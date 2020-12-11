https://ria.ru/20201211/podzhog-1588701834.html

Приморца осудили за организацию поджога ресторана

Приморца осудили за организацию поджога ресторана

Суд в Приморье назначил семь лет колонии строгого режима местному жителю, склонившему знакомого за 10 тысяч рублей поджечь популярный ресторан, ущерб от чего... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T03:31

2020-12-11T03:31

2020-12-11T03:31

приморский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/149952/54/1499525412_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_08fcbd7aaa895471de1fa546bb578192.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Суд в Приморье назначил семь лет колонии строгого режима местному жителю, склонившему знакомого за 10 тысяч рублей поджечь популярный ресторан, ущерб от чего превысил 36 миллионов рублей, сообщает краевая прокуратура.Находкинский городской суд признал виновными в поджоге двух местных жителей.Кроме того, подстрекатель незаконно купил у неустановленного лица, уголовное дело на которого выделено в отдельное производство, масло каннабиса массой 35,15 грамма. Потом он продал наркотик за 40 тысяч рублей своему знакомому. Также в ходе обыска у одного из фигурантов найдено кустарное нарезное огнестрельное оружие с боеприпасом."Суд назначил подстрекателю по совокупности преступлений семь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, исполнителю поджога - 1 год 6 месяцев 20 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сообщает прокуратура.Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании ущерба. Приговор вступил в законную силу.

https://ria.ru/20201205/podzhog-1587797981.html

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, происшествия