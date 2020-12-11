Власти Москвы создали оперштаб, минимизирующий неприятные запахи

"В соответствии с поручением заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Павловича Бирюкова в связи с тем, что состояние атмосферы у нас улучшается, но локальные проблемные точки не связаны с превышением вредных выбросов, а в основном с неприятными запахами, конечно, существуют. Жители нам об этом сигнализируют... Мы создали оперативный городской штаб по выявлению неприятных запахов, сейчас он активно приступил к работе", - рассказал Кульбачевский на пресс-конференции "Как улучшилась экология столицы: итоги десятилетия и планы на 2021 год".