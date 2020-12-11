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В Екатеринбурге женщина до смерти избила семилетнюю дочь
В Екатеринбурге женщина до смерти избила семилетнюю дочь
Суд в Екатеринбурге приговорил женщину к семи годам колонии за избиение до смерти семилетней дочери, сообщает в пятницу СУСК по Свердловской области. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T16:05
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свердловская область
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Суд в Екатеринбурге приговорил женщину к семи годам колонии за избиение до смерти семилетней дочери, сообщает в пятницу СУСК по Свердловской области."Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).По версии следствия, днем 30 апреля в квартире дома по Кировградской улице в Екатеринбурге подсудимая нанесла девочке множественные удары руками и ремнем, ребенок скончался на месте. Осознав содеянное, мать рассказала о случившемся соседям, которые и вывали скорую помощь. Однако прибывшие медики лишь констатировали смерть ребенка.
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свердловская область, екатеринбург, происшествия

В Екатеринбурге женщина до смерти избила семилетнюю дочь

16:05 11.12.2020 (обновлено: 20:27 11.12.2020)
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Суд в Екатеринбурге приговорил женщину к семи годам колонии за избиение до смерти семилетней дочери, сообщает в пятницу СУСК по Свердловской области.
"Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
По версии следствия, днем 30 апреля в квартире дома по Кировградской улице в Екатеринбурге подсудимая нанесла девочке множественные удары руками и ремнем, ребенок скончался на месте. Осознав содеянное, мать рассказала о случившемся соседям, которые и вывали скорую помощь. Однако прибывшие медики лишь констатировали смерть ребенка.
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