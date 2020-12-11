Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201211/pedagog-1588745394.html
Обвиняемого в домогательствах к ученице московского педагога уволили
Обвиняемого в домогательствах к ученице московского педагога уволили
Педагог, задержанный за домогательства к девочке, уволен, заявила РИА Новости директор московской школы №1329 Вероника Бурмакина. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T12:40
2020-12-11T12:41
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Педагог, задержанный за домогательства к девочке, уволен, заявила РИА Новости директор московской школы №1329 Вероника Бурмакина.Ранее столичный главк СК сообщил о задержании мужчины 1976 года рождения, который, работая педагогом дополнительного образования в школе на западе Москвы, "совершал действия сексуального характера в отношении малолетней девочки" с сентября по декабрь. Он обвиняется по статье УК РФ "иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"."В связи с инцидентом, который произошел в образовательной организации, правоохранительные органы ведут расследование. Администрация школы сотрудничает со следствием и оказывает всевозможное содействие. Также мы проводим внутреннюю проверку, педагог уволен", - сказала Бурмакина.
https://ria.ru/20200914/antalya-1577226202.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Обвиняемого в домогательствах к ученице московского педагога уволили

12:40 11.12.2020 (обновлено: 12:41 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Педагог, задержанный за домогательства к девочке, уволен, заявила РИА Новости директор московской школы №1329 Вероника Бурмакина.
Ранее столичный главк СК сообщил о задержании мужчины 1976 года рождения, который, работая педагогом дополнительного образования в школе на западе Москвы, "совершал действия сексуального характера в отношении малолетней девочки" с сентября по декабрь. Он обвиняется по статье УК РФ "иные насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".
"В связи с инцидентом, который произошел в образовательной организации, правоохранительные органы ведут расследование. Администрация школы сотрудничает со следствием и оказывает всевозможное содействие. Также мы проводим внутреннюю проверку, педагог уволен", - сказала Бурмакина.
Отель в Анталье - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 17:19Туризм
Раскрыты подробности дела о домогательствах к девочке из России в Анталье
 
Следственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51Трамп прокомментировал отказ Верховного суда пересмотреть итоги выборов
08:41На северо-востоке Москвы нашли тело мужчины и пятилетнего ребенка
08:36Адвокат Трампа прокомментировал решение Верховного суда по итогам выборов
08:22Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт
08:10Россияне назвали любимые новогодние фильмы
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
07:44В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что взрослые просят на Новый год
07:33National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО
07:11Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд
07:07Дед Мороз не планирует делать прививку от коронавируса
07:04Эксперты назвали доходные альтернативы банковским вкладам в декабре
06:43Команда дешифраторов смогла разгадать один из текстов киллера Зодиака
06:10Трамп заявил о начале вакцинации в США "менее чем через 24 часа"
06:10Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитными средствами
06:07В Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19
06:06Спикер украинской делегации по Донбассу оскорбил избирателей Зеленского
06:02В штабе Байдена оценили отказ ВС рассмотреть иск Техаса по выборам
06:01Трамп прокомментировал выдачу лицензии вакцине компании Pfizer
05:34NYT: вакцине Pfizer выдали лицензию на использование в экстренных случаях
04:46Археологи обнаружили языческий алтарь возрастом 1800 лет
Лента новостейМолния