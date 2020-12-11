https://ria.ru/20201211/pricheski-1588630275.html

Расческа, лак и шпильки. Как повторить культовые прически из фильмов

Расческа, лак и шпильки. Как повторить культовые прически из фильмов

Прически в кино — не только часть экранного образа и отражение времени, но и новые тренды. Все мы знаем, что такое стрижка "как у Рейчел" из "Друзей", морковный РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T08:00

2020-12-11T08:00

2020-12-11T08:00

культура

леонардо ди каприо

дженнифер лоуренс

кино и сериалы

знаменитости

дженнифер энистон

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Анна Нехаева. Прически в кино — не только часть экранного образа и отражение времени, но и новые тренды. Все мы знаем, что такое стрижка "как у Рейчел" из "Друзей", морковный цвет как у Лилу из "Пятого элемента" или хвостики Харли Квинн. О том, какие прически из фильмов стали культовыми и как их повторить, — в материале РИА Новости.Пройдемся по классике"Завтрак у Тиффани" 1961 года сделал легендой персонажа Одри Хепберн, Холли Голайтли, ее платье и, конечно, прическу: высоко уложенный пучок с короткой челкой. Каштановые волосы с мелированием оттенили озорной характер героини и стали синонимом элегантности и шика.С бабеттой "а-ля Брижит Бардо" из фильма "Бабетта идет на войну" 1959-го ходили почти все девушки шестидесятых в Советском Союзе. Эту укладку на волосах средней или большой длины придумал Жак Дессанж. Сначала надо все сильно начесать, потом собрать в валик на затылке и частично на макушке (внутрь подкладывали поролон или мочалку). В СССР вместо дефицитного лака для волос брали мебельный вместе с одеколоном или сладкую воду. Расчесать это невозможно. Некоторые даже спали сидя, чтобы не испортить форму.Менее трудоемкая в уходе, но такая же легендарная — пикси Миа Фэрроу из "Ребенка Розмари" 1968-го. Мальчишеский вид рыжим локонам героини придал стилист Видал Сассун, после чего женщины стали копировать ее "эльфийский" образ. И продолжают так делать.Не столь смелая короткая стрижка — гладкий боб Дейзи (Кэри Маллиган) из "Великого Гэтсби" 2013 года. Аккуратно уложенные пряди челки создают романтичный и запоминающийся образ. После выхода картины многие мечтали повторить форму и пастельно-бежевый блонд героини.Еще один из недавних трендов — классическая (но не совсем) ассиметричная коса Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс) из "Голодных игр" (первый фильм вышел в 2012-м). Некоторая растрепанность придает живости, а неряшливая структура косы, как ни странно, выглядит свежо.Каре или под ноль?Все проверенное временем возвращается — это не только про одежду, но и стрижки. Образы прошлых лет снова появляются на экране.Например, удлиненное каре с каскадом у лица Рэйчел Грин (Дженнифер Энистон) из "Друзей". Сравните с классическим бобом Дейзи Бьюкенен. Чтобы соответствовать темпу жизни и добавить свежести, стилист Энистон использовал бритву вместо ножниц — получились легендарные "рваные" пряди. Прическу "как у Рейчел" до сих пор носит, кажется, большинство американских актрис.Удобство сейчас ценят превыше всего — почему бы не вспомнить Деми Мур в "Солдате Джейн". На ее экстремальный "под ноль" решатся не все, но вот "ежик" Елены Сафоновой из "Зимней вишни" понравился многим. В восьмидесятые мало кто не пробовал стрижку в стиле Ольги, героини Сафоновой.Каре Амели (Одри Тоту) из одноименной картины — более девичья версия боба Матильды (Натали Портман), главной героини "Леона". Чтобы придать женственность, Амели завивала кончики волос кверху — и сразу получилось новое прочтение известного образа.Если чуть отрастить волосы, то получится стрижка Мии Уоллес (Ума Турман) из "Криминального чтива". Героине Турман сделали геометрически ровную челку и изменили цвет волос, добавив облику таинственности.Для самых отвязныхЕсли подумать об экстравагантных образах, то одной из первых вспоминается Лилу из "Пятого элемента". Бескомпромиссный оранжевый цвет волос, разделенных на "мокрые" пряди, и вытравленные корни запомнились всем. После выхода картины в 1997-м многие пытались повторить стиль инопланетной красотки.Но это уже в повседневности. А если насчет чего-то более экстремального, то в 2016-м после выхода "Отряда самоубийц" самым популярным образом на Хеллоуин стала гимнастка-психиатр Харли Квинн. Сделать прямой пробор, контрастно выкрасить кончики волос в голубой и розовый, как у персонажа Марго Робби, — легко, просто и ярко. Недаром картина взяла "Оскар" за лучшие грим и прически.Впрочем, повторяли и не такое — скажем, прическу принцессы Леи из саги "Звездные войны". Узнаваемый образ Кэри Фишер — боковые пучки (два хвоста сворачиваются жгутами и укладываются кольцами). На память приходит и самый стильный андроид Рейчел (Шон Янг) из "Бегущего по лезвию". Ее victory rolls — объемные кудри укладываются сверху или по бокам — отсылают к 1940-м и вдохновляют дизайнеров. Например, Александра Маккуина в коллекции осень-зима 1998 для Givenchy.Мужчины тоже делают этоВспомним феерическую "стрижку" Эдварда Руки-ножницы (Джонни Депп) из одноименного фильма. Вдохновленный прической фронтмена The Cure начес сооружали на голове актера по два часа.А маллет Дэвида Боуи в "Лабиринте" 1986-го? Коротко спереди, длинно сзади, не забыть про объем — король гоблинов получился очень стильным. Образ перекочевал в жизнь: фанаты еще долго копировали эту стрижку.Ну а те, кто предпочитает классику, отсылающую к 1920-м, знают об андеркате Томаса Шелби (Киллиан Мерфи) из "Острых козырьков". Коротко на затылке и по бокам, длинная челка — вполне себе современно, удобно, аккуратно и просто в уходе. Дэвид Бэкхем, Брэд Питт или Джонни Депп плохого точно не посоветуют.

https://ria.ru/20201101/vegany-1582278895.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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