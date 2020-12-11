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Назван еще один ключевой симптом коронавируса
Назван еще один ключевой симптом коронавируса
Группа исследователей из Исландии обнаружила еще один симптом коронавируса, который наблюдался у большинства пациентов, — миалгию. Результаты работы... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T22:25
2020-12-11T22:25
2020-12-11T23:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
исландия
в мире
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Группа исследователей из Исландии обнаружила еще один симптом коронавируса, который наблюдался у большинства пациентов, — миалгию. Результаты работы опубликованы в British Medical Journal. Ученые проанализировали данные проведенного весной в Исландии скрининга населения на коронавирус. С 17 марта по 30 апреля удалось выявить 1564 случая заражения SARS-CoV-2, и у большинства пациентов (55%) отмечалась миалгия — болевые ощущениях в мышцах, сухожилиях, связках, мягких соединительных тканях, а также костях и органах. Помимо миалгии, в числе наиболее распространенных симптомов были головная боль (51% пациентов) и кашель (49%). Лихорадка и затрудненное дыхание встречались заметно реже, чем ожидалось.Ученые отмечают, что симптомы у пациентов с легкой формой COVID-19 могут отличаться. Самыми распространенными признаками заболевания у этой категории пациентов они называют головную боль, потерю обоняния и заложенность носа. При этом обонятельные симптомы наиболее распространены в молодых возрастных группах.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено около 69 миллионов человек, из которых почти 1,6 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201210/vitamin-1588672131.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, исландия, в мире