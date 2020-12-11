https://ria.ru/20201211/morozy-1588778518.html

Синоптики предупредили москвичей о морозах в ночь на субботу

Синоптики предупредили москвичей о морозах в ночь на субботу

Суббота в Москве станет последним погожим, но холодным днем, в ближайшую ночь ожидаются морозы до минус 15, при этом декабрь утвердит статус самого солнечного в РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T14:57

2020-12-11T14:57

2020-12-11T14:57

погода

евгений тишковец

центр "фобос"

москва

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Суббота в Москве станет последним погожим, но холодным днем, в ближайшую ночь ожидаются морозы до минус 15, при этом декабрь утвердит статус самого солнечного в истории метеонаблюдений, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Суббота в столичном регионе, благодаря сибирскому антициклону, станет последним погожим, но холодным днем и, по всей видимости, утвердит статус декабря 2020 года как самого солнечного в истории метеонаблюдений. Ближайшей ночью, в условиях малооблачной погоды, в Москве ударят морозы до минус 10-15, в дневные часы столбики термометров не превысят минус 3-8", - сообщил Тишковец.Синоптик отметил, что такие температурные показатели в среднем на 3 градуса ниже положенного по климатической норме. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Показания барометров продолжат медленно падать и составят 756 миллиметров ртутного столба.

https://radiosputnik.ria.ru/20201201/zima-1587096750.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, центр "фобос", москва