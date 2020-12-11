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В Приморье пьяный водитель разбил четыре машины, уходя от погони
В Приморье пьяный водитель разбил четыре машины, уходя от погони
Пьяный водитель в Уссурийске, уходя от преследования полицейских, разбил четыре автомобиля, ему назначено 10 суток административного ареста, сообщил РИА Новости РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T03:53
2020-12-11T03:53
2020-12-11T06:53
приморский край
уссурийск
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Пьяный водитель в Уссурийске, уходя от преследования полицейских, разбил четыре автомобиля, ему назначено 10 суток административного ареста, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ по Приморскому краю.В соцсетях опубликовано видео погони, снятое уличной камерой видеонаблюдения. Иномарка, двигаясь на большой скорости, врезается в выезжающий на дорогу автомобиль такси и в припаркованные машины. Следом подъезжают полицейские автомобили.В УМВД рассказали, что на маршруте патрулирования экипаж ДПС ОМВД России по Уссурийску заметил Toyota Mark 2, водитель которого проигнорировал требование об остановке, увеличил скорость и продолжил маневрировать.По его словам, в результате ДТП задержанный получил травму ноги. Медицинское освидетельствование показало, что он пьян. Суд назначил нарушителю штраф в 30 тысяч рублей.Также установлено, что в феврале 2017 года нарушитель был осужден за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. В октябре 2019 года он снова сел за руль, будучи пьяным. Уголовное дело по данному факту находится на рассмотрении в Уссурийском районном суде. Полицейские собрали материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".
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приморский край, уссурийск, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости.
Пьяный водитель в Уссурийске
, уходя от преследования полицейских, разбил четыре автомобиля, ему назначено 10 суток административного ареста, сообщил РИА Новости представитель УМВД РФ
по Приморскому краю
.
В соцсетях опубликовано видео погони, снятое уличной камерой видеонаблюдения. Иномарка, двигаясь на большой скорости, врезается в выезжающий на дорогу автомобиль такси и в припаркованные машины. Следом подъезжают полицейские автомобили.
В УМВД рассказали, что на маршруте патрулирования экипаж ДПС ОМВД России по Уссурийску заметил Toyota Mark 2, водитель которого проигнорировал требование об остановке, увеличил скорость и продолжил маневрировать.
"Сотрудники ГИБДД организовали преследование. Автолюбитель, не выдержав боковой интервал до впереди идущего транспорта, совершил столкновение с Toyota Prius, после чего, продолжив движение по инерции, столкнулся с тремя припаркованными транспортными средствами. На месте происшествия полицейские задержали ранее судимого 41-летнего местного жителя, лишенного права управления транспортными средствами, в отношении которого установлен административный надзор", - сказал собеседник.
По его словам, в результате ДТП задержанный получил травму ноги. Медицинское освидетельствование показало, что он пьян. Суд назначил нарушителю штраф в 30 тысяч рублей.
"Кроме того, гражданину назначено 10 суток ареста за по статье "Повторное в течение одного года несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, административного ограничения", - добавил собеседник.
Также установлено, что в феврале 2017 года нарушитель был осужден за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. В октябре 2019 года он снова сел за руль, будучи пьяным. Уголовное дело по данному факту находится на рассмотрении в Уссурийском районном суде. Полицейские собрали материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".