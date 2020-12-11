https://ria.ru/20201211/monitoring-1588771221.html

В Нижегородской области увеличат площадь космического мониторинга лесов

В Нижегородской области увеличат площадь космического мониторинга лесов

Площадь космического мониторинга лесов в Нижегородской области в 2021 году будет увеличена до 1 миллиона гектаров, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T14:35

2020-12-11T14:35

2020-12-11T14:35

нижегородская область

игорь никитин

глеб никитин

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек — РИА Новости. Площадь космического мониторинга лесов в Нижегородской области в 2021 году будет увеличена до 1 миллиона гектаров, заявил глава региона Глеб Никитин.Нижегородская область в 2019 году по инициативе Никитина вошла в число регионов, где в качестве пилотного проекта был запущен космический мониторинг лесного фонда. Тогда он проводился на территории Семеновского, Сокольского и Шахунского лесничеств."В Нижегородской области в 2021 году планируется увеличить до 1 миллиона гектаров площадь лесов, охваченных космическим мониторингом. Это станет самым высоким показателем за всю историю использования механизма контроля незаконных рубок с помощью космомониторинга", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.В 2020 году в Нижегородской области космомониторинг был проведен на труднодоступных и удаленных лесных участках общей площадью 702,4 тысячи гектар – это на 24% больше, чем в 2019 году. В результате установлено 28 фактов незаконных рубок. То есть примерно каждая пятая рубка выявляется именно благодаря космомониторингу.Отмечается, что в целом 72% от общего объема незаконных рубок леса в 2020 году было выявлено именно в результате космомониторинга. Причиненный ущерб лесному фонду оценивается в 68,4 миллиона рублей. Большинство фактов незаконных рубок зафиксировано на территории Пижемского, Варнавинского, Мухтоловского и Сосновского лесничеств.Как сообщил директор департамента лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев, в 2021 году космомониторинг планируется провести на территории Арзамасского, Починковского, Разинского, Уренского, Павловского, Семеновского, Сергачского, Балахнинского и Вознесенского лесничеств."В настоящее время Федеральное агентство лесного хозяйства согласовало выполнение работ по дистанционному мониторингу лесов в рамках государственного контракта. Проект будет реализован на средства федерального бюджета. Отмечу, что до 2019 года подобный вид мониторинга не проводился на территории лесного фонда Нижегородской области. Теперь же эффективность контроля значительно возросла", - сказал он.

https://ria.ru/20201209/tsentr-1588419348.html

https://ria.ru/20201203/volga-1587562373.html

нижегородская область

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игорь никитин, глеб никитин, нижегородская область