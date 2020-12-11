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Пермский край первым в стране разработал стратегию развития МСП на 10 лет
Пермский край первым в стране разработал стратегию развития МСП на 10 лет
Пермский край стал первым регионом Российской Федерации, где была разработана стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года, сообщается... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T18:08
2020-12-11T18:08
александр калинин
дмитрий махонин
пермский край
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ПЕРМЬ, 11 дек – РИА Новости. Пермский край стал первым регионом Российской Федерации, где была разработана стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.По информации пресс-службы губернатора Пермского края, программа долгосрочного планирования включает в себя реализацию нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", при этом учитывает особенности региональной экономики и потребности бизнеса. Ее разработка велась в тесном взаимодействии с представителями предпринимательского сообщества и общественных бизнес-организаций."В регионе функционируют более 90 тысяч субъектов МСП. В этой сфере заняты порядка 30% всех работающих жителей края. Для того чтобы обеспечить сектор системной поддержкой &lt;…&gt; профильным ведомствам было поручено разработать стратегию развития МСП на 10 лет. Но главное для нас – не просто принять документ, а выполнить запланированные показатели и достичь конкретных результатов", – цитирует пресс-служба слова губернатора региона Дмитрия Махонина.Как уточнили в ведомстве, в разработанном документе акцент сделан на создании благоприятных условий ведения бизнеса, развитии конкуренции и перспективных ниш. Кроме того, учитывается эффективная система поддержки предпринимателей, в частности, развития социального предпринимательства, легализации и развития сферы самозанятых.Свою оценку программе дал президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Александр Калинин. В пресс-службе губернатора добавили, что по новой стратегии уже в 2021 году в Пермском крае откроется "Дом предпринимателя", будет сформирован каталог "Готовых решений" и начнется разработка дорожных карт по продвижению пермских товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынке.
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александр калинин, дмитрий махонин, пермский край

Пермский край первым в стране разработал стратегию развития МСП на 10 лет

18:08 11.12.2020
 
© Depositphotos / Dmitriy ShironosovМолодые люди во время диалога
Молодые люди во время диалога - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© Depositphotos / Dmitriy Shironosov
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 11 дек – РИА Новости. Пермский край стал первым регионом Российской Федерации, где была разработана стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
По информации пресс-службы губернатора Пермского края, программа долгосрочного планирования включает в себя реализацию нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", при этом учитывает особенности региональной экономики и потребности бизнеса. Ее разработка велась в тесном взаимодействии с представителями предпринимательского сообщества и общественных бизнес-организаций.
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"В регионе функционируют более 90 тысяч субъектов МСП. В этой сфере заняты порядка 30% всех работающих жителей края. Для того чтобы обеспечить сектор системной поддержкой <…> профильным ведомствам было поручено разработать стратегию развития МСП на 10 лет. Но главное для нас – не просто принять документ, а выполнить запланированные показатели и достичь конкретных результатов", – цитирует пресс-служба слова губернатора региона Дмитрия Махонина.
Как уточнили в ведомстве, в разработанном документе акцент сделан на создании благоприятных условий ведения бизнеса, развитии конкуренции и перспективных ниш. Кроме того, учитывается эффективная система поддержки предпринимателей, в частности, развития социального предпринимательства, легализации и развития сферы самозанятых.
Свою оценку программе дал президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Александр Калинин.
"Рост занятости более чем на 33% – это очень амбициозный показатель. Здесь (в стратегии – ред.) предусмотрен рост числа самозанятых, серьезное увеличение оборотов. Меры, с одной стороны, глобальные, с другой – очень конкретные. В итоге именно стратегия должна сказать любому человеку, который будет вкладывать деньги, время и энергию в развитие бизнеса в Пермском крае, что он будет поддержан понятными механизмами, а его инвестиции станут успешными, потому что это стратегическая задача правительства", – отметил Калинин.
В пресс-службе губернатора добавили, что по новой стратегии уже в 2021 году в Пермском крае откроется "Дом предпринимателя", будет сформирован каталог "Готовых решений" и начнется разработка дорожных карт по продвижению пермских товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынке.
 
Александр КалининДмитрий МахонинПермский край
 
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