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Путин назвал приоритет для ЕАЭС
Путин назвал приоритет для ЕАЭС
Президент России Владимир Путин назвал приоритетом для Евразийского экономического союза работу по недопущению затяжного негативного влияния пандемии... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T13:12
2020-12-11T13:12
2020-12-11T13:31
евразийский экономический союз
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал приоритетом для Евразийского экономического союза работу по недопущению затяжного негативного влияния пандемии коронавируса на экономику, отметив, что странам "пятерки" необходимо для этого еще больше сплотиться и активизировать процесс интеграции.На саммите ЕАЭС в пятницу он отметил, что пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на положение дел в экономике и социальной сфере государств союза, - наблюдается спад валового внутреннего продукта, объемов торговли, промышленного производства."Все это сказывается на уровне занятости, на безработице. Поэтому перед всеми нами, перед всеми странами ЕврАзЭС, наряду с заботой о жизни и здоровье людей, конечно, в числе приоритетов стоит и задача сделать так, чтобы нынешние экономические неурядицы не приобрели затяжной и долгосрочный характер", - заявил Путин.Он подчеркнул, что это побуждает страны ЕАЭС "еще больше сплотиться, еще более энергично заниматься выправлением ситуации, решением вопросов экономического восстановления и развития, активнее продвигаться по пути интеграционного строительства".
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евразийский экономический союз, владимир путин, в мире
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
назвал приоритетом для Евразийского экономического союза
работу по недопущению затяжного негативного влияния пандемии коронавируса на экономику, отметив, что странам "пятерки" необходимо для этого еще больше сплотиться и активизировать процесс интеграции.
На саммите ЕАЭС в пятницу он отметил, что пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на положение дел в экономике и социальной сфере государств союза, - наблюдается спад валового внутреннего продукта, объемов торговли, промышленного производства.
"Все это сказывается на уровне занятости, на безработице. Поэтому перед всеми нами, перед всеми странами ЕврАзЭС, наряду с заботой о жизни и здоровье людей, конечно, в числе приоритетов стоит и задача сделать так, чтобы нынешние экономические неурядицы не приобрели затяжной и долгосрочный характер", - заявил Путин.
Он подчеркнул, что это побуждает страны ЕАЭС "еще больше сплотиться, еще более энергично заниматься выправлением ситуации, решением вопросов экономического восстановления и развития, активнее продвигаться по пути интеграционного строительства".