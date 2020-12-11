https://ria.ru/20201211/mutsenietse-1588616371.html

Агата Муцениеце призналась в любви лучшему другу

Агата Муцениеце призналась в любви лучшему другу

Актриса Агата Муцениеце в новом выпуске своего YouTube-шоу "Честный развод", обсуждая со звездой сериала "Кухня" Еленой Ксенофонтовой вопрос дружбы между... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T03:10

2020-12-11T03:10

2020-12-11T03:10

дружба

отношения

шоу-бизнес

любовь

елена ксенофонтова

знаменитости

звезды

шоубиз

агата муцениеце

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Актриса Агата Муцениеце в новом выпуске своего YouTube-шоу "Честный развод", обсуждая со звездой сериала "Кухня" Еленой Ксенофонтовой вопрос дружбы между мужчиной и женщиной, рассказала о своем лучшем друге и что к нему испытывает. "У меня есть один лучший друг. Его зовут Макс. Мы с ним дружим со школы. И вот у меня к нему особенная любовь. Я не хочу за этого человека замуж — ничего такого. Но при этом я его очень люблю, и он должен быть в моей жизни", — заявила Муцениеце.Актриса добавила, что даже дружит с супругой Максима. Таким образом она пришла к выводу, что товарищеские отношения между мужчиной и женщиной все-таки возможны. Такая же позиция и у Елены Ксенофонтовой. Актриса рассказала, что у нее есть несколько хороших знакомых, с которыми удалось выстроить человеческие отношения, без романтики и чего-то более серьезного. Прийти к этому актрисе удалось, придерживаясь следующей установки: "У меня есть такой принцип: я не сплю с теми, с кем дружу или хочу дружить".

https://ria.ru/20201126/priluchnyy-1586427673.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дружба, отношения, шоу-бизнес, любовь, елена ксенофонтова, знаменитости, звезды, агата муцениеце