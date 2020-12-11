Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201211/podzhog-1588701834.html
Приморца осудили за организацию поджога ресторана
Приморца осудили за организацию поджога ресторана
Суд в Приморье назначил семь лет колонии строгого режима местному жителю, склонившему знакомого за 10 тысяч рублей поджечь популярный ресторан, ущерб от чего... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T03:31
2020-12-11T03:31
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149952/54/1499525412_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_08fcbd7aaa895471de1fa546bb578192.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Суд в Приморье назначил семь лет колонии строгого режима местному жителю, склонившему знакомого за 10 тысяч рублей поджечь популярный ресторан, ущерб от чего превысил 36 миллионов рублей, сообщает краевая прокуратура.Находкинский городской суд признал виновными в поджоге двух местных жителей.Кроме того, подстрекатель незаконно купил у неустановленного лица, уголовное дело на которого выделено в отдельное производство, масло каннабиса массой 35,15 грамма. Потом он продал наркотик за 40 тысяч рублей своему знакомому. Также в ходе обыска у одного из фигурантов найдено кустарное нарезное огнестрельное оружие с боеприпасом."Суд назначил подстрекателю по совокупности преступлений семь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, исполнителю поджога - 1 год 6 месяцев 20 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сообщает прокуратура.Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании ущерба. Приговор вступил в законную силу.
https://ria.ru/20201205/podzhog-1587797981.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/149952/54/1499525412_0:0:785:588_1920x0_80_0_0_0c8b0b7ded899eb355d6835160d20270.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приморский край, происшествия

Приморца осудили за организацию поджога ресторана

03:31 11.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНаручники на судебном заседании
Наручники на судебном заседании - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 дек - РИА Новости. Суд в Приморье назначил семь лет колонии строгого режима местному жителю, склонившему знакомого за 10 тысяч рублей поджечь популярный ресторан, ущерб от чего превысил 36 миллионов рублей, сообщает краевая прокуратура.
Находкинский городской суд признал виновными в поджоге двух местных жителей.
"В декабре 2018 года один из фигурантов, подкупив своего знакомого за 10 тысяч рублей, склонил его к совершению поджога ресторана Tokyo… в Находке. Мужчина в ночное время поджег ресторан, после чего скрылся с места преступления. Преступными действиями злоумышленников собственнику и арендатору здания причинен ущерб на общую сумму более 36 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Кроме того, подстрекатель незаконно купил у неустановленного лица, уголовное дело на которого выделено в отдельное производство, масло каннабиса массой 35,15 грамма. Потом он продал наркотик за 40 тысяч рублей своему знакомому. Также в ходе обыска у одного из фигурантов найдено кустарное нарезное огнестрельное оружие с боеприпасом.
"Суд назначил подстрекателю по совокупности преступлений семь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, исполнителю поджога - 1 год 6 месяцев 20 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сообщает прокуратура.
Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании ущерба. Приговор вступил в законную силу.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
5 декабря, 12:32
После попытки поджога отдела полиции под Красноярском возбудили дело
 
Приморский крайПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50Трутнев призвал сделать распределение вакцины от COVID-19 прозрачным
08:46Умерла британская актриса Барбара Виндзор
08:38Названы самые опасные распространители коронавируса
08:23В Минобороны рассказали о ходе вакцинации военнослужащих
08:23В Минобороны рассказали об "информационном саботаже" вакцины "Спутник V"
08:17Более десяти тысяч военнослужащих вакцинировали от коронавируса
08:16Среди военнослужащих нет отказавшихся от вакцинации "Спутником V"
08:14Трутнев считает, что отношение Путина к проекту моста на Сахалин меняется
08:12Трутнев проверит ситуацию с трудоустройством работников "Роснефти"
08:08Трутнев пообещал проверить цены на продукты на Дальнем Востоке
07:57Опубликованы уникальные документы об утраченных московских церквях
07:56Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
07:48В Якутию пришли пятидесятиградусные морозы
07:42Осужденного экс-мэра Петропавловска-Камчатского исключат из ЕР
07:22Джо Байден и Камала Харрис стали "Человеком года" по версии Time
07:10Кузнецова рассказала о планах по возвращению детей из Турции и Пакистана
07:02Зюганов готовит сборник анекдотов "Коронавирус" к Новому году
07:00Создатели "Черной пантеры — 2" не будут искать замену Чедвику Боузману
06:57Большой театр представил премьеру оперы "Искатели жемчуга"
06:28Врачи объяснили, почему не стоит носить маску на улице в мороз
Лента новостейМолния