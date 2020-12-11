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Власти Ленобласти поддержали работающий в соцсфере бизнес
Власти Ленобласти поддержали работающий в соцсфере бизнес
Власти Ленинградской области направили около 200 миллионов рублей на поддержку предпринимателей, работающих в социальной сфере, сообщила председатель... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T13:05
2020-12-11T13:05
2020-12-11T13:05
ленинградская область
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек — РИА Новости. Власти Ленинградской области направили около 200 миллионов рублей на поддержку предпринимателей, работающих в социальной сфере, сообщила председатель регионального комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай.По ее словам, в последнее время все больше бизнес-проектов реализуется в сфере образования, здравоохранения, спорта и здорового образа жизни."И со своей стороны регион внедряет новые механизмы поддержки таких проектов — уже два года мы выдаем субсидии частным детским садам, в этом году ввели социальную ипотеку для оказания имущественной поддержки", — отметила Нерушай.Она отметила, что в 2020 году из федерального и областного бюджетов на развитие и помощь предпринимателям Ленинградской области было направлено 1,5 миллиарда рублей, из которых 200 миллионов рублей — исключительно на социальный бизнес. Так, например, в 2019 году 13 частных дошкольных учреждений Ленинградской области получили более 59,5 миллионов рублей, в этом году объем выданных субсидий вырос до 237 миллионов рублей и был направлен в 20 детсадов."Получившие денежную поддержку частные дошкольные учреждения снижают родительскую плату", — пояснила Нерушай.Она добавила, что "Социальную ипотеку" на приобретение готовой коммерческой недвижимости для своего бизнеса могут получить предприниматели Ленинградской области, предоставляющие услуги в сфере социального предпринимательства. Эта мера поддержки предложена в проекте областного закона "О социальных гарантиях жителям Ленинградской области".Всего на сегодняшний день в Ленинградской области более двух тысяч предпринимателей, реализующих проекты в социальной сфере. Их комплексная поддержка организована в рамках регионального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", заключила она.
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экономика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 дек — РИА Новости
. Власти Ленинградской области
направили около 200 миллионов рублей на поддержку предпринимателей, работающих в социальной сфере, сообщила председатель регионального комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай.
По ее словам, в последнее время все больше бизнес-проектов реализуется в сфере образования, здравоохранения, спорта и здорового образа жизни.
"И со своей стороны регион внедряет новые механизмы поддержки таких проектов — уже два года мы выдаем субсидии частным детским садам, в этом году ввели социальную ипотеку для оказания имущественной поддержки", — отметила Нерушай.
Она отметила, что в 2020 году из федерального и областного бюджетов на развитие и помощь предпринимателям Ленинградской области было направлено 1,5 миллиарда рублей, из которых 200 миллионов рублей — исключительно на социальный бизнес. Так, например, в 2019 году 13 частных дошкольных учреждений Ленинградской области получили более 59,5 миллионов рублей, в этом году объем выданных субсидий вырос до 237 миллионов рублей и был направлен в 20 детсадов.
"Получившие денежную поддержку частные дошкольные учреждения снижают родительскую плату", — пояснила Нерушай.
Она добавила, что "Социальную ипотеку" на приобретение готовой коммерческой недвижимости для своего бизнеса могут получить предприниматели Ленинградской области, предоставляющие услуги в сфере социального предпринимательства. Эта мера поддержки предложена в проекте областного закона "О социальных гарантиях жителям Ленинградской области".
"Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области уже выдал первый микрозайм предпринимателю из Соснового Бора одобрен в размере 2,7 миллиона рублей, сроком на два года по ставке 2,1% годовых. На эти средства он приобретет коммерческую недвижимость для создания нейрореабилитационного центра для детей и взрослых. Еще несколько заявок находятся на рассмотрении", - уточнила Нерушай.
Всего на сегодняшний день в Ленинградской области более двух тысяч предпринимателей, реализующих проекты в социальной сфере. Их комплексная поддержка организована в рамках регионального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", заключила она.