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https://ria.ru/20201211/pricheski-1588630275.html
Расческа, лак и шпильки. Как повторить культовые прически из фильмов
Расческа, лак и шпильки. Как повторить культовые прически из фильмов
Прически в кино — не только часть экранного образа и отражение времени, но и новые тренды. Все мы знаем, что такое стрижка "как у Рейчел" из "Друзей", морковный РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T08:00
2020-12-11T08:00
культура
леонардо ди каприо
дженнифер лоуренс
кино и сериалы
знаменитости
дженнифер энистон
одри хепберн
брижит бардо
деми мур (деметрия гайнс)
мода
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Прически в кино — не только часть экранного образа и отражение времени, но и новые тренды. Все мы знаем, что такое стрижка "как у Рейчел" из "Друзей", морковный цвет как у Лилу из "Пятого элемента" или хвостики Харли Квинн. О том, какие прически из фильмов стали культовыми и как их повторить, — в материале РИА Новости.Пройдемся по классике"Завтрак у Тиффани" 1961 года сделал легендой персонажа Одри Хепберн, Холли Голайтли, ее платье и, конечно, прическу: высоко уложенный пучок с короткой челкой. Каштановые волосы с мелированием оттенили озорной характер героини и стали синонимом элегантности и шика.С бабеттой "а-ля Брижит Бардо" из фильма "Бабетта идет на войну" 1959-го ходили почти все девушки шестидесятых в Советском Союзе. Эту укладку на волосах средней или большой длины придумал Жак Дессанж. Сначала надо все сильно начесать, потом собрать в валик на затылке и частично на макушке (внутрь подкладывали поролон или мочалку). В СССР вместо дефицитного лака для волос брали мебельный вместе с одеколоном или сладкую воду. Расчесать это невозможно. Некоторые даже спали сидя, чтобы не испортить форму.Менее трудоемкая в уходе, но такая же легендарная — пикси Миа Фэрроу из "Ребенка Розмари" 1968-го. Мальчишеский вид рыжим локонам героини придал стилист Видал Сассун, после чего женщины стали копировать ее "эльфийский" образ. И продолжают так делать.Не столь смелая короткая стрижка — гладкий боб Дейзи (Кэри Маллиган) из "Великого Гэтсби" 2013 года. Аккуратно уложенные пряди челки создают романтичный и запоминающийся образ. После выхода картины многие мечтали повторить форму и пастельно-бежевый блонд героини.Еще один из недавних трендов — классическая (но не совсем) ассиметричная коса Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс) из "Голодных игр" (первый фильм вышел в 2012-м). Некоторая растрепанность придает живости, а неряшливая структура косы, как ни странно, выглядит свежо.Каре или под ноль?Все проверенное временем возвращается — это не только про одежду, но и стрижки. Образы прошлых лет снова появляются на экране.Например, удлиненное каре с каскадом у лица Рэйчел Грин (Дженнифер Энистон) из "Друзей". Сравните с классическим бобом Дейзи Бьюкенен. Чтобы соответствовать темпу жизни и добавить свежести, стилист Энистон использовал бритву вместо ножниц — получились легендарные "рваные" пряди. Прическу "как у Рейчел" до сих пор носит, кажется, большинство американских актрис.Удобство сейчас ценят превыше всего — почему бы не вспомнить Деми Мур в "Солдате Джейн". На ее экстремальный "под ноль" решатся не все, но вот "ежик" Елены Сафоновой из "Зимней вишни" понравился многим. В восьмидесятые мало кто не пробовал стрижку в стиле Ольги, героини Сафоновой.Каре Амели (Одри Тоту) из одноименной картины — более девичья версия боба Матильды (Натали Портман), главной героини "Леона". Чтобы придать женственность, Амели завивала кончики волос кверху — и сразу получилось новое прочтение известного образа.Если чуть отрастить волосы, то получится стрижка Мии Уоллес (Ума Турман) из "Криминального чтива". Героине Турман сделали геометрически ровную челку и изменили цвет волос, добавив облику таинственности.Для самых отвязныхЕсли подумать об экстравагантных образах, то одной из первых вспоминается Лилу из "Пятого элемента". Бескомпромиссный оранжевый цвет волос, разделенных на "мокрые" пряди, и вытравленные корни запомнились всем. После выхода картины в 1997-м многие пытались повторить стиль инопланетной красотки.Но это уже в повседневности. А если насчет чего-то более экстремального, то в 2016-м после выхода "Отряда самоубийц" самым популярным образом на Хеллоуин стала гимнастка-психиатр Харли Квинн. Сделать прямой пробор, контрастно выкрасить кончики волос в голубой и розовый, как у персонажа Марго Робби, — легко, просто и ярко. Недаром картина взяла "Оскар" за лучшие грим и прически.Впрочем, повторяли и не такое — скажем, прическу принцессы Леи из саги "Звездные войны". Узнаваемый образ Кэри Фишер — боковые пучки (два хвоста сворачиваются жгутами и укладываются кольцами). На память приходит и самый стильный андроид Рейчел (Шон Янг) из "Бегущего по лезвию". Ее victory rolls — объемные кудри укладываются сверху или по бокам — отсылают к 1940-м и вдохновляют дизайнеров. Например, Александра Маккуина в коллекции осень-зима 1998 для Givenchy.Мужчины тоже делают этоВспомним феерическую "стрижку" Эдварда Руки-ножницы (Джонни Депп) из одноименного фильма. Вдохновленный прической фронтмена The Cure начес сооружали на голове актера по два часа.А маллет Дэвида Боуи в "Лабиринте" 1986-го? Коротко спереди, длинно сзади, не забыть про объем — король гоблинов получился очень стильным. Образ перекочевал в жизнь: фанаты еще долго копировали эту стрижку.Ну а те, кто предпочитает классику, отсылающую к 1920-м, знают об андеркате Томаса Шелби (Киллиан Мерфи) из "Острых козырьков". Коротко на затылке и по бокам, длинная челка — вполне себе современно, удобно, аккуратно и просто в уходе. Дэвид Бэкхем, Брэд Питт или Джонни Депп плохого точно не посоветуют.
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леонардо ди каприо, дженнифер лоуренс, кино и сериалы, знаменитости, дженнифер энистон, одри хепберн, брижит бардо, деми мур (деметрия гайнс), мода, милла йовович, марго робби, мишель пфайффер, ума турман, одри тоту, александр маккуин, брэд питт (уильям бредли), натали портман, киллиан мерфи, дэвид бэкхем, джонни депп, дэвид боуи

