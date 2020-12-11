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Спикером парламента Грузии стал представитель правящей партии Талаквадзе
Спикером парламента Грузии стал представитель правящей партии Талаквадзе
Депутаты парламента Грузии проголосовали за избрание действующего спикера и члена правящей партии "Грузинская мечта" Арчила Талаквадзе на пост председателя... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T14:52
2020-12-11T15:17
грузия
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ТБИЛИСИ, 11 дек - РИА Новости. Депутаты парламента Грузии проголосовали за избрание действующего спикера и члена правящей партии "Грузинская мечта" Арчила Талаквадзе на пост председателя законодательного органа, голосование транслировалось в прямом эфире грузинских телекомпаний.Первое заседание новоизбранного парламента проходит в Грузии в пятницу. В поддержку Талаквадзе проголосовали 86 депутатов. По завершению голосования прозвучал национальный гимн.На заседании присутствуют лишь депутаты от "Грузинской мечты", так как члены оппозиции, вошедшие в парламент по итогам состоявшихся 31 октября парламентских выборов, отказались от депутатских мандатов, назвав выборы сфальсифицированными. Оппозиционеры выдвигали требование из четырех пунктов: освобождение всех, кого они считают политзаключенными, и закрытие их дел, проведение новых парламентских выборов в 2021 году или назначение по ним плебисцита, проведение всех последующих выборов полностью по пропорциональной системе при естественном барьере (в 2024 году выборы должны состояться по пропорциональной системе с барьером в 5%), отставку действующего председателя ЦИК и ее замену кандидатом, выдвинутым тремя крупными НПО.Организованные послами ЕС и США переговоры между властями и оппозицией длились больше месяца, состоялось четыре раунда, пятый был запланирован на четверг, однако его отложили. Причиной стало заявление исполнительного секретаря "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе, который озвучил окончательную позицию партии. По его словам, в парламенте будет создана следственная комиссия по изучению прошедших парламентских выборов. Внеочередные выборы будут назначены в том случае, если комиссия после пересчета голосов установит несоответствие результатам выборов хотя бы в 1% в пользу "Грузинской мечты". Правящая партия решила оставить без государственного финансирования все партии, отказавшиеся от мест в парламенте. Вместе с этом партия подготовит законопроект, запрещающий участие в выборах главной оппозиционной силе - "Единому национальному движению", так как ее лидер, экс-президент Михаил Саакашвили не является гражданином Грузии и заочно осужден.
https://radiosputnik.ria.ru/20201211/zurabishvili-1588769898.html
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грузия, в мире

Спикером парламента Грузии стал представитель правящей партии Талаквадзе

14:52 11.12.2020 (обновлено: 15:17 11.12.2020)
 
© Sputnik / Александр ИмедашвилиКандидат в председатели парламента Грузии Арчил Талаквадзе во время пресс-подхода. 25 июня 2019
Кандидат в председатели парламента Грузии Арчил Талаквадзе во время пресс-подхода. 25 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Sputnik / Александр Имедашвили
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ТБИЛИСИ, 11 дек - РИА Новости. Депутаты парламента Грузии проголосовали за избрание действующего спикера и члена правящей партии "Грузинская мечта" Арчила Талаквадзе на пост председателя законодательного органа, голосование транслировалось в прямом эфире грузинских телекомпаний.
Первое заседание новоизбранного парламента проходит в Грузии в пятницу. В поддержку Талаквадзе проголосовали 86 депутатов. По завершению голосования прозвучал национальный гимн.
На заседании присутствуют лишь депутаты от "Грузинской мечты", так как члены оппозиции, вошедшие в парламент по итогам состоявшихся 31 октября парламентских выборов, отказались от депутатских мандатов, назвав выборы сфальсифицированными. Оппозиционеры выдвигали требование из четырех пунктов: освобождение всех, кого они считают политзаключенными, и закрытие их дел, проведение новых парламентских выборов в 2021 году или назначение по ним плебисцита, проведение всех последующих выборов полностью по пропорциональной системе при естественном барьере (в 2024 году выборы должны состояться по пропорциональной системе с барьером в 5%), отставку действующего председателя ЦИК и ее замену кандидатом, выдвинутым тремя крупными НПО.
Организованные послами ЕС и США переговоры между властями и оппозицией длились больше месяца, состоялось четыре раунда, пятый был запланирован на четверг, однако его отложили. Причиной стало заявление исполнительного секретаря "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе, который озвучил окончательную позицию партии. По его словам, в парламенте будет создана следственная комиссия по изучению прошедших парламентских выборов. Внеочередные выборы будут назначены в том случае, если комиссия после пересчета голосов установит несоответствие результатам выборов хотя бы в 1% в пользу "Грузинской мечты". Правящая партия решила оставить без государственного финансирования все партии, отказавшиеся от мест в парламенте. Вместе с этом партия подготовит законопроект, запрещающий участие в выборах главной оппозиционной силе - "Единому национальному движению", так как ее лидер, экс-президент Михаил Саакашвили не является гражданином Грузии и заочно осужден.
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