https://ria.ru/20201211/priyut-1588795740.html

Губернатор Севастополя назвал отвратительной работу приюта для животных

Губернатор Севастополя назвал отвратительной работу приюта для животных

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал отвратительной работу существующего пункта временного содержания животных и пообещал построить в городе новый... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T16:06

2020-12-11T16:06

2020-12-11T16:06

михаил развожаев

владимир бурматов

севастополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал отвратительной работу существующего пункта временного содержания животных и пообещал построить в городе новый приют.Ранее на севастопольском телеканале "НТС" вышел сюжет, в котором местный приют для бездомных животных сравнили с собачим концлагерем. В сюжете показаны истощенные животные, трупы щенков и антисанитария в вольерах. При этом в этом году на отлов, стерилизацию и содержание бездомных животных из городского бюджета выделено 22 миллиона рублей. Проверку приюта начали ветнадзор, природоохранная прокуратура, следственный комитет."Подрядчик, который выиграл конкурс на оказание услуг по отлову, вакцинации, содержанию животных в ПВС (пункте временного содержания), мягко говоря, отвратительно выполнял свои обязанности. Животные содержались в грязных и холодных вольерах", - написал Развожаев на своей странице в Instagram.По итогам проверок будут приняты все меры реагирования, какие закон позволит. То, что подрядчик за такое "исполнение" условий контракта вряд ли сможет больше где-либо участвовать, очевидно, добавил губернатор.При этом Развожаев подчеркнул, что для того, чтобы такие вопиющие случаи больше не повторялись, будет изменена система выбора подрядчика для работы с бездомными животными."Не должны выигрывать конкурсы те, кто никогда такой деятельностью не занимался. Считаю, что такой сложной работой должны заниматься те, кто любит животных. Те, кто и так, на добровольных началах этим занимался. У них есть и опыт и желание", - подчеркнул Развожаев.По его словам, у приюта должен быть управляющий совет из представителей общественных организаций. А деятельность должна финансироваться из специальных государственных грантов и добровольных пожертвований. Финансово-хозяйственная деятельность при этом должна быть абсолютно прозрачной и подотчетной.При строительстве приюта для бездомных животных, по словам Развожаева, Севастополь возьмет типовой проект, разработанный депутатом Государственной думы РФ, зоозащитником Владимиром Бурматовым совместно с МГУ."Это будет партийный проект. Обязательно обсудим проект с заинтересованной общественностью", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20201110/priyut-1583867373.html

https://ria.ru/20201130/priyut-1586992044.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, владимир бурматов, севастополь, общество