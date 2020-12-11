https://ria.ru/20201211/pogonya-1588702222.html

В Приморье пьяный водитель разбил четыре машины, уходя от погони

В Приморье пьяный водитель разбил четыре машины, уходя от погони

Пьяный водитель в Уссурийске, уходя от преследования полицейских, разбил четыре автомобиля, ему назначено 10 суток административного ареста, сообщил РИА Новости РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T03:53

2020-12-11T03:53

2020-12-11T06:53

приморский край

уссурийск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588702204_0:35:926:556_1920x0_80_0_0_8f619f2e0e5f5488433204b75812aeed.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Пьяный водитель в Уссурийске, уходя от преследования полицейских, разбил четыре автомобиля, ему назначено 10 суток административного ареста, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю.В соцсетях опубликовано видео погони, снятое уличной камерой видеонаблюдения. Иномарка, двигаясь на большой скорости, врезается в выезжающий на дорогу автомобиль такси и в припаркованные машины. Следом подъезжают полицейские автомобили.В УМВД рассказали, что на маршруте патрулирования экипаж ДПС ОМВД России по Уссурийску заметил Toyota Mark 2, водитель которого проигнорировал требование об остановке, увеличил скорость и продолжил маневрировать.По его словам, в результате ДТП задержанный получил травму ноги. Медицинское освидетельствование показало, что он пьян. Суд назначил нарушителю штраф в 30 тысяч рублей.Также установлено, что в феврале 2017 года нарушитель был осужден за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. В октябре 2019 года он снова сел за руль, будучи пьяным. Уголовное дело по данному факту находится на рассмотрении в Уссурийском районном суде. Полицейские собрали материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

https://ria.ru/20201209/dtp-1588453309.html

https://ria.ru/20201209/fura-1588429479.html

приморский край

уссурийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, уссурийск, происшествия