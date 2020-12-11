Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201211/pensiya-1588704103.html
В ПФР рассказали, на что обратить внимание при получении пенсии
В ПФР рассказали, на что обратить внимание при получении пенсии
Россиянам следует проверять сведения о страховом стаже, заработке и страховым взносам, чтобы быть уверенными в корректном размере пенсии, заказать выписку можно РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T06:13
2020-12-11T06:13
россия
пенсионный фонд рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571661822_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_72a5857800d246d320e446d59d524699.jpg
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Россиянам следует проверять сведения о страховом стаже, заработке и страховым взносам, чтобы быть уверенными в корректном размере пенсии, заказать выписку можно на портале госуслуг, через него можно также подать документы на исправление ошибки в индивидуальном лицевом счете, рассказали РИА Новости в ПФР.Любой человек может в удобное ему время заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета через портал госуслуг или "личный кабинет застрахованного лица" на сайте ПФР. Ее также можно получить лично в клиентской службе ПФР или в МФЦ по предварительной записи.Если человек найдет в индивидуальном лицевом счете ошибки, следует подать заявление на портале госуслуг об исправлении указанных сведений и прикрепить подтверждающие документы. Территориальный орган ПФР рассмотрит их, а при необходимости сможет провести дополнительную проверку достоверности сведений, содержащихся в документах. Изменения вносятся в лицевой счет по результатам такой проверки."ПФР рекомендует всем гражданам заблаговременно и внимательно проверять свой лицевой счет", - обратили внимание в фонде.В нем также отметили, что с 2021 года будут проактивно информировать граждан старше 45 лет о состоянии пенсионного счета, накопленного стажа, предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Сведения будут направляться в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг.Информировать планируют один раз в три года, начиная с года достижения возраста 45 лет. Это позволит людям оценить имеющиеся у них пенсионные права, при необходимости скорректировать модель поведения в части приобретения дополнительных прав.В ПФР также напомнили, что с 2020 года в России начался переход на электронные трудовые книжки. Он является добровольным, но для тех, кто впервые устроится на работу в 2021 году, бумажные трудовые заводиться уже не будут. Сейчас в электронные трудовые вносятся сведения о трудовой деятельности за период с 1 января 2020 года.При этом на рассмотрении в Госдуме находится проект закона о внесении в электронную трудовую данных за периоды до 31 декабря 2010 года по желанию самого гражданина. В случае его принятия можно будет прийти в ближайшее отделение ПФР, заполнить заявление и предоставить бумажную трудовую книжку. Сведения о трудовой деятельности до 1 января 2020 года будут переведены в электронный вид и включены в индивидуальный лицевой счет."Включение данных сведений в индивидуальный лицевой счет предоставит гражданам более высокий уровень сохранности данных об их трудовой деятельности и упростит процедуру представления информации о своём трудовом стаже работодателям, центрам занятости населения и прочим организациям", - считают в ПФР.
https://ria.ru/20201210/pensiya-1588585006.html
https://ria.ru/20201208/pochta-1588245201.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571661822_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b7c52ce5e8ae29fa172bad5ea9279e46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, пенсионный фонд рф, общество

