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Правительство Грузии ушло в отставку
Правительство Грузии ушло в отставку
Полномочия парламента десятого созыва утверждены в Грузии на первом пленарном заседании новоизбранного законодательного органа, правительство ушло в отставку,... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T14:08
2020-12-11T14:58
тбилиси
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 11 дек — РИА Новости. Полномочия парламента десятого созыва утверждены в Грузии на первом пленарном заседании новоизбранного законодательного органа, правительство ушло в отставку, голосование транслировали грузинские телекомпании.Проект постановления, согласно которому утверждаются полномочия членов парламента, поддержали 87 депутатов.После начала работы нового парламента правительство Грузии автоматически уходит в отставку. Кабмин становится исполняющим обязанности до утверждения нового правительства.В пятницу в Тбилиси проходит первое заседание новоизбранного парламента. На заседании присутствуют лишь депутаты от правящей партии "Грузинская мечта", так как члены оппозиции, вошедшие в парламент по итогам прошедших 31 октября парламентских выборов, отказались от депутатских мандатов, назвав выборы сфальсифицированными.
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тбилиси, грузия, в мире

Правительство Грузии ушло в отставку

14:08 11.12.2020 (обновлено: 14:58 11.12.2020)
 
© РИА Новости / СтрингерВид на Тбилиси, Грузия
Вид на Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 11 дек — РИА Новости. Полномочия парламента десятого созыва утверждены в Грузии на первом пленарном заседании новоизбранного законодательного органа, правительство ушло в отставку, голосование транслировали грузинские телекомпании.
Проект постановления, согласно которому утверждаются полномочия членов парламента, поддержали 87 депутатов.
После начала работы нового парламента правительство Грузии автоматически уходит в отставку. Кабмин становится исполняющим обязанности до утверждения нового правительства.
В пятницу в Тбилиси проходит первое заседание новоизбранного парламента. На заседании присутствуют лишь депутаты от правящей партии "Грузинская мечта", так как члены оппозиции, вошедшие в парламент по итогам прошедших 31 октября парламентских выборов, отказались от депутатских мандатов, назвав выборы сфальсифицированными.
Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
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