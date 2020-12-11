https://ria.ru/20201211/pedagog-1588745394.html
Обвиняемого в домогательствах к ученице московского педагога уволили
Обвиняемого в домогательствах к ученице московского педагога уволили
Педагог, задержанный за домогательства к девочке, уволен, заявила РИА Новости директор московской школы №1329 Вероника Бурмакина. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T12:40
2020-12-11T12:40
2020-12-11T12:41
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Педагог, задержанный за домогательства к девочке, уволен, заявила РИА Новости директор московской школы №1329 Вероника Бурмакина.Ранее столичный главк СК сообщил о задержании мужчины 1976 года рождения, который, работая педагогом дополнительного образования в школе на западе Москвы, "совершал действия сексуального характера в отношении малолетней девочки" с сентября по декабрь. Он обвиняется по статье УК РФ "иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"."В связи с инцидентом, который произошел в образовательной организации, правоохранительные органы ведут расследование. Администрация школы сотрудничает со следствием и оказывает всевозможное содействие. Также мы проводим внутреннюю проверку, педагог уволен", - сказала Бурмакина.
https://ria.ru/20200914/antalya-1577226202.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия