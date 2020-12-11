https://ria.ru/20201211/podzhog-1588766682.html

СК проверяет обстоятельства гибели мужчины после поджога машины в Крыму

СК проверяет обстоятельства гибели мужчины после поджога машины в Крыму

Сотрудники управления СК РФ по Крыму выехали в Ялту для выяснения обстоятельства гибели мужчины в результате поджога автомобиля, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T14:15

2020-12-11T14:15

2020-12-11T14:15

следственный комитет россии (ск рф)

ялта

украина

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Сотрудники управления СК РФ по Крыму выехали в Ялту для выяснения обстоятельства гибели мужчины в результате поджога автомобиля, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления Ольга Постнова."Сотрудники управления Следственного комитета выехали на место происшествия для изучения обстоятельств гибели человека после поджога автомобиля в районе Ялты", - сказала она.По предварительным данным, поджог микроавтобуса был совершен в районе остановки Ай-Даниль на южнобережном шоссе в районе Ялты. В салоне находилась семейная пара. Мужчина погиб, женщине удалось выбраться, она доставлена в больницу с ожогами.По данным Telegram-канала Крымского центра медицины катастроф и скорой помощи, погибший - гражданин Украины, мужчина 48 лет. За рулем находилась жена. Поджог микроавтобуса Mersedes был устроен мужчиной на фоне конфликта с супругой.

https://ria.ru/20201124/ural-1586118601.html

ялта

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), ялта, украина, происшествия