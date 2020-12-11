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СК проверяет обстоятельства гибели мужчины после поджога машины в Крыму
СК проверяет обстоятельства гибели мужчины после поджога машины в Крыму
Сотрудники управления СК РФ по Крыму выехали в Ялту для выяснения обстоятельства гибели мужчины в результате поджога автомобиля, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T14:15
2020-12-11T14:15
следственный комитет россии (ск рф)
ялта
украина
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Сотрудники управления СК РФ по Крыму выехали в Ялту для выяснения обстоятельства гибели мужчины в результате поджога автомобиля, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления Ольга Постнова."Сотрудники управления Следственного комитета выехали на место происшествия для изучения обстоятельств гибели человека после поджога автомобиля в районе Ялты", - сказала она.По предварительным данным, поджог микроавтобуса был совершен в районе остановки Ай-Даниль на южнобережном шоссе в районе Ялты. В салоне находилась семейная пара. Мужчина погиб, женщине удалось выбраться, она доставлена в больницу с ожогами.По данным Telegram-канала Крымского центра медицины катастроф и скорой помощи, погибший - гражданин Украины, мужчина 48 лет. За рулем находилась жена. Поджог микроавтобуса Mersedes был устроен мужчиной на фоне конфликта с супругой.
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следственный комитет россии (ск рф), ялта, украина, происшествия

СК проверяет обстоятельства гибели мужчины после поджога машины в Крыму

14:15 11.12.2020
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Фото : СК РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Сотрудники управления СК РФ по Крыму выехали в Ялту для выяснения обстоятельства гибели мужчины в результате поджога автомобиля, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления Ольга Постнова.
"Сотрудники управления Следственного комитета выехали на место происшествия для изучения обстоятельств гибели человека после поджога автомобиля в районе Ялты", - сказала она.
По предварительным данным, поджог микроавтобуса был совершен в районе остановки Ай-Даниль на южнобережном шоссе в районе Ялты. В салоне находилась семейная пара. Мужчина погиб, женщине удалось выбраться, она доставлена в больницу с ожогами.
По данным Telegram-канала Крымского центра медицины катастроф и скорой помощи, погибший - гражданин Украины, мужчина 48 лет. За рулем находилась жена. Поджог микроавтобуса Mersedes был устроен мужчиной на фоне конфликта с супругой.
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Следственный комитет России (СК РФ)ЯлтаУкраинаПроисшествия
 
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