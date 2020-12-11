https://ria.ru/20201211/monetochka-1588670484.html

Монеточка и Сергей Бурунов снялись в фильме про Грушинский фестиваль

Монеточка и Сергей Бурунов снялись в фильме про Грушинский фестиваль

На YouTube-канале компании Sony Pictures появился трейлер роуд-муви "Родные" с Сергеем Буруновым и Лизой Монеточкой. РИА Новости, 11.12.2020

2020-12-11T00:47

2020-12-11T00:47

2020-12-11T00:47

культура

сергей бурунов

кино и сериалы

новости культуры

монеточка

ирина пегова

жора крыжовников

sony pictures

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. На YouTube-канале компании Sony Pictures появился трейлер роуд-муви "Родные" с Сергеем Буруновым и Лизой Монеточкой.Креативный продюсер и сценарист картины Жора Крыжовников, режиссер – Илья Аксенов. Главный герой (Сергей Бурунов) решает выполнить свою давнишнюю мечту – спеть песню собственного сочинения на Грушинском фестивале. Вместе со всеми членами семьи он отправляется в путешествие через всю страну. В фильме также снимались Ирина Пегова, Семен Трескунов, Лиза Монеточка, Катерина Беккер, Сергей Шакуров, Анна Уколова и Никита Павленко.В российский прокат лента выходит 11 февраля 2021 года.

https://ria.ru/20201210/kultura-1587693279.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей бурунов, кино и сериалы, новости культуры, монеточка, ирина пегова, жора крыжовников, sony pictures