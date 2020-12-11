Мишустин дал сутки на проработку соглашений по сдерживанию цен
20:41 11.12.2020 (обновлено: 22:15 11.12.2020)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минсельхозу представить 11 декабря доклад о мерах по снижению цен на продовольственные товары с указанием ожидаемых результатов. Об этом говорится в протоколе по итогам совещания, которое председатель правительства провел 10 декабря.
Кроме того, в течение суток Федеральная антимонопольная служба должна представить в Минсельхоз предложения по параметрам соглашения между производителями продовольствия, торговыми сетями и регулятором.
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"Для сдерживания роста цен на продукты между производителями продовольствия, торговыми сетями, Минсельхозом и Минпромторгом будут подписаны четырехсторонние соглашения", — говорится в сообщении. Перечень поручений по итогам совещания о динамике цен на продовольственные товары опубликован на сайте кабмина.
Он также поручил Минэкономразвития представить до 21 декабря предложения по созданию системы мониторинга за ценами на социально значимые товары.
"Минэкономразвития России <...> совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти представить в Правительство Российской Федерации предложения: по созданию системы мониторинга за ценами на социально значимые товары, включая параметры такой системы, и содержащую данные из разных источников, в том числе из Росстата и ФНС России", — говорится в сообщении.
Мишустин также поручил Минсельхозу, Минпромторгу и ФАС мониторить потребительские цены на социально значимые товары и ежедневно докладывать в правительство.
"Минсельхозу России (Д.Н. Патрушеву), Минпромторгу России (Д.В. Мантурову), ФАС России (М.А. Шаскольскому) в соответствии со сферами ведения осуществлять мониторинг потребительских цен на социально значимые товары и о результатах еженедельно докладывать в правительство Российской Федерации", — говорится в перечне.
Президент Владимир Путин на совещании в среду обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что "пандемия здесь ни при чем". Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.