Расческа, лак и шпильки. Как повторить культовые прически из фильмов

08:00 11.12.2020
 
© Gaumont (1997)Кадр из фильма "Пятый элемент"
Кадр из фильма Пятый элемент - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Gaumont (1997)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Прически в кино — не только часть экранного образа и отражение времени, но и новые тренды. Все мы знаем, что такое стрижка "как у Рейчел" из "Друзей", морковный цвет как у Лилу из "Пятого элемента" или хвостики Харли Квинн. О том, какие прически из фильмов стали культовыми и как их повторить, — в материале РИА Новости.

Пройдемся по классике

"Завтрак у Тиффани" 1961 года сделал легендой персонажа Одри Хепберн, Холли Голайтли, ее платье и, конечно, прическу: высоко уложенный пучок с короткой челкой. Каштановые волосы с мелированием оттенили озорной характер героини и стали синонимом элегантности и шика.
С бабеттой "а-ля Брижит Бардо" из фильма "Бабетта идет на войну" 1959-го ходили почти все девушки шестидесятых в Советском Союзе. Эту укладку на волосах средней или большой длины придумал Жак Дессанж. Сначала надо все сильно начесать, потом собрать в валик на затылке и частично на макушке (внутрь подкладывали поролон или мочалку). В СССР вместо дефицитного лака для волос брали мебельный вместе с одеколоном или сладкую воду. Расчесать это невозможно. Некоторые даже спали сидя, чтобы не испортить форму.
© Jurow-Shepherd (1961)

