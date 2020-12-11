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Россияне ответили украинской певице, "направляющей" их на "путь истинный"
Россияне ответили украинской певице, "направляющей" их на "путь истинный"
Пользователи Сети прокомментировали высказывания украинской певицы Юлии Саниной, захотевшей направить россиян "на путь истинный". РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T01:21
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украина
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Пользователи Сети прокомментировали высказывания украинской певицы Юлии Саниной, захотевшей направить россиян "на путь истинный".Ранее исполнительница рассказала в интервью Youtube-каналу "Ходят слухи", что считает позицию артистов, рассматривающих музыку вне политики, лицемерной, а концерты в России – неприемлемыми. По мнению Саниной, из-за ее отказа от выступлений в стране российские слушатели "посмотрят иначе на ситуацию, задумаются, что что-то здесь не то".Слова украинской певицы вызвали активную реакцию пользователей из России."Это кто вообще?" – задался вопросом Arkadiy Nikitin."Зашел к ней в Instagram, а там зрада - она на русском пишет", - заметил Евгений Демьяненко."Так это же прекрасно! Не надо к нам ездить. Мы все равно такое ***** не слушаем", - написала Vera Rojas Aragon."Во-первых, кто это? Во-вторых: что она кушала, что ее губы такие черные?" - пошутил Viktor Gastonov."А можно она и дальше будет продолжать не ездить в Россию?" - предложил Константин Розовский."Вот зачем я это на ночь прочитал? Теперь всю ночь спать не буду. Такая пища для размышлений. Ведь что-то здесь не то! Почему же, ну почему она не ездит с концертами в Россию?" - сыронизировал Сергей Филиппов.Юлия Санина (Юлия Александровна Головань) является вокалисткой группы The Hardkiss. Коллектив основан в 2011 году.
https://ria.ru/20201128/ukraina-1586714090.html
https://ria.ru/20201203/ukraina-1587441578.html
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россия, украина, в мире

Россияне ответили украинской певице, "направляющей" их на "путь истинный"

01:21 11.12.2020 (обновлено: 01:36 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВокалистка группы The Hardkiss Юлия Санина
Вокалистка группы The Hardkiss Юлия Санина - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Пользователи Сети прокомментировали высказывания украинской певицы Юлии Саниной, захотевшей направить россиян "на путь истинный".
Ранее исполнительница рассказала в интервью Youtube-каналу "Ходят слухи", что считает позицию артистов, рассматривающих музыку вне политики, лицемерной, а концерты в России – неприемлемыми. По мнению Саниной, из-за ее отказа от выступлений в стране российские слушатели "посмотрят иначе на ситуацию, задумаются, что что-то здесь не то".
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"Это кто вообще?" – задался вопросом Arkadiy Nikitin.
"Зашел к ней в Instagram, а там зрада - она на русском пишет", - заметил Евгений Демьяненко.
"Так это же прекрасно! Не надо к нам ездить. Мы все равно такое ***** не слушаем", - написала Vera Rojas Aragon.
"Во-первых, кто это? Во-вторых: что она кушала, что ее губы такие черные?" - пошутил Viktor Gastonov.
"А можно она и дальше будет продолжать не ездить в Россию?" - предложил Константин Розовский.
"Вот зачем я это на ночь прочитал? Теперь всю ночь спать не буду. Такая пища для размышлений. Ведь что-то здесь не то! Почему же, ну почему она не ездит с концертами в Россию?" - сыронизировал Сергей Филиппов.
Юлия Санина (Юлия Александровна Головань) является вокалисткой группы The Hardkiss. Коллектив основан в 2011 году.
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