https://ria.ru/20201211/pogoda-1588697213.html
Вильфанд назвал самый аномально холодный регион Европейской России
Вильфанд назвал самый аномально холодный регион Европейской России
Температурные аномалии ожидаются на востоке Европейской России, на 17 градусов холоднее нормы будет в Татарстане, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T01:01
2020-12-11T01:01
2020-12-11T01:01
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Температурные аномалии ожидаются на востоке Европейской России, на 17 градусов холоднее нормы будет в Татарстане, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он также отметил, что до 12 декабря в Нижегородской, Кировской областях, в Марий Эл, в Мордовии и Чувашии будет аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7 градусов."На востоке Европейской территории России такая холодная погода, и никуда от этого не денешься", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20201211/pogoda-1588694882.html
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