Одри Хепберн в фильме "Завтрак у Тиффани"

Кадр из фильма Завтрак у Тиффани
1 из 3

Одри Хепберн в фильме "Завтрак у Тиффани"

© Jurow-Shepherd (1961)
© Iéna Productions (1959)

Брижит Бардо в фильме "Бабетта идет на войну"

Кадр из фильма Бабетта идет на войну
2 из 3

Брижит Бардо в фильме "Бабетта идет на войну"

© Iéna Productions (1959)
© William Castle Productions (1968)

Миа Фэрроу в фильме "Ребенок Розмари"

Кадр из фильма Ребенок Розмари
3 из 3

Миа Фэрроу в фильме "Ребенок Розмари"

© William Castle Productions (1968)
1 из 3

Одри Хепберн в фильме "Завтрак у Тиффани"

© Jurow-Shepherd (1961)
2 из 3

Брижит Бардо в фильме "Бабетта идет на войну"

© Iéna Productions (1959)
3 из 3

Миа Фэрроу в фильме "Ребенок Розмари"

© William Castle Productions (1968)
Менее трудоемкая в уходе, но такая же легендарная — пикси Миа Фэрроу из "Ребенка Розмари" 1968-го. Мальчишеский вид рыжим локонам героини придал стилист Видал Сассун, после чего женщины стали копировать ее "эльфийский" образ. И продолжают так делать.
Не столь смелая короткая стрижка — гладкий боб Дейзи (Кэри Маллиган) из "Великого Гэтсби" 2013 года. Аккуратно уложенные пряди челки создают романтичный и запоминающийся образ. После выхода картины многие мечтали повторить форму и пастельно-бежевый блонд героини.
© A&E Television Networks Inc. (2013)

Маллиган и Ди Каприо в фильме "Великий Гэтсби"

Кадр из фильма Великий Гэтсби
1 из 4

Маллиган и Ди Каприо в фильме "Великий Гэтсби"

© A&E Television Networks Inc. (2013)
© A&E Television Networks Inc. (2013)Кадр из фильма "Великий Гэтсби"
Кадр из фильма Великий Гэтсби
2 из 4
Кадр из фильма "Великий Гэтсби"
© A&E Television Networks Inc. (2013)
© Color Force (2013)

Лоуренс в фильме "Голодные игры: И вспыхнет пламя"

Кадр из фильма Голодные игры: И вспыхнет пламя
3 из 4

Лоуренс в фильме "Голодные игры: И вспыхнет пламя"

© Color Force (2013)
© Фото : ВольгаКадр из фильма "Голодные игры"
Кадр из фильма Голодные игры
4 из 4
Кадр из фильма "Голодные игры"
© Фото : Вольга
1 из 4

Маллиган и Ди Каприо в фильме "Великий Гэтсби"

© A&E Television Networks Inc. (2013)
2 из 4
Кадр из фильма "Великий Гэтсби"
© A&E Television Networks Inc. (2013)
3 из 4

Лоуренс в фильме "Голодные игры: И вспыхнет пламя"

© Color Force (2013)
4 из 4
Кадр из фильма "Голодные игры"
© Фото : Вольга
Еще один из недавних трендов — классическая (но не совсем) ассиметричная коса Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс) из "Голодных игр" (первый фильм вышел в 2012-м). Некоторая растрепанность придает живости, а неряшливая структура косы, как ни странно, выглядит свежо.

Каре или под ноль?

© Warner Bros. Studios (1994 - 2004)Кадр из сериала "Друзья"
Кадр из сериала Друзья - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Warner Bros. Studios (1994 - 2004)
Кадр из сериала "Друзья"
Все проверенное временем возвращается — это не только про одежду, но и стрижки. Образы прошлых лет снова появляются на экране.
Например, удлиненное каре с каскадом у лица Рэйчел Грин (Дженнифер Энистон) из "Друзей". Сравните с классическим бобом Дейзи Бьюкенен. Чтобы соответствовать темпу жизни и добавить свежести, стилист Энистон использовал бритву вместо ножниц — получились легендарные "рваные" пряди. Прическу "как у Рейчел" до сих пор носит, кажется, большинство американских актрис.
Удобство сейчас ценят превыше всего — почему бы не вспомнить Деми Мур в "Солдате Джейн". На ее экстремальный "под ноль" решатся не все, но вот "ежик" Елены Сафоновой из "Зимней вишни" понравился многим. В восьмидесятые мало кто не пробовал стрижку в стиле Ольги, героини Сафоновой.
© Caravan Pictures (1997)

Мур в фильме "Солдат Джейн"

Кадр из фильма Солдат Джейн
1 из 3

Мур в фильме "Солдат Джейн"

© Caravan Pictures (1997)
© Caravan Pictures (1997)Кадр из фильма "Солдат Джейн"
Кадр из фильма Солдат Джейн
2 из 3
Кадр из фильма "Солдат Джейн"
© Caravan Pictures (1997)
© Ленфильм (1985)

Сафонова в фильме "Зимняя вишня"

Кадр из фильма Зимняя вишня
3 из 3

Сафонова в фильме "Зимняя вишня"

© Ленфильм (1985)
1 из 3

Мур в фильме "Солдат Джейн"

© Caravan Pictures (1997)
2 из 3
Кадр из фильма "Солдат Джейн"
© Caravan Pictures (1997)
3 из 3

Сафонова в фильме "Зимняя вишня"

© Ленфильм (1985)
Каре Амели (Одри Тоту) из одноименной картины — более девичья версия боба Матильды (Натали Портман), главной героини "Леона". Чтобы придать женственность, Амели завивала кончики волос кверху — и сразу получилось новое прочтение известного образа.
© Claudie Ossard Productions (2001)

Тоту в фильме "Амели"

Кадр из фильма Амели
1 из 3

Тоту в фильме "Амели"

© Claudie Ossard Productions (2001)
© Gaumont International (1990)Кадр из фильма "Леон"
Кадр из фильма Леон
2 из 3
Кадр из фильма "Леон"
© Gaumont International (1990)
© A Band Apart (1994)Ума Турман в фильме "Криминальное чтиво"
Ума Турман в фильме Криминальное чтиво
3 из 3
Ума Турман в фильме "Криминальное чтиво"
© A Band Apart (1994)
1 из 3

Тоту в фильме "Амели"

© Claudie Ossard Productions (2001)
2 из 3
Кадр из фильма "Леон"
© Gaumont International (1990)
3 из 3
Ума Турман в фильме "Криминальное чтиво"
© A Band Apart (1994)
Если чуть отрастить волосы, то получится стрижка Мии Уоллес (Ума Турман) из "Криминального чтива". Героине Турман сделали геометрически ровную челку и изменили цвет волос, добавив облику таинственности.

Для самых отвязных

© Hollywood Digital (1997) Кадр из фильма "Пятый элемент"
Кадр из фильма Пятый элемент - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Hollywood Digital (1997)
Кадр из фильма "Пятый элемент"
Если подумать об экстравагантных образах, то одной из первых вспоминается Лилу из "Пятого элемента". Бескомпромиссный оранжевый цвет волос, разделенных на "мокрые" пряди, и вытравленные корни запомнились всем. После выхода картины в 1997-м многие пытались повторить стиль инопланетной красотки.
Но это уже в повседневности. А если насчет чего-то более экстремального, то в 2016-м после выхода "Отряда самоубийц" самым популярным образом на Хеллоуин стала гимнастка-психиатр Харли Квинн. Сделать прямой пробор, контрастно выкрасить кончики волос в голубой и розовый, как у персонажа Марго Робби, — легко, просто и ярко. Недаром картина взяла "Оскар" за лучшие грим и прически.
© Warner Bros. Pictures (2016)Кадр из фильма "Отряд самоубийц"
Кадр из фильма Отряд самоубийц - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Warner Bros. Pictures (2016)
Кадр из фильма "Отряд самоубийц"
Впрочем, повторяли и не такое — скажем, прическу принцессы Леи из саги "Звездные войны". Узнаваемый образ Кэри Фишер — боковые пучки (два хвоста сворачиваются жгутами и укладываются кольцами). На память приходит и самый стильный андроид Рейчел (Шон Янг) из "Бегущего по лезвию". Ее victory rolls — объемные кудри укладываются сверху или по бокам — отсылают к 1940-м и вдохновляют дизайнеров. Например, Александра Маккуина в коллекции осень-зима 1998 для Givenchy.
© 20th Century Fox Film Corporation (1977)

