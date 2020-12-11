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В Подмосковье продлили ограничения по коронавирусу
В Подмосковье продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Московской области Андрей Воробьев продлил ограничения, введенные в регионе из-за пандемии коронавируса. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T20:13
2020-12-11T23:19
андрей воробьев
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев продлил ограничения, введенные в регионе из-за пандемии коронавируса.С 14 декабря жителям Подмосковья старше 65 лет рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, до этого он был обязательным. Согласно постановлению, их социальные карты, а также проездные студентов будут заблокированы до 12 января.Дистанционное обучение для учащихся колледжей и вузов также продлили до 12 января.До 20 декабря всем жителям области запретили с 23:00 до 6:00 посещать с учреждения с развлекательными мероприятиями.В период новогодних праздников заселиться в подмосковные гостиницы и посетить кафе и бары смогут только те, у кого есть отрицательный тест на коронавирус.За минувшие сутки в России выявили 28 585 случаев заражения коронавирусом. Из них 1370 — в Подмосковье.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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андрей воробьев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье продлили ограничения по коронавирусу

20:13 11.12.2020 (обновлено: 23:19 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрохожий в медицинской маске в городе Щелково
Прохожий в медицинской маске в городе Щелково - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев продлил ограничения, введенные в регионе из-за пандемии коронавируса.
С 14 декабря жителям Подмосковья старше 65 лет рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, до этого он был обязательным. Согласно постановлению, их социальные карты, а также проездные студентов будут заблокированы до 12 января.
Дистанционное обучение для учащихся колледжей и вузов также продлили до 12 января.
До 20 декабря всем жителям области запретили с 23:00 до 6:00 посещать с учреждения с развлекательными мероприятиями.
В период новогодних праздников заселиться в подмосковные гостиницы и посетить кафе и бары смогут только те, у кого есть отрицательный тест на коронавирус.
За минувшие сутки в России выявили 28 585 случаев заражения коронавирусом. Из них 1370 — в Подмосковье.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАндрей ВоробьевКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
 
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