https://ria.ru/20201211/msp-1588824028.html
Пермский край первым в стране разработал стратегию развития МСП на 10 лет
Пермский край первым в стране разработал стратегию развития МСП на 10 лет
Пермский край стал первым регионом Российской Федерации, где была разработана стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года, сообщается... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T18:08
2020-12-11T18:08
2020-12-11T18:08
александр калинин
дмитрий махонин
пермский край
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ПЕРМЬ, 11 дек – РИА Новости. Пермский край стал первым регионом Российской Федерации, где была разработана стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.По информации пресс-службы губернатора Пермского края, программа долгосрочного планирования включает в себя реализацию нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", при этом учитывает особенности региональной экономики и потребности бизнеса. Ее разработка велась в тесном взаимодействии с представителями предпринимательского сообщества и общественных бизнес-организаций."В регионе функционируют более 90 тысяч субъектов МСП. В этой сфере заняты порядка 30% всех работающих жителей края. Для того чтобы обеспечить сектор системной поддержкой <…> профильным ведомствам было поручено разработать стратегию развития МСП на 10 лет. Но главное для нас – не просто принять документ, а выполнить запланированные показатели и достичь конкретных результатов", – цитирует пресс-служба слова губернатора региона Дмитрия Махонина.Как уточнили в ведомстве, в разработанном документе акцент сделан на создании благоприятных условий ведения бизнеса, развитии конкуренции и перспективных ниш. Кроме того, учитывается эффективная система поддержки предпринимателей, в частности, развития социального предпринимательства, легализации и развития сферы самозанятых.Свою оценку программе дал президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Александр Калинин. В пресс-службе губернатора добавили, что по новой стратегии уже в 2021 году в Пермском крае откроется "Дом предпринимателя", будет сформирован каталог "Готовых решений" и начнется разработка дорожных карт по продвижению пермских товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынке.
https://ria.ru/20201204/perm-1587635097.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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александр калинин, дмитрий махонин, пермский край
ПЕРМЬ, 11 дек – РИА Новости. Пермский край стал первым регионом Российской Федерации, где была разработана стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
По информации пресс-службы губернатора Пермского края, программа долгосрочного планирования включает в себя реализацию нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", при этом учитывает особенности региональной экономики и потребности бизнеса. Ее разработка велась в тесном взаимодействии с представителями предпринимательского сообщества и общественных бизнес-организаций.
"В регионе функционируют более 90 тысяч субъектов МСП. В этой сфере заняты порядка 30% всех работающих жителей края. Для того чтобы обеспечить сектор системной поддержкой <…> профильным ведомствам было поручено разработать стратегию развития МСП на 10 лет. Но главное для нас – не просто принять документ, а выполнить запланированные показатели и достичь конкретных результатов", – цитирует пресс-служба слова губернатора региона Дмитрия Махонина
.
Как уточнили в ведомстве, в разработанном документе акцент сделан на создании благоприятных условий ведения бизнеса, развитии конкуренции и перспективных ниш. Кроме того, учитывается эффективная система поддержки предпринимателей, в частности, развития социального предпринимательства, легализации и развития сферы самозанятых.
Свою оценку программе дал президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Александр Калинин.
"Рост занятости более чем на 33% – это очень амбициозный показатель. Здесь (в стратегии – ред.) предусмотрен рост числа самозанятых, серьезное увеличение оборотов. Меры, с одной стороны, глобальные, с другой – очень конкретные. В итоге именно стратегия должна сказать любому человеку, который будет вкладывать деньги, время и энергию в развитие бизнеса в Пермском крае, что он будет поддержан понятными механизмами, а его инвестиции станут успешными, потому что это стратегическая задача правительства", – отметил Калинин.
В пресс-службе губернатора добавили, что по новой стратегии уже в 2021 году в Пермском крае откроется "Дом предпринимателя", будет сформирован каталог "Готовых решений" и начнется разработка дорожных карт по продвижению пермских товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынке.