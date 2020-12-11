https://ria.ru/20201211/otstavka-1588764848.html

Правительство Грузии ушло в отставку

Правительство Грузии ушло в отставку

Полномочия парламента десятого созыва утверждены в Грузии на первом пленарном заседании новоизбранного законодательного органа, правительство ушло в отставку,... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T14:08

2020-12-11T14:08

2020-12-11T14:58

тбилиси

грузия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569536877_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fa8b73217f339dc099bdf9eaf4f3221e.jpg

ТБИЛИСИ, 11 дек — РИА Новости. Полномочия парламента десятого созыва утверждены в Грузии на первом пленарном заседании новоизбранного законодательного органа, правительство ушло в отставку, голосование транслировали грузинские телекомпании.Проект постановления, согласно которому утверждаются полномочия членов парламента, поддержали 87 депутатов.После начала работы нового парламента правительство Грузии автоматически уходит в отставку. Кабмин становится исполняющим обязанности до утверждения нового правительства.В пятницу в Тбилиси проходит первое заседание новоизбранного парламента. На заседании присутствуют лишь депутаты от правящей партии "Грузинская мечта", так как члены оппозиции, вошедшие в парламент по итогам прошедших 31 октября парламентских выборов, отказались от депутатских мандатов, назвав выборы сфальсифицированными.

https://ria.ru/20201211/gruziya-1588738066.html

тбилиси

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тбилиси, грузия, в мире