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Мишустин дал сутки на проработку соглашений по сдерживанию цен
Мишустин дал сутки на проработку соглашений по сдерживанию цен
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минсельхозу представить 11 декабря доклад о мерах по снижению цен на продовольственные товары с указанием ожидаемых... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T20:41
2020-12-11T22:15
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
правительство рф
владимир путин
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минсельхозу представить 11 декабря доклад о мерах по снижению цен на продовольственные товары с указанием ожидаемых результатов. Об этом говорится в протоколе по итогам совещания, которое председатель правительства провел 10 декабря.Кроме того, в течение суток Федеральная антимонопольная служба должна представить в Минсельхоз предложения по параметрам соглашения между производителями продовольствия, торговыми сетями и регулятором."Для сдерживания роста цен на продукты между производителями продовольствия, торговыми сетями, Минсельхозом и Минпромторгом будут подписаны четырехсторонние соглашения", — говорится в сообщении. Перечень поручений по итогам совещания о динамике цен на продовольственные товары опубликован на сайте кабмина.Он также поручил Минэкономразвития представить до 21 декабря предложения по созданию системы мониторинга за ценами на социально значимые товары."Минэкономразвития России &lt;...&gt; совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти представить в Правительство Российской Федерации предложения: по созданию системы мониторинга за ценами на социально значимые товары, включая параметры такой системы, и содержащую данные из разных источников, в том числе из Росстата и ФНС России", — говорится в сообщении.Мишустин также поручил Минсельхозу, Минпромторгу и ФАС мониторить потребительские цены на социально значимые товары и ежедневно докладывать в правительство."Минсельхозу России (Д.Н. Патрушеву), Минпромторгу России (Д.В. Мантурову), ФАС России (М.А. Шаскольскому) в соответствии со сферами ведения осуществлять мониторинг потребительских цен на социально значимые товары и о результатах еженедельно докладывать в правительство Российской Федерации", — говорится в перечне.Президент Владимир Путин на совещании в среду обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что "пандемия здесь ни при чем". Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.
https://ria.ru/20201211/bednost-1588772630.html
https://ria.ru/20201211/produkty-1588774782.html
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), правительство рф, владимир путин, экономика, россия, михаил мишустин

Мишустин дал сутки на проработку соглашений по сдерживанию цен

20:41 11.12.2020 (обновлено: 22:15 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минсельхозу представить 11 декабря доклад о мерах по снижению цен на продовольственные товары с указанием ожидаемых результатов. Об этом говорится в протоколе по итогам совещания, которое председатель правительства провел 10 декабря.
Кроме того, в течение суток Федеральная антимонопольная служба должна представить в Минсельхоз предложения по параметрам соглашения между производителями продовольствия, торговыми сетями и регулятором.
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"Для сдерживания роста цен на продукты между производителями продовольствия, торговыми сетями, Минсельхозом и Минпромторгом будут подписаны четырехсторонние соглашения", — говорится в сообщении. Перечень поручений по итогам совещания о динамике цен на продовольственные товары опубликован на сайте кабмина.
Он также поручил Минэкономразвития представить до 21 декабря предложения по созданию системы мониторинга за ценами на социально значимые товары.
"Минэкономразвития России <...> совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти представить в Правительство Российской Федерации предложения: по созданию системы мониторинга за ценами на социально значимые товары, включая параметры такой системы, и содержащую данные из разных источников, в том числе из Росстата и ФНС России", — говорится в сообщении.
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Мишустин также поручил Минсельхозу, Минпромторгу и ФАС мониторить потребительские цены на социально значимые товары и ежедневно докладывать в правительство.
"Минсельхозу России (Д.Н. Патрушеву), Минпромторгу России (Д.В. Мантурову), ФАС России (М.А. Шаскольскому) в соответствии со сферами ведения осуществлять мониторинг потребительских цен на социально значимые товары и о результатах еженедельно докладывать в правительство Российской Федерации", — говорится в перечне.
Президент Владимир Путин на совещании в среду обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что "пандемия здесь ни при чем". Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Правительство РФВладимир ПутинЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
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