https://ria.ru/20201211/pedagog-1588745394.html

Обвиняемого в домогательствах к ученице московского педагога уволили

Обвиняемого в домогательствах к ученице московского педагога уволили

Педагог, задержанный за домогательства к девочке, уволен, заявила РИА Новости директор московской школы №1329 Вероника Бурмакина. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T12:40

2020-12-11T12:40

2020-12-11T12:41

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Педагог, задержанный за домогательства к девочке, уволен, заявила РИА Новости директор московской школы №1329 Вероника Бурмакина.Ранее столичный главк СК сообщил о задержании мужчины 1976 года рождения, который, работая педагогом дополнительного образования в школе на западе Москвы, "совершал действия сексуального характера в отношении малолетней девочки" с сентября по декабрь. Он обвиняется по статье УК РФ "иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"."В связи с инцидентом, который произошел в образовательной организации, правоохранительные органы ведут расследование. Администрация школы сотрудничает со следствием и оказывает всевозможное содействие. Также мы проводим внутреннюю проверку, педагог уволен", - сказала Бурмакина.

https://ria.ru/20200914/antalya-1577226202.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия