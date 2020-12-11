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https://ria.ru/20201211/pensii-1588861968.html
Савченко заявила, что пенсию на Украине подняли "на полбатона"
Савченко заявила, что пенсию на Украине подняли "на полбатона"
Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко рассказала, что пенсии на Украине подняли на такую сумму, которой хватит разве что купить половинку... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T22:13
2020-12-11T22:13
надежда савченко
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко рассказала, что пенсии на Украине подняли на такую сумму, которой хватит разве что купить половинку батона."Говорилось про повышение пенсий, про индексацию. Правда, власти, не говорили на сколько… Маме подняли (пенсию – ред.) на 9 гривен (0.3 доллара - ред.), и она просила передать пламенный привет власти и сказать, что это полбатона. То есть пенсионерам подняли пенсию на полбатона. А цены в платежках подняли в 2,5 раза", - сказала Савченко в пятницу в эфире телеканала "112.Украина".Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет около 177 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на текущий год. Прожиточный минимум составляет около 87 долларов, минимальный размер пенсий – около 70 долларов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зарплата в 5-6 тысяч гривен (около 188-225 долларов) хоть и является низкой, но не означает, что люди с таким доходом находятся за чертой бедности.Ранее в октябре премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что через 15 лет в стране будет определенный дефицит работоспособного населения относительно числа пенсионеров и, если не перейти на накопительную систему, государству станет нечем платить пенсии.Закон о пенсионной реформе вступил в силу на Украине 11 октября 2017 года. Пенсионная реформа не предполагает повышение пенсионного возраста, однако предусматривает повышение максимально необходимого для выхода на пенсию стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на один год. Закон предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в пенсионный фонд. Также в соответствии с законом был проведен перерасчет пенсий для 9 миллионов человек.
https://ria.ru/20201206/ukraina-1587632831.html
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надежда савченко, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Савченко заявила, что пенсию на Украине подняли "на полбатона"

22:13 11.12.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на заседании Верховной рады Украины
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко рассказала, что пенсии на Украине подняли на такую сумму, которой хватит разве что купить половинку батона.
"Говорилось про повышение пенсий, про индексацию. Правда, власти, не говорили на сколько… Маме подняли (пенсию – ред.) на 9 гривен (0.3 доллара - ред.), и она просила передать пламенный привет власти и сказать, что это полбатона. То есть пенсионерам подняли пенсию на полбатона. А цены в платежках подняли в 2,5 раза", - сказала Савченко в пятницу в эфире телеканала "112.Украина".
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Минимальная зарплата на Украине с 1 января составляет около 177 долларов, такие показатели заложены в госбюджет на текущий год. Прожиточный минимум составляет около 87 долларов, минимальный размер пенсий – около 70 долларов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зарплата в 5-6 тысяч гривен (около 188-225 долларов) хоть и является низкой, но не означает, что люди с таким доходом находятся за чертой бедности.
Ранее в октябре премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что через 15 лет в стране будет определенный дефицит работоспособного населения относительно числа пенсионеров и, если не перейти на накопительную систему, государству станет нечем платить пенсии.
Закон о пенсионной реформе вступил в силу на Украине 11 октября 2017 года. Пенсионная реформа не предполагает повышение пенсионного возраста, однако предусматривает повышение максимально необходимого для выхода на пенсию стажа с 1 января 2018 года с 15 до 25 лет и последующее ежегодное его повышение на один год. Закон предусматривает возможность компенсации отсутствия страхового стажа путем взносов в пенсионный фонд. Также в соответствии с законом был проведен перерасчет пенсий для 9 миллионов человек.
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