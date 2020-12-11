https://ria.ru/20201211/ogranicheniya-1588849920.html
В Подмосковье продлили ограничения по коронавирусу
В Подмосковье продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Московской области Андрей Воробьев продлил ограничения, введенные в регионе из-за пандемии коронавируса. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T20:13
2020-12-11T20:13
2020-12-11T23:19
андрей воробьев
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569416318_0:101:3284:1948_1920x0_80_0_0_c35a44f6778aa9f1f96d8398edd53cbd.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев продлил ограничения, введенные в регионе из-за пандемии коронавируса.С 14 декабря жителям Подмосковья старше 65 лет рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, до этого он был обязательным. Согласно постановлению, их социальные карты, а также проездные студентов будут заблокированы до 12 января.Дистанционное обучение для учащихся колледжей и вузов также продлили до 12 января.До 20 декабря всем жителям области запретили с 23:00 до 6:00 посещать с учреждения с развлекательными мероприятиями.В период новогодних праздников заселиться в подмосковные гостиницы и посетить кафе и бары смогут только те, у кого есть отрицательный тест на коронавирус.За минувшие сутки в России выявили 28 585 случаев заражения коронавирусом. Из них 1370 — в Подмосковье.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569416318_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_e2535de72dd5817d68dcdc45a216b3f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
продлил ограничения, введенные в регионе из-за пандемии коронавируса
.
С 14 декабря жителям Подмосковья старше 65 лет рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, до этого он был обязательным. Согласно постановлению, их социальные карты, а также проездные студентов будут заблокированы до 12 января.
Дистанционное обучение для учащихся колледжей и вузов также продлили до 12 января.
До 20 декабря всем жителям области запретили с 23:00 до 6:00 посещать с учреждения с развлекательными мероприятиями.
В период новогодних праздников заселиться в подмосковные гостиницы и посетить кафе и бары смогут только те, у кого есть отрицательный тест на коронавирус.
За минувшие сутки в России выявили 28 585 случаев заражения коронавирусом. Из них 1370 — в Подмосковье.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.