https://ria.ru/20201211/muzei-1588772984.html

Онлайн-аудитория музеев в карантин была в разы выше годовой посещаемости

Онлайн-аудитория музеев в карантин была в разы выше годовой посещаемости

Онлайн-аудитория за карантинный период во многих российских музеях в три-четыре раза превысила число реальных посетителей за год, сообщила замминистра культуры... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T15:17

2020-12-11T15:17

2020-12-11T15:17

культура

новости культуры

музеи

алла манилова

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Онлайн-аудитория за карантинный период во многих российских музеях в три-четыре раза превысила число реальных посетителей за год, сообщила замминистра культуры РФ Алла Манилова."Культурная пауза, вызванная коронавирусной ситуацией, породила высочайший спрос на культурный контент. Выяснилось, что в музей хотят ходить и с удовольствием ходят онлайн миллионы посетителей. Онлайн-аудитория за карантинный период во многих музеях в три-четыре раза превышала число реальных посетителей за год", - сказала Манилова на форуме "Культура как фактор роста".Она отметила, что музеи в период пандемии искали новые интересные формы общения со зрителями.

https://ria.ru/20201210/kultura-1587693279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, музеи, алла манилова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)