https://ria.ru/20201211/neft-1588876850.html

"Роснефть": ИИ не заменит специалистов-нефтяников в ближайшей перспективе

"Роснефть": ИИ не заменит специалистов-нефтяников в ближайшей перспективе

Искусственный интеллект (ИИ) в ближайшей перспективе не сможет заменить специалистов-нефтяников, считает директор департамента научно-технического развития и... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T18:32

2020-12-11T18:32

2020-12-12T07:27

россия

роснефть

экономика

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) в ближайшей перспективе не сможет заменить специалистов-нефтяников, считает директор департамента научно-технического развития и инноваций "Роснефти" Александр Пашали.По его словам, ИИ может применяться для решения узкопрофильных задач. Например, в "Роснефти" его использовали в области геологии, при разработке промышленного симулятора гидроразрыва пласта, в специальном приложении для контроля качества пропана. Однако решение сложных стратегических задач - разработка новых технологий и продуктов, выход на новые рынки - ИИ пока не под силу, считает Пашали."Мы к ИИ относимся прагматично. Это технологии, которые надо применять, которые надо внедрять, они действительно еще не достигли своего полного развития, мы в том числе этим занимаемся… Но расслабляться рано - я считаю, что в ближайшей перспективе ИИ ни оператора, ни других каких-то ответственных специалистов-нефтяников пока не заменит", - заключил он.

https://ria.ru/20201211/rosneft-1588706990.html

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россия, роснефть, экономика