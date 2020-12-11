https://ria.ru/20201211/pevitsa-1588810672.html

Участница Spice Girls заявила, что ее планировал убить террорист

Участница Spice Girls заявила, что ее планировал убить террорист

Бывшая участника британской группы Spice Girls Джери Холлиуэлл рассказала газете The Sun, что террорист Дэвид Коупленд хотел убить ее во время первого сольного... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T17:01

2020-12-11T17:01

2020-12-11T18:04

культура

sun

джордж майкл (йоргос кириакос панайотоу)

spice girls

лондон

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Бывшая участника британской группы Spice Girls Джери Холлиуэлл рассказала газете The Sun, что террорист Дэвид Коупленд хотел убить ее во время первого сольного концерта певицы в 2000 году.По словам исполнительницы, причиной покушения стала ее дружба c певцом Джорджем Майклом."Это было перед моим первым выступлением в качестве сольного исполнителя, когда он пригрозил мне смертью. Он угрожал застрелить меня и ненавидел тот факт, что я общалась с геями и дружила с Джорджем Майклом", — цитирует издание певицу.Сотрудники полиции рекомендовали Холлиуэлл отменить выступление, но она отказалась. Во время концерта усилили охранные меры.В апреле 1999 Дэвид Коупленд совершил три взрыва в разных частях Лондона. Он использовал бомбы, начиненные гвоздями, в результате атак погибли три человека, десятки пострадали. В 2000 году его приговорили к шести пожизненным срокам.

https://ria.ru/20200311/1568424505.html

лондон

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sun, джордж майкл (йоргос кириакос панайотоу), spice girls, лондон