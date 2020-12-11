https://ria.ru/20201211/podarki-1588712490.html

Названы популярные у россиян новогодние подарки

Названы популярные у россиян новогодние подарки

Россияне в канун Нового года чаще всего интересуются электроникой и товарами для дома, показало исследование онлайн-сервиса "Яндекс.Маркет", результаты которого РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T09:07

2020-12-11T09:07

2020-12-11T09:07

новый год—2021

новый год

общество

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россияне в канун Нового года чаще всего интересуются электроникой и товарами для дома, показало исследование онлайн-сервиса "Яндекс.Маркет", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Эксперты сервиса изучили потребительский спрос накануне прошлого Нового года и рассказали, какие товары стали самыми популярными подарками на праздник. В исследовании использовались данные сервиса о заказах с 1 по 31 декабря 2019 года."Традиционно наибольший рост спроса приходится на электронику. В прошлом году пик интереса к категории был зафиксирован 23 декабря - за две недели (с 9 по 23 декабря) количество заказов гаджетов выросло в 2 раза. Чаще всего россияне покупали портативную технику, в основном наушники и умные колонки", - говорится в исследовании.Вторыми по популярности в прошлом году стали товары для дома. Пик интереса к категории был зафиксирован 22 декабря, за две недели количество заказов товаров для дома выросло почти на 50%. Чаще всего в этой категории клиенты маркетплейса покупали посуду и кухонные принадлежности, например, наборы ножей, сковород, стопок и столовые сервизы, а средний чек составил около 1,4 тысячи рублей.На третьем месте - товары для красоты. "Пик спроса пришёлся на 22 декабря - тогда за две недели количество заказов, содержащих товары из этой категории, выросло на 38%. Наибольшей популярностью пользовались товары для ухода за лицом, телом и волосами. В основном россияне заказывали на маркетплейсе маски для лица, патчи для глаз и филлеры для волос и тратили на это в среднем 1060 рублей", - сообщили аналитики.Кроме того, в канун Нового года россияне покупают бытовую технику. С 8 по 23 декабря прошлого года количество заказов в этой категории выросло почти на 30%. Чаще всего пользователи сервиса покупали технику для красоты - в основном электрические зубные щётки, напольные весы и машинки для стрижки, а средний чек в категории был на уровне 2,3 тысячи рублей, резюмировали авторы исследования.

https://ria.ru/20201208/retsepty-1588236219.html

https://ria.ru/20201204/novyygod-1587597694.html

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый год, общество