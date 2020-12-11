https://ria.ru/20201211/olive-1588702468.html
В России выросли траты на приготовление салата оливье
В России выросли траты на приготовление салата оливье
Траты на приготовление салата оливье за год в среднем подросли на 8,5%, говорится в исследовании крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T04:11
2020-12-11T04:11
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Траты на приготовление салата оливье за год в среднем подросли на 8,5%, говорится в исследовании крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД". Аналитики сравнили данные с 1 ноября по 7 декабря этого и прошлого года.Расчет аналитиков произведен на основе классической "советской" версии салата с вареной колбасой. В разбивке на составляющие согласно рецепту средняя стоимость ингредиентов по РФ следующая: вареная колбаса (300 грамм) – 92,5 рубля (на 3% выше, чем в прошлом году), зеленый горошек (400 грамм) – 67 рублей (+14%), картофель (500 грамм) – 35,5 рубля (+25%), морковь (200 грамм) – 7 рублей (+15%), куриные яйца (5 штук) – 40 рублей (+12%), лук репчатый (100 грамм) – 10,5 рубля (+9%), маринованные огурцы (400 грамм) – 48 рублей (+5%), майонез (200 грамм) – 37,5 рубля (+14%), укроп или петрушка (30 грамм) – 19 рублей (+9%).Салат оливье также продается в магазинах вразвес. По данным "Платформы ОФД", средний чек его покупки составил 132 рубля, что на 6% выше, чем в прошлом году.
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости.
Траты на приготовление салата оливье за год в среднем подросли на 8,5%, говорится в исследовании крупнейшего в России
оператора фискальных данных "Платформа ОФД". Аналитики сравнили данные с 1 ноября по 7 декабря этого и прошлого года.
"Реальная стоимость" классического салата оливье с колбасой при расчете на четвертых человек, исходя из среднего чека покупки ингредиентов для салата, в ноябре-начале декабря составила 357 рублей, превысив прошлогодний показатель на 8,5%", - выяснили аналитики.
Расчет аналитиков произведен на основе классической "советской" версии салата с вареной колбасой. В разбивке на составляющие согласно рецепту средняя стоимость ингредиентов по РФ следующая: вареная колбаса (300 грамм) – 92,5 рубля (на 3% выше, чем в прошлом году), зеленый горошек (400 грамм) – 67 рублей (+14%), картофель (500 грамм) – 35,5 рубля (+25%), морковь (200 грамм) – 7 рублей (+15%), куриные яйца (5 штук) – 40 рублей (+12%), лук репчатый (100 грамм) – 10,5 рубля (+9%), маринованные огурцы (400 грамм) – 48 рублей (+5%), майонез (200 грамм) – 37,5 рубля (+14%), укроп или петрушка (30 грамм) – 19 рублей (+9%).
Салат оливье также продается в магазинах вразвес. По данным "Платформы ОФД", средний чек его покупки составил 132 рубля, что на 6% выше, чем в прошлом году.