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В Подмосковье продлили ограничения по коронавирусу

В Подмосковье продлили ограничения по коронавирусу

Губернатор Московской области Андрей Воробьев продлил ограничения, введенные в регионе из-за пандемии коронавируса. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T20:13

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2020-12-11T23:19

андрей воробьев

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев продлил ограничения, введенные в регионе из-за пандемии коронавируса.С 14 декабря жителям Подмосковья старше 65 лет рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, до этого он был обязательным. Согласно постановлению, их социальные карты, а также проездные студентов будут заблокированы до 12 января.Дистанционное обучение для учащихся колледжей и вузов также продлили до 12 января.До 20 декабря всем жителям области запретили с 23:00 до 6:00 посещать с учреждения с развлекательными мероприятиями.В период новогодних праздников заселиться в подмосковные гостиницы и посетить кафе и бары смогут только те, у кого есть отрицательный тест на коронавирус.За минувшие сутки в России выявили 28 585 случаев заражения коронавирусом. Из них 1370 — в Подмосковье.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

московская область (подмосковье)

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество