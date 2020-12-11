Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
https://ria.ru/20201211/monitoring-1588771221.html
В Нижегородской области увеличат площадь космического мониторинга лесов
В Нижегородской области увеличат площадь космического мониторинга лесов
Площадь космического мониторинга лесов в Нижегородской области в 2021 году будет увеличена до 1 миллиона гектаров, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T14:35
2020-12-11T14:35
нижегородская область
игорь никитин
глеб никитин
нижегородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151699/80/1516998028_0:88:3332:1962_1920x0_80_0_0_584b0dff81c74c6dd49bd5f406b068b2.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек — РИА Новости. Площадь космического мониторинга лесов в Нижегородской области в 2021 году будет увеличена до 1 миллиона гектаров, заявил глава региона Глеб Никитин.Нижегородская область в 2019 году по инициативе Никитина вошла в число регионов, где в качестве пилотного проекта был запущен космический мониторинг лесного фонда. Тогда он проводился на территории Семеновского, Сокольского и Шахунского лесничеств."В Нижегородской области в 2021 году планируется увеличить до 1 миллиона гектаров площадь лесов, охваченных космическим мониторингом. Это станет самым высоким показателем за всю историю использования механизма контроля незаконных рубок с помощью космомониторинга", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.В 2020 году в Нижегородской области космомониторинг был проведен на труднодоступных и удаленных лесных участках общей площадью 702,4 тысячи гектар – это на 24% больше, чем в 2019 году. В результате установлено 28 фактов незаконных рубок. То есть примерно каждая пятая рубка выявляется именно благодаря космомониторингу.Отмечается, что в целом 72% от общего объема незаконных рубок леса в 2020 году было выявлено именно в результате космомониторинга. Причиненный ущерб лесному фонду оценивается в 68,4 миллиона рублей. Большинство фактов незаконных рубок зафиксировано на территории Пижемского, Варнавинского, Мухтоловского и Сосновского лесничеств.Как сообщил директор департамента лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев, в 2021 году космомониторинг планируется провести на территории Арзамасского, Починковского, Разинского, Уренского, Павловского, Семеновского, Сергачского, Балахнинского и Вознесенского лесничеств."В настоящее время Федеральное агентство лесного хозяйства согласовало выполнение работ по дистанционному мониторингу лесов в рамках государственного контракта. Проект будет реализован на средства федерального бюджета. Отмечу, что до 2019 года подобный вид мониторинга не проводился на территории лесного фонда Нижегородской области. Теперь же эффективность контроля значительно возросла", - сказал он.
https://ria.ru/20201209/tsentr-1588419348.html
https://ria.ru/20201203/volga-1587562373.html
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151699/80/1516998028_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_d6cad1590822b073b150b78e70b57b99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь никитин, глеб никитин, нижегородская область

В Нижегородской области увеличат площадь космического мониторинга лесов

14:35 11.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЯхта на Волге
Яхта на Волге - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек — РИА Новости. Площадь космического мониторинга лесов в Нижегородской области в 2021 году будет увеличена до 1 миллиона гектаров, заявил глава региона Глеб Никитин.
Нижегородская область в 2019 году по инициативе Никитина вошла в число регионов, где в качестве пилотного проекта был запущен космический мониторинг лесного фонда. Тогда он проводился на территории Семеновского, Сокольского и Шахунского лесничеств.
"В Нижегородской области в 2021 году планируется увеличить до 1 миллиона гектаров площадь лесов, охваченных космическим мониторингом. Это станет самым высоким показателем за всю историю использования механизма контроля незаконных рубок с помощью космомониторинга", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
В 2020 году в Нижегородской области космомониторинг был проведен на труднодоступных и удаленных лесных участках общей площадью 702,4 тысячи гектар – это на 24% больше, чем в 2019 году. В результате установлено 28 фактов незаконных рубок. То есть примерно каждая пятая рубка выявляется именно благодаря космомониторингу.

"Главная задача космомониторинга – контроль за соблюдением лесного законодательства. К сожалению, в Нижегородской области, как и в других лесных регионах страны, есть проблема так называемых черных лесорубов. Космический мониторинг как дополнительный инструмент борьбы с незаконным оборотом древесины позволяет выявлять нарушения лесного законодательства даже на удаленных, труднодоступных участках и более эффективно защищать природные богатства региона", - отметил Никитин.

Отмечается, что в целом 72% от общего объема незаконных рубок леса в 2020 году было выявлено именно в результате космомониторинга. Причиненный ущерб лесному фонду оценивается в 68,4 миллиона рублей. Большинство фактов незаконных рубок зафиксировано на территории Пижемского, Варнавинского, Мухтоловского и Сосновского лесничеств.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 14:30Нижегородская область
Нижегородский губернатор рассказал о работе Центра управления регионом
Как сообщил директор департамента лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев, в 2021 году космомониторинг планируется провести на территории Арзамасского, Починковского, Разинского, Уренского, Павловского, Семеновского, Сергачского, Балахнинского и Вознесенского лесничеств.
"В настоящее время Федеральное агентство лесного хозяйства согласовало выполнение работ по дистанционному мониторингу лесов в рамках государственного контракта. Проект будет реализован на средства федерального бюджета. Отмечу, что до 2019 года подобный вид мониторинга не проводился на территории лесного фонда Нижегородской области. Теперь же эффективность контроля значительно возросла", - сказал он.
Чкаловская лестница — лестница в Нижнем Новгороде, соединяющая Площадь Минина и Пожарского - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 18:54Нижегородская область
В Нижегородской области рассказали о проекте "Оздоровление Волги"
 
Нижегородская областьИгорь НикитинГлеб НикитинНижегородская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:41На северо-востоке Москвы нашли тело мужчины и пятилетнего ребенка
08:36Адвокат Трампа прокомментировал решение Верховного суда по итогам выборов
08:22Итальянский волонтер, просивший у Путина гражданство, получил паспорт
08:10Россияне назвали любимые новогодние фильмы
08:07Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
07:44В пресс-службе Деда Мороза рассказали, что взрослые просят на Новый год
07:33National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО
07:11Врачи рассказали, почему нельзя носить маску несколько дней подряд
07:07Дед Мороз не планирует делать прививку от коронавируса
07:04Эксперты назвали доходные альтернативы банковским вкладам в декабре
06:43Команда дешифраторов смогла разгадать один из текстов киллера Зодиака
06:10Трамп заявил о начале вакцинации в США "менее чем через 24 часа"
06:10Миротворцы в Карабахе оборудовали посты наблюдения защитными средствами
06:07В Saxo Bank предсказали, когда закончится пандемия COVID-19
06:06Спикер украинской делегации по Донбассу оскорбил избирателей Зеленского
06:02В штабе Байдена оценили отказ ВС рассмотреть иск Техаса по выборам
06:01Трамп прокомментировал выдачу лицензии вакцине компании Pfizer
05:34NYT: вакцине Pfizer выдали лицензию на использование в экстренных случаях
04:46Археологи обнаружили языческий алтарь возрастом 1800 лет
04:17МЧС рекомендовало не использовать паяльные лампы для отогрева автомобиля
Лента новостейМолния