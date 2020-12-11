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Синоптики предупредили москвичей о морозах в ночь на субботу
Синоптики предупредили москвичей о морозах в ночь на субботу
Суббота в Москве станет последним погожим, но холодным днем, в ближайшую ночь ожидаются морозы до минус 15, при этом декабрь утвердит статус самого солнечного в РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T14:57
2020-12-11T14:57
погода
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Суббота в Москве станет последним погожим, но холодным днем, в ближайшую ночь ожидаются морозы до минус 15, при этом декабрь утвердит статус самого солнечного в истории метеонаблюдений, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Суббота в столичном регионе, благодаря сибирскому антициклону, станет последним погожим, но холодным днем и, по всей видимости, утвердит статус декабря 2020 года как самого солнечного в истории метеонаблюдений. Ближайшей ночью, в условиях малооблачной погоды, в Москве ударят морозы до минус 10-15, в дневные часы столбики термометров не превысят минус 3-8", - сообщил Тишковец.Синоптик отметил, что такие температурные показатели в среднем на 3 градуса ниже положенного по климатической норме. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Показания барометров продолжат медленно падать и составят 756 миллиметров ртутного столба.
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погода, евгений тишковец, центр "фобос", москва

Синоптики предупредили москвичей о морозах в ночь на субботу

14:57 11.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗакат над Москвой
Закат над Москвой - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Суббота в Москве станет последним погожим, но холодным днем, в ближайшую ночь ожидаются морозы до минус 15, при этом декабрь утвердит статус самого солнечного в истории метеонаблюдений, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Суббота в столичном регионе, благодаря сибирскому антициклону, станет последним погожим, но холодным днем и, по всей видимости, утвердит статус декабря 2020 года как самого солнечного в истории метеонаблюдений. Ближайшей ночью, в условиях малооблачной погоды, в Москве ударят морозы до минус 10-15, в дневные часы столбики термометров не превысят минус 3-8", - сообщил Тишковец.
Синоптик отметил, что такие температурные показатели в среднем на 3 градуса ниже положенного по климатической норме. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Показания барометров продолжат медленно падать и составят 756 миллиметров ртутного столба.
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ПогодаЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"Москва
 
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