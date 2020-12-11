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Самарского районного депутата подозревают в попытке сбыта наркотиков
Самарского районного депутата подозревают в попытке сбыта наркотиков
Следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата совета депутатов Советского района Самары, его подозревают в попытке сбыта более 300 грамм мефедрона,... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T12:43
2020-12-11T14:11
следственный комитет россии (ск рф)
самара
самарская область
наркотики
происшествия
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САМАРА, 11 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата совета депутатов Советского района Самары, его подозревают в попытке сбыта более 300 грамм мефедрона, сообщает пресс-служба СУСК по региону."Руководителем СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата совета депутатов Советского внутригородского района Самары первого созыва по одномандатному избирательному округу №3, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере)", - говорится в сообщении.По версии следствия, подозреваемый купил более 311,05 грамм мефедрона и планировал его продать.По информации пресс-службы, расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.Согласно информации, размещенной на сайте совета депутатов Советского района Самары, депутатом по округу №3 первого созыва является Денис Штейн.
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следственный комитет россии (ск рф), самара, самарская область, наркотики, происшествия

Самарского районного депутата подозревают в попытке сбыта наркотиков

12:43 11.12.2020 (обновлено: 14:11 11.12.2020)
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Фото : СК РФ
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САМАРА, 11 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата совета депутатов Советского района Самары, его подозревают в попытке сбыта более 300 грамм мефедрона, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
"Руководителем СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата совета депутатов Советского внутригородского района Самары первого созыва по одномандатному избирательному округу №3, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, подозреваемый купил более 311,05 грамм мефедрона и планировал его продать.
По информации пресс-службы, расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
Согласно информации, размещенной на сайте совета депутатов Советского района Самары, депутатом по округу №3 первого созыва является Денис Штейн.
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