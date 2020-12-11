Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201211/pogonya-1588702222.html
В Приморье пьяный водитель разбил четыре машины, уходя от погони
В Приморье пьяный водитель разбил четыре машины, уходя от погони
Пьяный водитель в Уссурийске, уходя от преследования полицейских, разбил четыре автомобиля, ему назначено 10 суток административного ареста, сообщил РИА Новости РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T03:53
2020-12-11T06:53
приморский край
уссурийск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588702204_0:35:926:556_1920x0_80_0_0_8f619f2e0e5f5488433204b75812aeed.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Пьяный водитель в Уссурийске, уходя от преследования полицейских, разбил четыре автомобиля, ему назначено 10 суток административного ареста, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю.В соцсетях опубликовано видео погони, снятое уличной камерой видеонаблюдения. Иномарка, двигаясь на большой скорости, врезается в выезжающий на дорогу автомобиль такси и в припаркованные машины. Следом подъезжают полицейские автомобили.В УМВД рассказали, что на маршруте патрулирования экипаж ДПС ОМВД России по Уссурийску заметил Toyota Mark 2, водитель которого проигнорировал требование об остановке, увеличил скорость и продолжил маневрировать.По его словам, в результате ДТП задержанный получил травму ноги. Медицинское освидетельствование показало, что он пьян. Суд назначил нарушителю штраф в 30 тысяч рублей.Также установлено, что в феврале 2017 года нарушитель был осужден за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. В октябре 2019 года он снова сел за руль, будучи пьяным. Уголовное дело по данному факту находится на рассмотрении в Уссурийском районном суде. Полицейские собрали материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".
https://ria.ru/20201209/dtp-1588453309.html
https://ria.ru/20201209/fura-1588429479.html
приморский край
уссурийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588702204_70:0:857:590_1920x0_80_0_0_dbabf4a958363bbe178f36e202290ff4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приморский край, уссурийск, происшествия

В Приморье пьяный водитель разбил четыре машины, уходя от погони

03:53 11.12.2020 (обновлено: 06:53 11.12.2020)
 
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Пьяный водитель в Уссурийске, уходя от преследования полицейских, разбил четыре автомобиля, ему назначено 10 суток административного ареста, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю.
В соцсетях опубликовано видео погони, снятое уличной камерой видеонаблюдения. Иномарка, двигаясь на большой скорости, врезается в выезжающий на дорогу автомобиль такси и в припаркованные машины. Следом подъезжают полицейские автомобили.
В УМВД рассказали, что на маршруте патрулирования экипаж ДПС ОМВД России по Уссурийску заметил Toyota Mark 2, водитель которого проигнорировал требование об остановке, увеличил скорость и продолжил маневрировать.
"Сотрудники ГИБДД организовали преследование. Автолюбитель, не выдержав боковой интервал до впереди идущего транспорта, совершил столкновение с Toyota Prius, после чего, продолжив движение по инерции, столкнулся с тремя припаркованными транспортными средствами. На месте происшествия полицейские задержали ранее судимого 41-летнего местного жителя, лишенного права управления транспортными средствами, в отношении которого установлен административный надзор", - сказал собеседник.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 16:48
В Москве водитель после ДТП заперся в машине и угрожал изувечить себя
По его словам, в результате ДТП задержанный получил травму ноги. Медицинское освидетельствование показало, что он пьян. Суд назначил нарушителю штраф в 30 тысяч рублей.
"Кроме того, гражданину назначено 10 суток ареста за по статье "Повторное в течение одного года несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, административного ограничения", - добавил собеседник.
Также установлено, что в феврале 2017 года нарушитель был осужден за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. В октябре 2019 года он снова сел за руль, будучи пьяным. Уголовное дело по данному факту находится на рассмотрении в Уссурийском районном суде. Полицейские собрали материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 15:01
В Волгоградской области шесть человек пострадали в ДТП с фурой
 
Приморский крайУссурийскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50Трутнев призвал сделать распределение вакцины от COVID-19 прозрачным
08:46Умерла британская актриса Барбара Виндзор
08:38Названы самые опасные распространители коронавируса
08:23В Минобороны рассказали о ходе вакцинации военнослужащих
08:23В Минобороны рассказали об "информационном саботаже" вакцины "Спутник V"
08:17Более десяти тысяч военнослужащих вакцинировали от коронавируса
08:16Среди военнослужащих нет отказавшихся от вакцинации "Спутником V"
08:14Трутнев считает, что отношение Путина к проекту моста на Сахалин меняется
08:12Трутнев проверит ситуацию с трудоустройством работников "Роснефти"
08:08Трутнев пообещал проверить цены на продукты на Дальнем Востоке
07:57Опубликованы уникальные документы об утраченных московских церквях
07:56Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
07:48В Якутию пришли пятидесятиградусные морозы
07:42Осужденного экс-мэра Петропавловска-Камчатского исключат из ЕР
07:22Джо Байден и Камала Харрис стали "Человеком года" по версии Time
07:10Кузнецова рассказала о планах по возвращению детей из Турции и Пакистана
07:02Зюганов готовит сборник анекдотов "Коронавирус" к Новому году
07:00Создатели "Черной пантеры — 2" не будут искать замену Чедвику Боузману
06:57Большой театр представил премьеру оперы "Искатели жемчуга"
06:28Врачи объяснили, почему не стоит носить маску на улице в мороз
Лента новостейМолния