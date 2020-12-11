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"Роснефть": ИИ не заменит специалистов-нефтяников в ближайшей перспективе
"Роснефть": ИИ не заменит специалистов-нефтяников в ближайшей перспективе
Искусственный интеллект (ИИ) в ближайшей перспективе не сможет заменить специалистов-нефтяников, считает директор департамента научно-технического развития и... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T18:32
2020-12-12T07:27
россия
роснефть
экономика
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) в ближайшей перспективе не сможет заменить специалистов-нефтяников, считает директор департамента научно-технического развития и инноваций "Роснефти" Александр Пашали.По его словам, ИИ может применяться для решения узкопрофильных задач. Например, в "Роснефти" его использовали в области геологии, при разработке промышленного симулятора гидроразрыва пласта, в специальном приложении для контроля качества пропана. Однако решение сложных стратегических задач - разработка новых технологий и продуктов, выход на новые рынки - ИИ пока не под силу, считает Пашали."Мы к ИИ относимся прагматично. Это технологии, которые надо применять, которые надо внедрять, они действительно еще не достигли своего полного развития, мы в том числе этим занимаемся… Но расслабляться рано - я считаю, что в ближайшей перспективе ИИ ни оператора, ни других каких-то ответственных специалистов-нефтяников пока не заменит", - заключил он.
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россия, роснефть, экономика

"Роснефть": ИИ не заменит специалистов-нефтяников в ближайшей перспективе

18:32 11.12.2020 (обновлено: 07:27 12.12.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании компании "Роснефть"
Табличка на здании компании Роснефть - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) в ближайшей перспективе не сможет заменить специалистов-нефтяников, считает директор департамента научно-технического развития и инноваций "Роснефти" Александр Пашали.
"Пока я, например, не вижу возможности искусственному интеллекту заменить человека. Очень эффективно сейчас его применение точечно, адресно, там, где это нужно. Говорить о том, что сейчас уже можем сейсмиков отправить на заслуженный отдых и вместо них поставить ИИ – так пока нельзя", - рассказал он, выступая в рамках конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".
По его словам, ИИ может применяться для решения узкопрофильных задач. Например, в "Роснефти" его использовали в области геологии, при разработке промышленного симулятора гидроразрыва пласта, в специальном приложении для контроля качества пропана. Однако решение сложных стратегических задач - разработка новых технологий и продуктов, выход на новые рынки - ИИ пока не под силу, считает Пашали.
"Мы к ИИ относимся прагматично. Это технологии, которые надо применять, которые надо внедрять, они действительно еще не достигли своего полного развития, мы в том числе этим занимаемся… Но расслабляться рано - я считаю, что в ближайшей перспективе ИИ ни оператора, ни других каких-то ответственных специалистов-нефтяников пока не заменит", - заключил он.
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
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