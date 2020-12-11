https://ria.ru/20201211/porucheniya-1588853295.html

Мишустин дал сутки на проработку соглашений по сдерживанию цен

Мишустин дал сутки на проработку соглашений по сдерживанию цен

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минсельхозу представить 11 декабря доклад о мерах по снижению цен на продовольственные товары с указанием ожидаемых... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T20:41

2020-12-11T20:41

2020-12-11T22:15

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

правительство рф

владимир путин

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минсельхозу представить 11 декабря доклад о мерах по снижению цен на продовольственные товары с указанием ожидаемых результатов. Об этом говорится в протоколе по итогам совещания, которое председатель правительства провел 10 декабря.Кроме того, в течение суток Федеральная антимонопольная служба должна представить в Минсельхоз предложения по параметрам соглашения между производителями продовольствия, торговыми сетями и регулятором."Для сдерживания роста цен на продукты между производителями продовольствия, торговыми сетями, Минсельхозом и Минпромторгом будут подписаны четырехсторонние соглашения", — говорится в сообщении. Перечень поручений по итогам совещания о динамике цен на продовольственные товары опубликован на сайте кабмина.Он также поручил Минэкономразвития представить до 21 декабря предложения по созданию системы мониторинга за ценами на социально значимые товары."Минэкономразвития России <...> совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти представить в Правительство Российской Федерации предложения: по созданию системы мониторинга за ценами на социально значимые товары, включая параметры такой системы, и содержащую данные из разных источников, в том числе из Росстата и ФНС России", — говорится в сообщении.Мишустин также поручил Минсельхозу, Минпромторгу и ФАС мониторить потребительские цены на социально значимые товары и ежедневно докладывать в правительство."Минсельхозу России (Д.Н. Патрушеву), Минпромторгу России (Д.В. Мантурову), ФАС России (М.А. Шаскольскому) в соответствии со сферами ведения осуществлять мониторинг потребительских цен на социально значимые товары и о результатах еженедельно докладывать в правительство Российской Федерации", — говорится в перечне.Президент Владимир Путин на совещании в среду обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что "пандемия здесь ни при чем". Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

https://ria.ru/20201211/bednost-1588772630.html

https://ria.ru/20201211/produkty-1588774782.html

https://ria.ru/20201211/tseny-1588812892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), правительство рф, владимир путин, экономика, россия, михаил мишустин