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Путин заявил, что заказчики убийства Немцова найдены
Путин заявил, что заказчики убийства Немцова найдены
Президент России Владимир Путин заявил, что по делу об убийстве Бориса Немцова "в целом все понятно": исполнители и заказчики найдены. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T16:41
2020-12-11T20:42
россия
убийство бориса немцова
борис немцов
владимир путин
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что по делу об убийстве Бориса Немцова "в целом все понятно": исполнители и заказчики найдены."Недавно я с коллегами еще это обсуждал, надо дорабатывать, наверное, &lt;...&gt;, но в целом все понятно", — сказал глава государства на видеовстрече с членами Совета по правам человека. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.Президент также затронул тему убийства политика Галины Старовойтовой."Я много раз говорил и своим коллегам, и вам еще раз хочу сказать. Вы это знаете. Известное убийство Старовойтовой Галины, тоже петербурженки — все найдены, посажены и понесли ответственность", — добавил Путин.Борис Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в российском правительстве, а в 2000-х перешел в оппозицию. Его убили 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства осудили на сроки от 11 до 20 лет.Депутат и правозащитник Галина Старовойтова была убита в ночь на 21 ноября 1998 года. В 2002 году задержали шесть подозреваемых, в том числе бывшего сотрудника ГРУ Юрий Колчин, получившего 20 лет лишения свободы по обвинению в организации убийства. В 2013 году обвинение также предъявили бизнесмену и депутату Госдумы второго созыва Михаилу Глущенко. В 2015-м его приговорили к 17 годам заключения в колонии строгого режима и 300 тысячам рублей штрафа. Глущенко назвал заказчиком убийства Старовойтовой бизнесмена Владимира Барсукова. Ряд СМИ называют его лидером Тамбовской ОПГ — одной из самых известных преступных группировок России.
https://ria.ru/20200729/1575099976.html
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россия, убийство бориса немцова, борис немцов, владимир путин

Путин заявил, что заказчики убийства Немцова найдены

16:41 11.12.2020 (обновлено: 20:42 11.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принял участие в заседании ВЕЭС
Президент РФ Владимир Путин принял участие в заседании ВЕЭС - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что по делу об убийстве Бориса Немцова "в целом все понятно": исполнители и заказчики найдены.
"Недавно я с коллегами еще это обсуждал, надо дорабатывать, наверное, <...>, но в целом все понятно", — сказал глава государства на видеовстрече с членами Совета по правам человека. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
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Президент также затронул тему убийства политика Галины Старовойтовой.
"Я много раз говорил и своим коллегам, и вам еще раз хочу сказать. Вы это знаете. Известное убийство Старовойтовой Галины, тоже петербурженки — все найдены, посажены и понесли ответственность", — добавил Путин.
Борис Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в российском правительстве, а в 2000-х перешел в оппозицию. Его убили 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства осудили на сроки от 11 до 20 лет.
Депутат и правозащитник Галина Старовойтова была убита в ночь на 21 ноября 1998 года. В 2002 году задержали шесть подозреваемых, в том числе бывшего сотрудника ГРУ Юрий Колчин, получившего 20 лет лишения свободы по обвинению в организации убийства. В 2013 году обвинение также предъявили бизнесмену и депутату Госдумы второго созыва Михаилу Глущенко. В 2015-м его приговорили к 17 годам заключения в колонии строгого режима и 300 тысячам рублей штрафа. Глущенко назвал заказчиком убийства Старовойтовой бизнесмена Владимира Барсукова. Ряд СМИ называют его лидером Тамбовской ОПГ — одной из самых известных преступных группировок России.
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