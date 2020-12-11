https://ria.ru/20201211/prioritet-1588751553.html

Путин назвал приоритет для ЕАЭС

Путин назвал приоритет для ЕАЭС

Президент России Владимир Путин назвал приоритетом для Евразийского экономического союза работу по недопущению затяжного негативного влияния пандемии... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T13:12

2020-12-11T13:12

2020-12-11T13:31

евразийский экономический союз

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588749714_0:0:3157:1777_1920x0_80_0_0_2716b6ad49e7a21a383c72f729276914.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал приоритетом для Евразийского экономического союза работу по недопущению затяжного негативного влияния пандемии коронавируса на экономику, отметив, что странам "пятерки" необходимо для этого еще больше сплотиться и активизировать процесс интеграции.На саммите ЕАЭС в пятницу он отметил, что пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на положение дел в экономике и социальной сфере государств союза, - наблюдается спад валового внутреннего продукта, объемов торговли, промышленного производства."Все это сказывается на уровне занятости, на безработице. Поэтому перед всеми нами, перед всеми странами ЕврАзЭС, наряду с заботой о жизни и здоровье людей, конечно, в числе приоритетов стоит и задача сделать так, чтобы нынешние экономические неурядицы не приобрели затяжной и долгосрочный характер", - заявил Путин.Он подчеркнул, что это побуждает страны ЕАЭС "еще больше сплотиться, еще более энергично заниматься выправлением ситуации, решением вопросов экономического восстановления и развития, активнее продвигаться по пути интеграционного строительства".

https://ria.ru/20201204/kurs-1587643339.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евразийский экономический союз, владимир путин, в мире