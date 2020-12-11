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В Мурманской области для местных жителей откроются горнолыжные курорты
В Мурманской области для местных жителей откроются горнолыжные курорты
С 11 декабря в Мурманской области начинают работу горнолыжные комплексы, сообщил губернатор Андрей Чибис. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T14:17
2020-12-11T14:17
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МУРМАНСК, 11 дек — РИА Новости. С 11 декабря в Мурманской области начинают работу горнолыжные комплексы, сообщил губернатор Андрей Чибис.Правда, пока курорты будут открыты только для жителей региона. Если ситуация с распространением коронавируса не будет ухудшаться, то с 15 января в Хибины смогут приехать жители других частей страны. До этого времени въехать в район можно только по электронным пропускам. Кировско-Апатитская агломерация останется закрытой для отдыхающих из других мест.Всего в Мурманской области 11 горнолыжных курортов и склонов. Самые крупные и комфортабельные находятся в Хибинских горах. Горнолыжный сезон там при обычных обстоятельствах начинается в конце ноября-начале декабря и завершается в мае. Главными горнолыжными комплексами Хибин являются "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр".
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туризм, новости - туризм, мурманск, мурманская область

В Мурманской области для местных жителей откроются горнолыжные курорты

14:17 11.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкУчастники фестиваля "Хибины-бикини-2018"
Участники фестиваля Хибины-бикини-2018 - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Павел Львов
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МУРМАНСК, 11 дек — РИА Новости. С 11 декабря в Мурманской области начинают работу горнолыжные комплексы, сообщил губернатор Андрей Чибис.
Правда, пока курорты будут открыты только для жителей региона. Если ситуация с распространением коронавируса не будет ухудшаться, то с 15 января в Хибины смогут приехать жители других частей страны. До этого времени въехать в район можно только по электронным пропускам.
Кировско-Апатитская агломерация останется закрытой для отдыхающих из других мест.
Всего в Мурманской области 11 горнолыжных курортов и склонов. Самые крупные и комфортабельные находятся в Хибинских горах. Горнолыжный сезон там при обычных обстоятельствах начинается в конце ноября-начале декабря и завершается в мае.
Главными горнолыжными комплексами Хибин являются "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр".
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