https://ria.ru/20201211/pensiya-1588704103.html

В ПФР рассказали, на что обратить внимание при получении пенсии

В ПФР рассказали, на что обратить внимание при получении пенсии

Россиянам следует проверять сведения о страховом стаже, заработке и страховым взносам, чтобы быть уверенными в корректном размере пенсии, заказать выписку можно РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T06:13

2020-12-11T06:13

2020-12-11T06:13

россия

пенсионный фонд рф

общество

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Россиянам следует проверять сведения о страховом стаже, заработке и страховым взносам, чтобы быть уверенными в корректном размере пенсии, заказать выписку можно на портале госуслуг, через него можно также подать документы на исправление ошибки в индивидуальном лицевом счете, рассказали РИА Новости в ПФР.Любой человек может в удобное ему время заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета через портал госуслуг или "личный кабинет застрахованного лица" на сайте ПФР. Ее также можно получить лично в клиентской службе ПФР или в МФЦ по предварительной записи.Если человек найдет в индивидуальном лицевом счете ошибки, следует подать заявление на портале госуслуг об исправлении указанных сведений и прикрепить подтверждающие документы. Территориальный орган ПФР рассмотрит их, а при необходимости сможет провести дополнительную проверку достоверности сведений, содержащихся в документах. Изменения вносятся в лицевой счет по результатам такой проверки."ПФР рекомендует всем гражданам заблаговременно и внимательно проверять свой лицевой счет", - обратили внимание в фонде.В нем также отметили, что с 2021 года будут проактивно информировать граждан старше 45 лет о состоянии пенсионного счета, накопленного стажа, предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Сведения будут направляться в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг.Информировать планируют один раз в три года, начиная с года достижения возраста 45 лет. Это позволит людям оценить имеющиеся у них пенсионные права, при необходимости скорректировать модель поведения в части приобретения дополнительных прав.В ПФР также напомнили, что с 2020 года в России начался переход на электронные трудовые книжки. Он является добровольным, но для тех, кто впервые устроится на работу в 2021 году, бумажные трудовые заводиться уже не будут. Сейчас в электронные трудовые вносятся сведения о трудовой деятельности за период с 1 января 2020 года.При этом на рассмотрении в Госдуме находится проект закона о внесении в электронную трудовую данных за периоды до 31 декабря 2010 года по желанию самого гражданина. В случае его принятия можно будет прийти в ближайшее отделение ПФР, заполнить заявление и предоставить бумажную трудовую книжку. Сведения о трудовой деятельности до 1 января 2020 года будут переведены в электронный вид и включены в индивидуальный лицевой счет."Включение данных сведений в индивидуальный лицевой счет предоставит гражданам более высокий уровень сохранности данных об их трудовой деятельности и упростит процедуру представления информации о своём трудовом стаже работодателям, центрам занятости населения и прочим организациям", - считают в ПФР.

https://ria.ru/20201210/pensiya-1588585006.html

https://ria.ru/20201208/pochta-1588245201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пенсионный фонд рф, общество