В ПФР рассказали, на что обратить внимание при получении пенсии

06:13 11.12.2020
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПосетители в отделении пенсионного фонда
Посетители в отделении пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Россиянам следует проверять сведения о страховом стаже, заработке и страховым взносам, чтобы быть уверенными в корректном размере пенсии, заказать выписку можно на портале госуслуг, через него можно также подать документы на исправление ошибки в индивидуальном лицевом счете, рассказали РИА Новости в ПФР.
"Для того, чтобы быть уверенным в том, что размер будущей пенсии будет установлен корректно, все граждане могут превентивно следить за сведениями о страховом стаже, заработке, страховыми взносами, учтенными территориальным органом ПФР в индивидуальном лицевом счете на основании сведений, представленных работодателями, а также сведений, имеющихся в распоряжении ПФР", - рассказал в Пенсионном фонде.
Любой человек может в удобное ему время заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета через портал госуслуг или "личный кабинет застрахованного лица" на сайте ПФР. Ее также можно получить лично в клиентской службе ПФР или в МФЦ по предварительной записи.
Если человек найдет в индивидуальном лицевом счете ошибки, следует подать заявление на портале госуслуг об исправлении указанных сведений и прикрепить подтверждающие документы. Территориальный орган ПФР рассмотрит их, а при необходимости сможет провести дополнительную проверку достоверности сведений, содержащихся в документах. Изменения вносятся в лицевой счет по результатам такой проверки.
Женщина считает деньги в отделении Сбербанка России - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
Вчера, 13:22
Россияне смогут оформлять пенсию в банках
"ПФР рекомендует всем гражданам заблаговременно и внимательно проверять свой лицевой счет", - обратили внимание в фонде.
В нем также отметили, что с 2021 года будут проактивно информировать граждан старше 45 лет о состоянии пенсионного счета, накопленного стажа, предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Сведения будут направляться в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг.
Информировать планируют один раз в три года, начиная с года достижения возраста 45 лет. Это позволит людям оценить имеющиеся у них пенсионные права, при необходимости скорректировать модель поведения в части приобретения дополнительных прав.
В ПФР также напомнили, что с 2020 года в России начался переход на электронные трудовые книжки. Он является добровольным, но для тех, кто впервые устроится на работу в 2021 году, бумажные трудовые заводиться уже не будут. Сейчас в электронные трудовые вносятся сведения о трудовой деятельности за период с 1 января 2020 года.
При этом на рассмотрении в Госдуме находится проект закона о внесении в электронную трудовую данных за периоды до 31 декабря 2010 года по желанию самого гражданина. В случае его принятия можно будет прийти в ближайшее отделение ПФР, заполнить заявление и предоставить бумажную трудовую книжку. Сведения о трудовой деятельности до 1 января 2020 года будут переведены в электронный вид и включены в индивидуальный лицевой счет.
"Включение данных сведений в индивидуальный лицевой счет предоставит гражданам более высокий уровень сохранности данных об их трудовой деятельности и упростит процедуру представления информации о своём трудовом стаже работодателям, центрам занятости населения и прочим организациям", - считают в ПФР.
Отделение Почты России - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 16:30
"Почта России" попросила назначить ее единственным доставщиком пенсий
 
РоссияПенсионный фонд РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50Трутнев призвал сделать распределение вакцины от COVID-19 прозрачным
08:46Умерла британская актриса Барбара Виндзор
08:38Названы самые опасные распространители коронавируса
08:23В Минобороны рассказали о ходе вакцинации военнослужащих
08:23В Минобороны рассказали об "информационном саботаже" вакцины "Спутник V"
08:17Более десяти тысяч военнослужащих вакцинировали от коронавируса
08:16Среди военнослужащих нет отказавшихся от вакцинации "Спутником V"
08:14Трутнев считает, что отношение Путина к проекту моста на Сахалин меняется
08:12Трутнев проверит ситуацию с трудоустройством работников "Роснефти"
08:08Трутнев пообещал проверить цены на продукты на Дальнем Востоке
07:57Опубликованы уникальные документы об утраченных московских церквях
07:56Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
07:48В Якутию пришли пятидесятиградусные морозы
07:42Осужденного экс-мэра Петропавловска-Камчатского исключат из ЕР
07:22Джо Байден и Камала Харрис стали "Человеком года" по версии Time
07:10Кузнецова рассказала о планах по возвращению детей из Турции и Пакистана
07:02Зюганов готовит сборник анекдотов "Коронавирус" к Новому году
07:00Создатели "Черной пантеры — 2" не будут искать замену Чедвику Боузману
06:57Большой театр представил премьеру оперы "Искатели жемчуга"
06:28Врачи объяснили, почему не стоит носить маску на улице в мороз
Лента новостейМолния