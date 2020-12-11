https://ria.ru/20201211/moroz-1588705782.html
В Якутию пришли пятидесятиградусные морозы
В Якутию пришли пятидесятиградусные морозы
Температуру воздуха ниже минус 50 градусов зафиксировали в Верхоянском и Оймяконском районах Якутии, сообщается на сайте Якутского управления гидрометеорологии... РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T07:48
2020-12-11T07:48
2020-12-11T07:48
республика саха (якутия)
общество
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ЯКУТСК, 11 дек – РИА Новости. Температуру воздуха ниже минус 50 градусов зафиксировали в Верхоянском и Оймяконском районах Якутии, сообщается на сайте Якутского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (УГМС).На территории республики установились сильные морозы. В пятницу почти в 20 пунктах наблюдения погоды зарегистрированы минус 45 и ниже градусов по Цельсию."В Верхоянске отмечено минус 52 градуса, в Оймяконе столбик термометра упало до минус 51", - указывается в таблице УГМС.В столице региона Якутске утром в пятницу преимущественно без осадков, туман, ветер слабый, температура воздуха минус 40 - минус 42 градуса.Во многих районах и городах Якутии отменены занятия в школах для учащихся с первого по пятый классы.Ранее сообщалось, что на право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии - Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже минус 67 градусов по Цельсию. В городе Верхоянск в феврале 1892 года было зафиксировано минус 67,8 градуса.
https://ria.ru/20201211/maski-1588704401.html
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республика саха (якутия), общество
ЯКУТСК, 11 дек – РИА Новости.
Температуру воздуха ниже минус 50 градусов зафиксировали в Верхоянском и Оймяконском районах Якутии
, сообщается на сайте Якутского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды (УГМС).
На территории республики установились сильные морозы. В пятницу почти в 20 пунктах наблюдения погоды зарегистрированы минус 45 и ниже градусов по Цельсию.
"В Верхоянске отмечено минус 52 градуса, в Оймяконе столбик термометра упало до минус 51", - указывается в таблице УГМС.
В столице региона Якутске утром в пятницу преимущественно без осадков, туман, ветер слабый, температура воздуха минус 40 - минус 42 градуса.
Во многих районах и городах Якутии отменены занятия в школах для учащихся с первого по пятый классы.
Ранее сообщалось, что на право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии - Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже минус 67 градусов по Цельсию. В городе Верхоянск в феврале 1892 года было зафиксировано минус 67,8 градуса.