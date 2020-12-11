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https://ria.ru/20201211/muzei-1588772984.html
Онлайн-аудитория музеев в карантин была в разы выше годовой посещаемости
Онлайн-аудитория музеев в карантин была в разы выше годовой посещаемости
Онлайн-аудитория за карантинный период во многих российских музеях в три-четыре раза превысила число реальных посетителей за год, сообщила замминистра культуры... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T15:17
2020-12-11T15:17
культура
новости культуры
музеи
алла манилова
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Онлайн-аудитория за карантинный период во многих российских музеях в три-четыре раза превысила число реальных посетителей за год, сообщила замминистра культуры РФ Алла Манилова."Культурная пауза, вызванная коронавирусной ситуацией, породила высочайший спрос на культурный контент. Выяснилось, что в музей хотят ходить и с удовольствием ходят онлайн миллионы посетителей. Онлайн-аудитория за карантинный период во многих музеях в три-четыре раза превышала число реальных посетителей за год", - сказала Манилова на форуме "Культура как фактор роста".Она отметила, что музеи в период пандемии искали новые интересные формы общения со зрителями.
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новости культуры, музеи, алла манилова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

Онлайн-аудитория музеев в карантин была в разы выше годовой посещаемости

15:17 11.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМузей-заповедник "Царицыно"
Музей-заповедник Царицыно - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Онлайн-аудитория за карантинный период во многих российских музеях в три-четыре раза превысила число реальных посетителей за год, сообщила замминистра культуры РФ Алла Манилова.
"Культурная пауза, вызванная коронавирусной ситуацией, породила высочайший спрос на культурный контент. Выяснилось, что в музей хотят ходить и с удовольствием ходят онлайн миллионы посетителей. Онлайн-аудитория за карантинный период во многих музеях в три-четыре раза превышала число реальных посетителей за год", - сказала Манилова на форуме "Культура как фактор роста".
Она отметила, что музеи в период пандемии искали новые интересные формы общения со зрителями.
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КультураНовости культурыМузеиАлла МаниловаМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
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