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Приморца осудили за организацию поджога ресторана
Приморца осудили за организацию поджога ресторана
Суд в Приморье назначил семь лет колонии строгого режима местному жителю, склонившему знакомого за 10 тысяч рублей поджечь популярный ресторан, ущерб от чего... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T03:31
2020-12-11T03:31
2020-12-11T03:31
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Суд в Приморье назначил семь лет колонии строгого режима местному жителю, склонившему знакомого за 10 тысяч рублей поджечь популярный ресторан, ущерб от чего превысил 36 миллионов рублей, сообщает краевая прокуратура.Находкинский городской суд признал виновными в поджоге двух местных жителей.Кроме того, подстрекатель незаконно купил у неустановленного лица, уголовное дело на которого выделено в отдельное производство, масло каннабиса массой 35,15 грамма. Потом он продал наркотик за 40 тысяч рублей своему знакомому. Также в ходе обыска у одного из фигурантов найдено кустарное нарезное огнестрельное оружие с боеприпасом."Суд назначил подстрекателю по совокупности преступлений семь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, исполнителю поджога - 1 год 6 месяцев 20 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сообщает прокуратура.Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании ущерба. Приговор вступил в законную силу.
https://ria.ru/20201205/podzhog-1587797981.html
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приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости.
Суд в Приморье
назначил семь лет колонии строгого режима местному жителю, склонившему знакомого за 10 тысяч рублей поджечь популярный ресторан, ущерб от чего превысил 36 миллионов рублей, сообщает краевая прокуратура.
Находкинский городской суд признал виновными в поджоге двух местных жителей.
"В декабре 2018 года один из фигурантов, подкупив своего знакомого за 10 тысяч рублей, склонил его к совершению поджога ресторана Tokyo… в Находке. Мужчина в ночное время поджег ресторан, после чего скрылся с места преступления. Преступными действиями злоумышленников собственнику и арендатору здания причинен ущерб на общую сумму более 36 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Кроме того, подстрекатель незаконно купил у неустановленного лица, уголовное дело на которого выделено в отдельное производство, масло каннабиса массой 35,15 грамма. Потом он продал наркотик за 40 тысяч рублей своему знакомому. Также в ходе обыска у одного из фигурантов найдено кустарное нарезное огнестрельное оружие с боеприпасом.
"Суд назначил подстрекателю по совокупности преступлений семь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, исполнителю поджога - 1 год 6 месяцев 20 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сообщает прокуратура.
Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании ущерба. Приговор вступил в законную силу.