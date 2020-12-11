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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20201211/moskva-1588775697.html
Порядка 800 тысяч деревьев высадили в Москве за 10 лет
Порядка 800 тысяч деревьев высадили в Москве за 10 лет
Порядка 800 тысяч деревьев и более 8,5 миллионов кустарников высадили в Москве за 10 лет, сообщил журналистам в пятницу руководитель столичного департамента... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T14:49
2020-12-11T14:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
антон кульбачевский
москва
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Порядка 800 тысяч деревьев и более 8,5 миллионов кустарников высадили в Москве за 10 лет, сообщил журналистам в пятницу руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."С 2011 года в Москве в рамках городских программ высадили порядка 800 тысяч деревьев и более 8,5 миллионов кустарников. За весь период проведения акции "Миллион деревьев" с 2013 года высажено порядка 130 тысяч деревьев и 4 миллионов кустарников, озеленено более 27 тысяч дворовых территорий", - рассказал Кульбачевский на пресс-конференции "Как улучшилась экология столицы: итоги десятилетия и планы на 2021 год".По его словам, в 2020 году в столице высажено более 70 тысяч деревьев и порядка 1,3 миллиона кустарников. Также в 2020 году начаты работы по высадке зеленых насаждений на особо охраняемых зеленых территориях Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы. Общий объем высадки составляет более 15 тысяч дерева, еще 2,5 тысячи деревьев и порядка 1,3 тысячи кустарников восстановлено на особо охраняемых природных территориях города Москвы.
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антон кульбачевский, москва

Порядка 800 тысяч деревьев высадили в Москве за 10 лет

14:49 11.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковРаботники коммунальной службы меняют щепу на клумбе у дерева на Тверской улице в Москве
Работники коммунальной службы меняют щепу на клумбе у дерева на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Порядка 800 тысяч деревьев и более 8,5 миллионов кустарников высадили в Москве за 10 лет, сообщил журналистам в пятницу руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"С 2011 года в Москве в рамках городских программ высадили порядка 800 тысяч деревьев и более 8,5 миллионов кустарников. За весь период проведения акции "Миллион деревьев" с 2013 года высажено порядка 130 тысяч деревьев и 4 миллионов кустарников, озеленено более 27 тысяч дворовых территорий", - рассказал Кульбачевский на пресс-конференции "Как улучшилась экология столицы: итоги десятилетия и планы на 2021 год".
Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
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По его словам, в 2020 году в столице высажено более 70 тысяч деревьев и порядка 1,3 миллиона кустарников. Также в 2020 году начаты работы по высадке зеленых насаждений на особо охраняемых зеленых территориях Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы. Общий объем высадки составляет более 15 тысяч дерева, еще 2,5 тысячи деревьев и порядка 1,3 тысячи кустарников восстановлено на особо охраняемых природных территориях города Москвы.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниАнтон КульбачевскийМосква
 
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