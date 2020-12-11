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Монеточка и Сергей Бурунов снялись в фильме про Грушинский фестиваль
Монеточка и Сергей Бурунов снялись в фильме про Грушинский фестиваль
На YouTube-канале компании Sony Pictures появился трейлер роуд-муви "Родные" с Сергеем Буруновым и Лизой Монеточкой. РИА Новости, 11.12.2020
2020-12-11T00:47
2020-12-11T00:47
2020-12-11T00:47
культура
сергей бурунов
кино и сериалы
новости культуры
монеточка
ирина пегова
жора крыжовников
sony pictures
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. На YouTube-канале компании Sony Pictures появился трейлер роуд-муви "Родные" с Сергеем Буруновым и Лизой Монеточкой.Креативный продюсер и сценарист картины Жора Крыжовников, режиссер – Илья Аксенов. Главный герой (Сергей Бурунов) решает выполнить свою давнишнюю мечту – спеть песню собственного сочинения на Грушинском фестивале. Вместе со всеми членами семьи он отправляется в путешествие через всю страну. В фильме также снимались Ирина Пегова, Семен Трескунов, Лиза Монеточка, Катерина Беккер, Сергей Шакуров, Анна Уколова и Никита Павленко.В российский прокат лента выходит 11 февраля 2021 года.
https://ria.ru/20201210/kultura-1587693279.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей бурунов, кино и сериалы, новости культуры, монеточка, ирина пегова, жора крыжовников, sony pictures
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости
. На YouTube-канале компании Sony Pictures появился
трейлер роуд-муви "Родные" с Сергеем Буруновым и Лизой Монеточкой.
Креативный продюсер и сценарист картины Жора Крыжовников, режиссер – Илья Аксенов.
Главный герой (Сергей Бурунов) решает выполнить свою давнишнюю мечту – спеть песню собственного сочинения на Грушинском фестивале. Вместе со всеми членами семьи он отправляется в путешествие через всю страну.
В фильме также снимались Ирина Пегова, Семен Трескунов, Лиза Монеточка, Катерина Беккер, Сергей Шакуров, Анна Уколова и Никита Павленко.
В российский прокат лента выходит 11 февраля 2021 года.