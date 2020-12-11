https://ria.ru/20201211/natsproekt-1588726069.html

Финансирование нацпроекта "Культура" в Алтайском крае увеличат в 1,5 раза

Финансирование нацпроекта "Культура" в Алтайском крае увеличат в 1,5 раза

Финансирование мероприятий национального проекта "Культура" в Алтайском крае в 2021 году увеличится в полтора раза, сообщила глава краевого Минкультуры Елена... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T10:59

2020-12-11T10:59

2020-12-11T10:59

алтайский край

новоалтайск

рубцовск

алтайский край

славгород

барнаул

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156380/07/1563800754_0:174:3024:1875_1920x0_80_0_0_0847eb393fc332aa0e9e4eb84512a04c.jpg

БАРНАУЛ, 11 дек – РИА Новости. Финансирование мероприятий национального проекта "Культура" в Алтайском крае в 2021 году увеличится в полтора раза, сообщила глава краевого Минкультуры Елена Безрукова."В 2021 году на реализацию мероприятий национального проекта "Культура" в Алтайском крае направят 148,8 миллиона рублей, из них 147,5 миллиона - средства федерального бюджета. Это в полтора раза больше, чем в 2020 году", - привели слова главы министерства в правительстве края.Министр подчеркнула, что в рамках национального проекта планируется отремонтировать три сельских дома культуры. Также в регионе появятся еще три виртуальных концертных зала, создана модельная библиотека в городе Славгороде. Кроме этого, в нацпроект включен ремонт детских школ искусств. В 2021 году впервые с участием федеральных средств будет отремонтировано три школы искусств.Подводя итоги реализации национального проекта "Культура" в регионе в 2020 году, Безрукова отметила, что Алтайский край, несмотря на все сложности, выполнил все мероприятия нацпроекта, которые планировались.В крае завершили капитальный ремонт Дома культуры в селе Родино, десять детских школ искусств региона и Алтайский музыкальный колледж оснастили новыми музыкальными инструментами, оборудованием и литературой на сумму более 52 миллионов рублей. Также открыли две модельные библиотеки - в поселке Южном Барнаула и Новоалтайске - и два виртуальных концертных зала - в Рубцовске и Яровом.

https://ria.ru/20201130/byudzhet-1586916305.html

новоалтайск

рубцовск

алтайский край

славгород

барнаул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новоалтайск, рубцовск, алтайский край, славгород, барнаул