https://ria.ru/20201211/pogoda-1588697213.html

Вильфанд назвал самый аномально холодный регион Европейской России

Вильфанд назвал самый аномально холодный регион Европейской России

Температурные аномалии ожидаются на востоке Европейской России, на 17 градусов холоднее нормы будет в Татарстане, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T01:01

2020-12-11T01:01

2020-12-11T01:01

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Температурные аномалии ожидаются на востоке Европейской России, на 17 градусов холоднее нормы будет в Татарстане, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он также отметил, что до 12 декабря в Нижегородской, Кировской областях, в Марий Эл, в Мордовии и Чувашии будет аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7 градусов."На востоке Европейской территории России такая холодная погода, и никуда от этого не денешься", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20201211/pogoda-1588694882.html

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество