https://ria.ru/20201211/moroz-1588705782.html

В Якутию пришли пятидесятиградусные морозы

В Якутию пришли пятидесятиградусные морозы

Температуру воздуха ниже минус 50 градусов зафиксировали в Верхоянском и Оймяконском районах Якутии, сообщается на сайте Якутского управления гидрометеорологии... РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T07:48

2020-12-11T07:48

2020-12-11T07:48

республика саха (якутия)

общество

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ЯКУТСК, 11 дек – РИА Новости. Температуру воздуха ниже минус 50 градусов зафиксировали в Верхоянском и Оймяконском районах Якутии, сообщается на сайте Якутского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (УГМС).На территории республики установились сильные морозы. В пятницу почти в 20 пунктах наблюдения погоды зарегистрированы минус 45 и ниже градусов по Цельсию."В Верхоянске отмечено минус 52 градуса, в Оймяконе столбик термометра упало до минус 51", - указывается в таблице УГМС.В столице региона Якутске утром в пятницу преимущественно без осадков, туман, ветер слабый, температура воздуха минус 40 - минус 42 градуса.Во многих районах и городах Якутии отменены занятия в школах для учащихся с первого по пятый классы.Ранее сообщалось, что на право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии - Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже минус 67 градусов по Цельсию. В городе Верхоянск в феврале 1892 года было зафиксировано минус 67,8 градуса.

https://ria.ru/20201211/maski-1588704401.html

республика саха (якутия)

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республика саха (якутия), общество