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В Северном флоте заявили о смещении учений НАТО к российской границе
В Северном флоте заявили о смещении учений НАТО к российской границе
НАТО проводит морские учения все ближе и ближе к границам России на севере, констатировал в пятницу начальник штаба Северного флота (СФ) вице-адмирал Владимир... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T15:31
2020-12-11T15:32
военно-морские силы сша
северный флот вмф россии
арктика
нато
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. НАТО проводит морские учения все ближе и ближе к границам России на севере, констатировал в пятницу начальник штаба Северного флота (СФ) вице-адмирал Владимир Гришечкин."Он [Гришечкин] детально остановился на анализе деятельности ВМС США и НАТО в Арктическом регионе, отметил увеличение интенсивности и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенных вооруженных сил НАТО в данном регионе и смещение районов их проведения к границам РФ", - говорится в релизе СФ РФ.В качестве реакции на рост боевого потенциала НАТО в Арктике Северный флот получает новую технику - атомные подлодки, фрегаты и десантные корабли, зенитные ракетные комплексы "Триумф" и "Панцирь", береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" и так далее.В то же время Гришечкин подчеркнул, что "в настоящее время в Арктике нет вызовов, требующих применения военной силы".
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военно-морские силы сша, северный флот вмф россии, арктика, нато

В Северном флоте заявили о смещении учений НАТО к российской границе

15:31 11.12.2020 (обновлено: 15:32 11.12.2020)
 
CC BY-SA 2.0 / Crown Copyright/PO Phot Donny Osmond / Британские военные во время учений НАТО в Норвегии
Британские военные во время учений НАТО в Норвегии - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
CC BY-SA 2.0 / Crown Copyright/PO Phot Donny Osmond /
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. НАТО проводит морские учения все ближе и ближе к границам России на севере, констатировал в пятницу начальник штаба Северного флота (СФ) вице-адмирал Владимир Гришечкин.
"Он [Гришечкин] детально остановился на анализе деятельности ВМС США и НАТО в Арктическом регионе, отметил увеличение интенсивности и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенных вооруженных сил НАТО в данном регионе и смещение районов их проведения к границам РФ", - говорится в релизе СФ РФ.
В качестве реакции на рост боевого потенциала НАТО в Арктике Северный флот получает новую технику - атомные подлодки, фрегаты и десантные корабли, зенитные ракетные комплексы "Триумф" и "Панцирь", береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" и так далее.
В то же время Гришечкин подчеркнул, что "в настоящее время в Арктике нет вызовов, требующих применения военной силы".
Корабли черноморского флота во время учений - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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Военно-морские силы СШАСеверный флот ВМФ РоссииАрктикаНАТО
 
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