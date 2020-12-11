https://ria.ru/20201211/msp-1588824028.html

Пермский край первым в стране разработал стратегию развития МСП на 10 лет

Пермский край первым в стране разработал стратегию развития МСП на 10 лет

Пермский край стал первым регионом Российской Федерации, где была разработана стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года, сообщается... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T18:08

2020-12-11T18:08

2020-12-11T18:08

александр калинин

дмитрий махонин

пермский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585127847_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_dbaca8fe080c51f52a7fc7c3c94f5e5e.jpg

ПЕРМЬ, 11 дек – РИА Новости. Пермский край стал первым регионом Российской Федерации, где была разработана стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.По информации пресс-службы губернатора Пермского края, программа долгосрочного планирования включает в себя реализацию нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", при этом учитывает особенности региональной экономики и потребности бизнеса. Ее разработка велась в тесном взаимодействии с представителями предпринимательского сообщества и общественных бизнес-организаций."В регионе функционируют более 90 тысяч субъектов МСП. В этой сфере заняты порядка 30% всех работающих жителей края. Для того чтобы обеспечить сектор системной поддержкой <…> профильным ведомствам было поручено разработать стратегию развития МСП на 10 лет. Но главное для нас – не просто принять документ, а выполнить запланированные показатели и достичь конкретных результатов", – цитирует пресс-служба слова губернатора региона Дмитрия Махонина.Как уточнили в ведомстве, в разработанном документе акцент сделан на создании благоприятных условий ведения бизнеса, развитии конкуренции и перспективных ниш. Кроме того, учитывается эффективная система поддержки предпринимателей, в частности, развития социального предпринимательства, легализации и развития сферы самозанятых.Свою оценку программе дал президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Александр Калинин. В пресс-службе губернатора добавили, что по новой стратегии уже в 2021 году в Пермском крае откроется "Дом предпринимателя", будет сформирован каталог "Готовых решений" и начнется разработка дорожных карт по продвижению пермских товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынке.

https://ria.ru/20201204/perm-1587635097.html

пермский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр калинин, дмитрий махонин, пермский край