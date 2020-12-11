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Агата Муцениеце призналась в любви лучшему другу
Агата Муцениеце призналась в любви лучшему другу
Актриса Агата Муцениеце в новом выпуске своего YouTube-шоу "Честный развод", обсуждая со звездой сериала "Кухня" Еленой Ксенофонтовой вопрос дружбы между... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T03:10
2020-12-11T03:10
дружба
отношения
шоу-бизнес
любовь
елена ксенофонтова
знаменитости
звезды
шоубиз
агата муцениеце
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Актриса Агата Муцениеце в новом выпуске своего YouTube-шоу "Честный развод", обсуждая со звездой сериала "Кухня" Еленой Ксенофонтовой вопрос дружбы между мужчиной и женщиной, рассказала о своем лучшем друге и что к нему испытывает. "У меня есть один лучший друг. Его зовут Макс. Мы с ним дружим со школы. И вот у меня к нему особенная любовь. Я не хочу за этого человека замуж — ничего такого. Но при этом я его очень люблю, и он должен быть в моей жизни", — заявила Муцениеце.Актриса добавила, что даже дружит с супругой Максима. Таким образом она пришла к выводу, что товарищеские отношения между мужчиной и женщиной все-таки возможны. Такая же позиция и у Елены Ксенофонтовой. Актриса рассказала, что у нее есть несколько хороших знакомых, с которыми удалось выстроить человеческие отношения, без романтики и чего-то более серьезного. Прийти к этому актрисе удалось, придерживаясь следующей установки: "У меня есть такой принцип: я не сплю с теми, с кем дружу или хочу дружить".
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дружба, отношения, шоу-бизнес, любовь, елена ксенофонтова, знаменитости, звезды, агата муцениеце

Агата Муцениеце призналась в любви лучшему другу

03:10 11.12.2020
 
© Agata MucenieceКадр из программы #честныйразвод на YouTube-канале актрисы Агаты Муцениеце
Кадр из программы #честныйразвод на YouTube-канале актрисы Агаты Муцениеце - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Agata Muceniece
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Актриса Агата Муцениеце в новом выпуске своего YouTube-шоу "Честный развод", обсуждая со звездой сериала "Кухня" Еленой Ксенофонтовой вопрос дружбы между мужчиной и женщиной, рассказала о своем лучшем друге и что к нему испытывает.
"У меня есть один лучший друг. Его зовут Макс. Мы с ним дружим со школы. И вот у меня к нему особенная любовь. Я не хочу за этого человека замуж — ничего такого. Но при этом я его очень люблю, и он должен быть в моей жизни", — заявила Муцениеце.
Актриса добавила, что даже дружит с супругой Максима. Таким образом она пришла к выводу, что товарищеские отношения между мужчиной и женщиной все-таки возможны.
"Так, наверное, бывает, когда две души любят друг друга, как люди", — подчеркнула она.
Такая же позиция и у Елены Ксенофонтовой. Актриса рассказала, что у нее есть несколько хороших знакомых, с которыми удалось выстроить человеческие отношения, без романтики и чего-то более серьезного.
Прийти к этому актрисе удалось, придерживаясь следующей установки: "У меня есть такой принцип: я не сплю с теми, с кем дружу или хочу дружить".
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ШоубизДружбаотношенияШоу-бизнесЛюбовьЕлена КсенофонтоваЗнаменитостизвездыАгата Муцениеце
 
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