Фишер в фильме "Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда"

Кадр из фильма Звёздные войны: Эпизод 4 – Новая надежда
1 из 2

Фишер в фильме "Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда"

© 20th Century Fox Film Corporation (1977)
© Norman Lear/Tandem Productions (1982)

Янг в фильме "Бегущий по лезвию"

Кадр из фильма Бегущий по лезвию
2 из 2

Янг в фильме "Бегущий по лезвию"

© Norman Lear/Tandem Productions (1982)
1 из 2

Фишер в фильме "Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда"

© 20th Century Fox Film Corporation (1977)
2 из 2

Янг в фильме "Бегущий по лезвию"

© Norman Lear/Tandem Productions (1982)

Мужчины тоже делают это

Вспомним феерическую "стрижку" Эдварда Руки-ножницы (Джонни Депп) из одноименного фильма. Вдохновленный прической фронтмена The Cure начес сооружали на голове актера по два часа.
А маллет Дэвида Боуи в "Лабиринте" 1986-го? Коротко спереди, длинно сзади, не забыть про объем — король гоблинов получился очень стильным. Образ перекочевал в жизнь: фанаты еще долго копировали эту стрижку.
© 20th Century Fox Film Corporation (1990)Кадр из фильма "Эдвард руки-ножницы"
Кадр из фильма Эдвард руки-ножницы
1 из 5
Кадр из фильма "Эдвард руки-ножницы"
© 20th Century Fox Film Corporation (1990)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Лидер группы The Cure Роберт Смит на музыкальном фестивале

Лидер британской группы The Cure Роберт Смит во время выступления на музыкальном фестивале Пикник Афиши
2 из 5

Лидер группы The Cure Роберт Смит на музыкальном фестивале

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© Delphi V Productions (1986)

Боуи в фильме "Лабиринт"

Кадр из фильма Лабиринт
3 из 5

Боуи в фильме "Лабиринт"

© Delphi V Productions (1986)
© BBC Television Centre (2013 – ...)

Мерфи в сериале "Острые козырьки"

Кадр из сериала Острые козырьки
4 из 5

Мерфи в сериале "Острые козырьки"

© BBC Television Centre (2013 – ...)
© Фото : Headlinephoto/East News

Дэвид Бекхэм во время игры между командами LA Galaxy и Vancouver Whitecaps

Дэвид Бекхэм
5 из 5

Дэвид Бекхэм во время игры между командами LA Galaxy и Vancouver Whitecaps

© Фото : Headlinephoto/East News
1 из 5
Кадр из фильма "Эдвард руки-ножницы"
© 20th Century Fox Film Corporation (1990)
2 из 5

Лидер группы The Cure Роберт Смит на музыкальном фестивале

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 5

Боуи в фильме "Лабиринт"

© Delphi V Productions (1986)
4 из 5

Мерфи в сериале "Острые козырьки"

© BBC Television Centre (2013 – ...)
5 из 5

Дэвид Бекхэм во время игры между командами LA Galaxy и Vancouver Whitecaps

© Фото : Headlinephoto/East News
Ну а те, кто предпочитает классику, отсылающую к 1920-м, знают об андеркате Томаса Шелби (Киллиан Мерфи) из "Острых козырьков". Коротко на затылке и по бокам, длинная челка — вполне себе современно, удобно, аккуратно и просто в уходе. Дэвид Бэкхем, Брэд Питт или Джонни Депп плохого точно не посоветуют.
Американская певица Дженнифер Лопес - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
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