https://ria.ru/20201211/nemtsov-1588804225.html

Путин заявил, что заказчики убийства Немцова найдены

Путин заявил, что заказчики убийства Немцова найдены

Президент России Владимир Путин заявил, что по делу об убийстве Бориса Немцова "в целом все понятно": исполнители и заказчики найдены. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T16:41

2020-12-11T16:41

2020-12-11T20:42

россия

убийство бориса немцова

борис немцов

владимир путин

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что по делу об убийстве Бориса Немцова "в целом все понятно": исполнители и заказчики найдены."Недавно я с коллегами еще это обсуждал, надо дорабатывать, наверное, <...>, но в целом все понятно", — сказал глава государства на видеовстрече с членами Совета по правам человека. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.Президент также затронул тему убийства политика Галины Старовойтовой."Я много раз говорил и своим коллегам, и вам еще раз хочу сказать. Вы это знаете. Известное убийство Старовойтовой Галины, тоже петербурженки — все найдены, посажены и понесли ответственность", — добавил Путин.Борис Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в российском правительстве, а в 2000-х перешел в оппозицию. Его убили 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства осудили на сроки от 11 до 20 лет.Депутат и правозащитник Галина Старовойтова была убита в ночь на 21 ноября 1998 года. В 2002 году задержали шесть подозреваемых, в том числе бывшего сотрудника ГРУ Юрий Колчин, получившего 20 лет лишения свободы по обвинению в организации убийства. В 2013 году обвинение также предъявили бизнесмену и депутату Госдумы второго созыва Михаилу Глущенко. В 2015-м его приговорили к 17 годам заключения в колонии строгого режима и 300 тысячам рублей штрафа. Глущенко назвал заказчиком убийства Старовойтовой бизнесмена Владимира Барсукова. Ряд СМИ называют его лидером Тамбовской ОПГ — одной из самых известных преступных группировок России.

https://ria.ru/20200729/1575099976.html

https://ria.ru/20201210/khodorkovskiy-1588615280.html

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россия, убийство бориса немцова, борис немцов, владимир путин