рамках нацпроекта "Экология" и более 318 миллионов рублей – на "Цифровую экономику".В проект бюджета региона на 2021 год также заложено 253,5 миллиона рублей на нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Почти в 2,5 раза вырастут расходы по нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости" – с 45,5 миллиона рублей в 2020 году до 114 миллионов в 2021 году.

https://ria.ru/20201209/volontery-1588375110.html

https://ria.ru/20201126/svidetelstvo-1586475948.html

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир нетесов, воронежская областная дума, воронежская область, экономика