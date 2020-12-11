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Алтайский край
https://ria.ru/20201211/natsproekt-1588726069.html
Финансирование нацпроекта "Культура" в Алтайском крае увеличат в 1,5 раза
Финансирование нацпроекта "Культура" в Алтайском крае увеличат в 1,5 раза
Финансирование мероприятий национального проекта "Культура" в Алтайском крае в 2021 году увеличится в полтора раза, сообщила глава краевого Минкультуры Елена... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T10:59
2020-12-11T10:59
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БАРНАУЛ, 11 дек – РИА Новости. Финансирование мероприятий национального проекта "Культура" в Алтайском крае в 2021 году увеличится в полтора раза, сообщила глава краевого Минкультуры Елена Безрукова."В 2021 году на реализацию мероприятий национального проекта "Культура" в Алтайском крае направят 148,8 миллиона рублей, из них 147,5 миллиона - средства федерального бюджета. Это в полтора раза больше, чем в 2020 году", - привели слова главы министерства в правительстве края.Министр подчеркнула, что в рамках национального проекта планируется отремонтировать три сельских дома культуры. Также в регионе появятся еще три виртуальных концертных зала, создана модельная библиотека в городе Славгороде. Кроме этого, в нацпроект включен ремонт детских школ искусств. В 2021 году впервые с участием федеральных средств будет отремонтировано три школы искусств.Подводя итоги реализации национального проекта "Культура" в регионе в 2020 году, Безрукова отметила, что Алтайский край, несмотря на все сложности, выполнил все мероприятия нацпроекта, которые планировались.В крае завершили капитальный ремонт Дома культуры в селе Родино, десять детских школ искусств региона и Алтайский музыкальный колледж оснастили новыми музыкальными инструментами, оборудованием и литературой на сумму более 52 миллионов рублей. Также открыли две модельные библиотеки - в поселке Южном Барнаула и Новоалтайске - и два виртуальных концертных зала - в Рубцовске и Яровом.
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новоалтайск, рубцовск, алтайский край, славгород, барнаул

Финансирование нацпроекта "Культура" в Алтайском крае увеличат в 1,5 раза

10:59 11.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМодернизированная модельная библиотека
Модернизированная модельная библиотека - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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БАРНАУЛ, 11 дек – РИА Новости. Финансирование мероприятий национального проекта "Культура" в Алтайском крае в 2021 году увеличится в полтора раза, сообщила глава краевого Минкультуры Елена Безрукова.
"В 2021 году на реализацию мероприятий национального проекта "Культура" в Алтайском крае направят 148,8 миллиона рублей, из них 147,5 миллиона - средства федерального бюджета. Это в полтора раза больше, чем в 2020 году", - привели слова главы министерства в правительстве края.
Министр подчеркнула, что в рамках национального проекта планируется отремонтировать три сельских дома культуры. Также в регионе появятся еще три виртуальных концертных зала, создана модельная библиотека в городе Славгороде. Кроме этого, в нацпроект включен ремонт детских школ искусств. В 2021 году впервые с участием федеральных средств будет отремонтировано три школы искусств.
Подводя итоги реализации национального проекта "Культура" в регионе в 2020 году, Безрукова отметила, что Алтайский край, несмотря на все сложности, выполнил все мероприятия нацпроекта, которые планировались.
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В крае завершили капитальный ремонт Дома культуры в селе Родино, десять детских школ искусств региона и Алтайский музыкальный колледж оснастили новыми музыкальными инструментами, оборудованием и литературой на сумму более 52 миллионов рублей. Также открыли две модельные библиотеки - в поселке Южном Барнаула и Новоалтайске - и два виртуальных концертных зала - в Рубцовске и Яровом.
 
Алтайский крайНовоалтайскРубцовскАлтайский крайСлавгородБарнаул
 
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