https://ria.ru/20201211/olive-1588702468.html

В России выросли траты на приготовление салата оливье

В России выросли траты на приготовление салата оливье

Траты на приготовление салата оливье за год в среднем подросли на 8,5%, говорится в исследовании крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T04:11

2020-12-11T04:11

2020-12-11T04:11

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156194/42/1561944245_0:209:3270:2048_1920x0_80_0_0_1dbfccabeb9419ca78a21800e99a45e9.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Траты на приготовление салата оливье за год в среднем подросли на 8,5%, говорится в исследовании крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД". Аналитики сравнили данные с 1 ноября по 7 декабря этого и прошлого года.Расчет аналитиков произведен на основе классической "советской" версии салата с вареной колбасой. В разбивке на составляющие согласно рецепту средняя стоимость ингредиентов по РФ следующая: вареная колбаса (300 грамм) – 92,5 рубля (на 3% выше, чем в прошлом году), зеленый горошек (400 грамм) – 67 рублей (+14%), картофель (500 грамм) – 35,5 рубля (+25%), морковь (200 грамм) – 7 рублей (+15%), куриные яйца (5 штук) – 40 рублей (+12%), лук репчатый (100 грамм) – 10,5 рубля (+9%), маринованные огурцы (400 грамм) – 48 рублей (+5%), майонез (200 грамм) – 37,5 рубля (+14%), укроп или петрушка (30 грамм) – 19 рублей (+9%).Салат оливье также продается в магазинах вразвес. По данным "Платформы ОФД", средний чек его покупки составил 132 рубля, что на 6% выше, чем в прошлом году.

https://ria.ru/20191231/1562961666.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество