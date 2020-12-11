Власти Москвы создали оперштаб, минимизирующий неприятные запахи
14:32 11.12.2020 (обновлено: 14:35 11.12.2020)
© РИА Новости / Виктор Вытольский / Перейти в фотобанкРуководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Власти Москвы создали оперативный штаб, работающий над выявлением и минимизацией неприятных запахов в столице, сообщил журналистам в пятницу руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"В соответствии с поручением заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Павловича Бирюкова в связи с тем, что состояние атмосферы у нас улучшается, но локальные проблемные точки не связаны с превышением вредных выбросов, а в основном с неприятными запахами, конечно, существуют. Жители нам об этом сигнализируют... Мы создали оперативный городской штаб по выявлению неприятных запахов, сейчас он активно приступил к работе", - рассказал Кульбачевский на пресс-конференции "Как улучшилась экология столицы: итоги десятилетия и планы на 2021 год".
Он отметил, что в штаб входят органы исполнительной власти, депутаты, общественные движения. Они проводят беседы с предприятиями, вблизи которых ощущаются неприятные запахи.
"С начала работы штаба в ноябре месяце количество жалоб на возникновение неприятных запахов снизилось. Я надеюсь на то, что штаб эффективно будет работать и в 2021 году. И в будущем проблема неприятных запахов будет минимизирована", - заключил глава департамента.