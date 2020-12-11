https://ria.ru/20201211/pamyatnik-1588799118.html

Путин пообещал переговорить с властями Москвы насчет памятника Сахарову

Путин пообещал переговорить с властями Москвы насчет памятника Сахарову

Президент России Владимир Путин пообещал переговорить с московскими властями по вопросу установки памятника академику Андрею Сахарову в столице. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T16:22

2020-12-11T16:22

2020-12-11T16:22

владимир путин

москва

андрей сахаров

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588434052_0:307:3054:2025_1920x0_80_0_0_dfed8d81d0018891e7f170c933d8912a.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал переговорить с московскими властями по вопросу установки памятника академику Андрею Сахарову в столице.На встрече президента с правозащитниками Николай Сванидзе затронул этот вопрос. Он отметил, что 21 мая Сахарову исполнилось бы 100 лет и к этому времени хотелось бы успеть поставить ему памятник на проспекте в Москве, который назван в его честь, но пока памятника нет и не утверждено место его установки."По поводу памятников – я тоже за. Только эти вопросы решаются соответствующими местными властями, в данном случае городскими властями. Но в принципе я с Вами согласен", - сказал Путин. Сванидзе подтвердил, что решение за московскими властями. "Да, я скажу. Выдающийся соотечественник наш", - заверил президент.

https://radiosputnik.ria.ru/20191214/1562388569.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, москва, андрей сахаров, общество