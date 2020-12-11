https://ria.ru/20201211/priyut-1588795740.html
Губернатор Севастополя назвал отвратительной работу приюта для животных
Губернатор Севастополя назвал отвратительной работу приюта для животных
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал отвратительной работу существующего пункта временного содержания животных и пообещал построить в городе новый... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T16:06
2020-12-11T16:06
2020-12-11T16:06
михаил развожаев
владимир бурматов
севастополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал отвратительной работу существующего пункта временного содержания животных и пообещал построить в городе новый приют.Ранее на севастопольском телеканале "НТС" вышел сюжет, в котором местный приют для бездомных животных сравнили с собачим концлагерем. В сюжете показаны истощенные животные, трупы щенков и антисанитария в вольерах. При этом в этом году на отлов, стерилизацию и содержание бездомных животных из городского бюджета выделено 22 миллиона рублей. Проверку приюта начали ветнадзор, природоохранная прокуратура, следственный комитет."Подрядчик, который выиграл конкурс на оказание услуг по отлову, вакцинации, содержанию животных в ПВС (пункте временного содержания), мягко говоря, отвратительно выполнял свои обязанности. Животные содержались в грязных и холодных вольерах", - написал Развожаев на своей странице в Instagram.По итогам проверок будут приняты все меры реагирования, какие закон позволит. То, что подрядчик за такое "исполнение" условий контракта вряд ли сможет больше где-либо участвовать, очевидно, добавил губернатор.При этом Развожаев подчеркнул, что для того, чтобы такие вопиющие случаи больше не повторялись, будет изменена система выбора подрядчика для работы с бездомными животными."Не должны выигрывать конкурсы те, кто никогда такой деятельностью не занимался. Считаю, что такой сложной работой должны заниматься те, кто любит животных. Те, кто и так, на добровольных началах этим занимался. У них есть и опыт и желание", - подчеркнул Развожаев.По его словам, у приюта должен быть управляющий совет из представителей общественных организаций. А деятельность должна финансироваться из специальных государственных грантов и добровольных пожертвований. Финансово-хозяйственная деятельность при этом должна быть абсолютно прозрачной и подотчетной.При строительстве приюта для бездомных животных, по словам Развожаева, Севастополь возьмет типовой проект, разработанный депутатом Государственной думы РФ, зоозащитником Владимиром Бурматовым совместно с МГУ."Это будет партийный проект. Обязательно обсудим проект с заинтересованной общественностью", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20201110/priyut-1583867373.html
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РИА Новости
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михаил развожаев, владимир бурматов, севастополь, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости.
Губернатор Севастополя
Михаил Развожаев назвал отвратительной работу существующего пункта временного содержания животных и пообещал построить в городе новый приют.
Ранее на севастопольском телеканале "НТС"
вышел сюжет, в котором местный приют для бездомных животных сравнили с собачим концлагерем. В сюжете показаны истощенные животные, трупы щенков и антисанитария в вольерах. При этом в этом году на отлов, стерилизацию и содержание бездомных животных из городского бюджета выделено 22 миллиона рублей. Проверку приюта начали ветнадзор, природоохранная прокуратура, следственный комитет.
"Подрядчик, который выиграл конкурс на оказание услуг по отлову, вакцинации, содержанию животных в ПВС (пункте временного содержания), мягко говоря, отвратительно выполнял свои обязанности. Животные содержались в грязных и холодных вольерах", - написал Развожаев на своей странице в Instagram
.
По итогам проверок будут приняты все меры реагирования, какие закон позволит. То, что подрядчик за такое "исполнение" условий контракта вряд ли сможет больше где-либо участвовать, очевидно, добавил губернатор.
При этом Развожаев подчеркнул, что для того, чтобы такие вопиющие случаи больше не повторялись, будет изменена система выбора подрядчика для работы с бездомными животными.
"Не должны выигрывать конкурсы те, кто никогда такой деятельностью не занимался. Считаю, что такой сложной работой должны заниматься те, кто любит животных. Те, кто и так, на добровольных началах этим занимался. У них есть и опыт и желание", - подчеркнул Развожаев.
По его словам, у приюта должен быть управляющий совет из представителей общественных организаций. А деятельность должна финансироваться из специальных государственных грантов и добровольных пожертвований. Финансово-хозяйственная деятельность при этом должна быть абсолютно прозрачной и подотчетной.
При строительстве приюта для бездомных животных, по словам Развожаева
, Севастополь возьмет типовой проект, разработанный депутатом Государственной думы РФ, зоозащитником Владимиром Бурматовым
совместно с МГУ.
"Это будет партийный проект. Обязательно обсудим проект с заинтересованной общественностью", - подчеркнул губернатор.