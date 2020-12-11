Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201211/moroz-1588705782.html
В Якутию пришли пятидесятиградусные морозы
В Якутию пришли пятидесятиградусные морозы
Температуру воздуха ниже минус 50 градусов зафиксировали в Верхоянском и Оймяконском районах Якутии, сообщается на сайте Якутского управления гидрометеорологии... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T07:48
2020-12-11T07:48
республика саха (якутия)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577423113_0:8:1614:915_1920x0_80_0_0_5ff0f3e9cefd0bddb2d2e139903ec4ae.jpg
ЯКУТСК, 11 дек – РИА Новости. Температуру воздуха ниже минус 50 градусов зафиксировали в Верхоянском и Оймяконском районах Якутии, сообщается на сайте Якутского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (УГМС).На территории республики установились сильные морозы. В пятницу почти в 20 пунктах наблюдения погоды зарегистрированы минус 45 и ниже градусов по Цельсию."В Верхоянске отмечено минус 52 градуса, в Оймяконе столбик термометра упало до минус 51", - указывается в таблице УГМС.В столице региона Якутске утром в пятницу преимущественно без осадков, туман, ветер слабый, температура воздуха минус 40 - минус 42 градуса.Во многих районах и городах Якутии отменены занятия в школах для учащихся с первого по пятый классы.Ранее сообщалось, что на право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии - Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже минус 67 градусов по Цельсию. В городе Верхоянск в феврале 1892 года было зафиксировано минус 67,8 градуса.
https://ria.ru/20201211/maski-1588704401.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577423113_0:0:1614:1211_1920x0_80_0_0_f196cfa2fa23e19ea4caf2f6da0ba631.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика саха (якутия), общество

В Якутию пришли пятидесятиградусные морозы

07:48 11.12.2020
 
© РИА Новости / Александр АлпаткинЗима в России.
Зима в России. - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Александр Алпаткин
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 11 дек – РИА Новости. Температуру воздуха ниже минус 50 градусов зафиксировали в Верхоянском и Оймяконском районах Якутии, сообщается на сайте Якутского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (УГМС).
На территории республики установились сильные морозы. В пятницу почти в 20 пунктах наблюдения погоды зарегистрированы минус 45 и ниже градусов по Цельсию.
"В Верхоянске отмечено минус 52 градуса, в Оймяконе столбик термометра упало до минус 51", - указывается в таблице УГМС.
В столице региона Якутске утром в пятницу преимущественно без осадков, туман, ветер слабый, температура воздуха минус 40 - минус 42 градуса.
Во многих районах и городах Якутии отменены занятия в школах для учащихся с первого по пятый классы.
Ранее сообщалось, что на право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии - Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже минус 67 градусов по Цельсию. В городе Верхоянск в феврале 1892 года было зафиксировано минус 67,8 градуса.
Девушка в маске - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
06:28
Врачи объяснили, почему не стоит носить маску на улице в мороз
 
Республика Саха (Якутия)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:50Трутнев призвал сделать распределение вакцины от COVID-19 прозрачным
08:46Умерла британская актриса Барбара Виндзор
08:38Названы самые опасные распространители коронавируса
08:23В Минобороны рассказали о ходе вакцинации военнослужащих
08:23В Минобороны рассказали об "информационном саботаже" вакцины "Спутник V"
08:17Более десяти тысяч военнослужащих вакцинировали от коронавируса
08:16Среди военнослужащих нет отказавшихся от вакцинации "Спутником V"
08:14Трутнев считает, что отношение Путина к проекту моста на Сахалин меняется
08:12Трутнев проверит ситуацию с трудоустройством работников "Роснефти"
08:08Трутнев пообещал проверить цены на продукты на Дальнем Востоке
07:57Опубликованы уникальные документы об утраченных московских церквях
07:56Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
07:48В Якутию пришли пятидесятиградусные морозы
07:42Осужденного экс-мэра Петропавловска-Камчатского исключат из ЕР
07:22Джо Байден и Камала Харрис стали "Человеком года" по версии Time
07:10Кузнецова рассказала о планах по возвращению детей из Турции и Пакистана
07:02Зюганов готовит сборник анекдотов "Коронавирус" к Новому году
07:00Создатели "Черной пантеры — 2" не будут искать замену Чедвику Боузману
06:57Большой театр представил премьеру оперы "Искатели жемчуга"
06:28Врачи объяснили, почему не стоит носить маску на улице в мороз
Лента новостейМолния