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Путин пообещал переговорить с властями Москвы насчет памятника Сахарову
Путин пообещал переговорить с властями Москвы насчет памятника Сахарову
Президент России Владимир Путин пообещал переговорить с московскими властями по вопросу установки памятника академику Андрею Сахарову в столице. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T16:22
2020-12-11T16:22
владимир путин
москва
андрей сахаров
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал переговорить с московскими властями по вопросу установки памятника академику Андрею Сахарову в столице.На встрече президента с правозащитниками Николай Сванидзе затронул этот вопрос. Он отметил, что 21 мая Сахарову исполнилось бы 100 лет и к этому времени хотелось бы успеть поставить ему памятник на проспекте в Москве, который назван в его честь, но пока памятника нет и не утверждено место его установки."По поводу памятников – я тоже за. Только эти вопросы решаются соответствующими местными властями, в данном случае городскими властями. Но в принципе я с Вами согласен", - сказал Путин. Сванидзе подтвердил, что решение за московскими властями. "Да, я скажу. Выдающийся соотечественник наш", - заверил президент.
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владимир путин, москва, андрей сахаров, общество

Путин пообещал переговорить с властями Москвы насчет памятника Сахарову

16:22 11.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал переговорить с московскими властями по вопросу установки памятника академику Андрею Сахарову в столице.
На встрече президента с правозащитниками Николай Сванидзе затронул этот вопрос. Он отметил, что 21 мая Сахарову исполнилось бы 100 лет и к этому времени хотелось бы успеть поставить ему памятник на проспекте в Москве, который назван в его честь, но пока памятника нет и не утверждено место его установки.
Академик Сахаров - РИА Новости, 1920, 14.12.2019
14 декабря 2019, 09:43День в истории
Академик Сахаров
"По поводу памятников – я тоже за. Только эти вопросы решаются соответствующими местными властями, в данном случае городскими властями. Но в принципе я с Вами согласен", - сказал Путин. Сванидзе подтвердил, что решение за московскими властями. "Да, я скажу. Выдающийся соотечественник наш", - заверил президент.
 
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